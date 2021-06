Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig közel 30 zenekar lép még színpadra, mi is ott jártunk, hogy újra átéljük a koncertélményt.","shortLead":"Többek között Krúbi és a 30Y koncertjével startolt el a szezon első fesztiválja Orfűn. A MiniFishingen szombat hajnalig...","id":"20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2782c0-8ae0-40e0-a63b-1b48c7fab29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561e9356-9418-4942-8fbb-5107465513e9","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210618_Orfun_berobbant_a_fesztivalszezon","timestamp":"2021. június. 18. 20:00","title":"Orfűn tért vissza a fesztiválszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Kórházban 289 beteget ápolnak, 43-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763ebf-7c8f-4892-b9ff-59df130c5d80","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_2_beteg_hunyt_el_106_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 18. 08:51","title":"2 beteg hunyt el, 106 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db4de0-d4d9-4c76-a329-bc9f3441688e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése alapján a nagy kakaófelvásárló vállalatok nem vonhatók felelősségre, ha rabszolga- vagy gyermekmunkával állítják elő az alapanyagot.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság döntése alapján a nagy kakaófelvásárló vállalatok nem vonhatók felelősségre, ha...","id":"20210618_Birosag_mondta_ki_nem_felelosek_az_amerikai_cegek_a_rabszolgamunkaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52db4de0-d4d9-4c76-a329-bc9f3441688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084de475-4030-405e-80b7-bbdd6711f93a","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Birosag_mondta_ki_nem_felelosek_az_amerikai_cegek_a_rabszolgamunkaert","timestamp":"2021. június. 18. 14:42","title":"Bíróság mondta ki: nem felelősek az amerikai cégek a rabszolgamunkáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére és üzemeltetésére kötendő szerződés nagyrészt forintban lesz, így az államnak nem kell árfolyamkockázatot viselnie. Az útdíjakat továbbra is az állam szedi majd, továbbra is az infláció mértékével emelkednek. A kormány azt szeretné, ha a fenntartónak kevesebb éves díjat kellene majd fizetni, mint amennyi befolyik az útdíjakból – egyelőre kérdés, lesz-e olyan cég, aki ilyen feltételekkel elviszi a megbízást.","shortLead":"Az M5-ös és az M6-os autópályák koncessziós szerződéseivel ellentétben a teljes gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére...","id":"20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2c005b-745c-4f71-bb8d-cc9e3357b28f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210618_Rogan_Antal_az_autopalyakoncessziorol_Tanultunk_az_elkovetett_hibakbol","timestamp":"2021. június. 18. 11:56","title":"Rogán Antal az autópálya-koncesszióról: Tanultunk az elkövetett hibákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40d48e0d-4637-42fa-8d53-015eaac20adc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rendkívül izgalmas meccseket hoz a labdarúgó Európa-bajnokság szombati játéknapja, a magyarok a franciákkal csapnak össze, a németek a portugálokkal és késő este még a spanyolok a lengyelekkel játszanak. Mi természetesen közvetíteni fogjuk a nap valamennyi eseményét itt a hvg.hu percről percre közvetítésében.","shortLead":"Rendkívül izgalmas meccseket hoz a labdarúgó Európa-bajnokság szombati játéknapja, a magyarok a franciákkal csapnak...","id":"20210619_Ismet_palyan_a_magyar_valogatott_Nemetorszag_a_cimvedo_ellen_javitana__a_labdarugo_Eb_kilencedik_napja_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40d48e0d-4637-42fa-8d53-015eaac20adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7b75d1-80c4-441b-9c3e-1fd601c1f99a","keywords":null,"link":"/sport/20210619_Ismet_palyan_a_magyar_valogatott_Nemetorszag_a_cimvedo_ellen_javitana__a_labdarugo_Eb_kilencedik_napja_percrol_percre","timestamp":"2021. június. 19. 08:27","title":"Ismét pályán a magyar válogatott, Németország a címvédő ellen javítana – a labdarúgó Eb kilencedik napja percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben.","shortLead":"Magyarországon egyedülálló videójáték-történeti kiállítás nyílik meg JátechTér néven június 19-én az Eötvös10 Közösségi...","id":"20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff97759-2786-4c7d-8f82-bc4c292247e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c6858a-43f0-469c-92a0-f42e8f4d5bdb","keywords":null,"link":"/elet/20210618_JatechTer__Uj_interaktiv_videojatektorteneti_kiallitas_nyilik_a_belvarosban","timestamp":"2021. június. 18. 15:40","title":"Látott már a gyereke analóg fényképezőgépet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","shortLead":"A Hamász egyik katonai létesítményét és egy rakétaindító állást vettek célba.","id":"20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da856264-3c3a-46e8-8f97-6c91e9e56c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac12ba-fd67-4e0a-b3fe-fc8298ff7d31","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_Izrael_legicsapas_Gazai_ovezet_gyujtoleggombok","timestamp":"2021. június. 18. 05:48","title":"Izrael újabb légicsapásokkal válaszolt a Gázai övezetben a gyújtóléggömbök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene megtalálni az elveszett vagy ellopott készülékünket.","shortLead":"A jelek szerint a Google Find My Device szolgáltatása a jövőben a több androidos felhasználóra támaszkodva segítene...","id":"20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e41b9c0-5c4e-4d7f-b0cf-3cabb11bd793","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_google_android_find_my_devicec_helymeghatarozas","timestamp":"2021. június. 18. 09:33","title":"Lemásolná az Apple megoldását a Google, könnyebben megtalálhatjuk az eltűnt androidos készülékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]