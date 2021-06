Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","shortLead":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","id":"20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39223f3-d078-4202-987a-e55d73b8917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"„A cselédjeikre emlékeztetnéd a nézőket” – Salma Hayek a filmesek rasszizmusáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","shortLead":"Az Oranje egyértelmű üzenetet akar küldeni.\r

","id":"20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8afbf8e-33da-4973-9dd2-61fa936e42ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52718c57-f0ea-455b-afc0-be9e6dab097a","keywords":null,"link":"/elet/20210623_szivarvanyos_karszalag_wijnaldum_holland_valogatott_puskas_arena_euro2020","timestamp":"2021. június. 23. 06:46","title":"Szivárványos karszalaggal focizik Budapesten a holland csapatkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7216136c-2037-4398-b9fd-98d8bc045be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rommá tört az autó a balesetben.","shortLead":"Rommá tört az autó a balesetben.","id":"20210622_video_m7_es_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7216136c-2037-4398-b9fd-98d8bc045be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379f22d4-5459-4a7e-920c-1a8824fb2c36","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_video_m7_es_baleset","timestamp":"2021. június. 22. 20:44","title":"Óriási ütközést rögzített egy autó fedélzeti kamerája az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","shortLead":"Hőség és sivatagi por jön a következő napokban.","id":"20210622_kanikula_szaharai_por","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9361aa7-5645-4167-97f2-c59e52815f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d0d05c-0500-4b0f-97f0-5159e37d8f59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_kanikula_szaharai_por","timestamp":"2021. június. 22. 18:25","title":"A kánikula mellé szaharai port is kapunk a nyakunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már kicsit erősebben utalt véleményére. Marco Rossi szerint ők mindenki felé tiszteletet mutatnak.","shortLead":"A válogatott kapusa müncheni sajtótájékoztatóján magyar nyelven semmit nem árult el álláspontjáról, de németül már...","id":"20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f4d165e-767a-4444-bb2c-1f0736ac2998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0cd2f7-cd0c-45ea-b6aa-f6988a54d669","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Gulacsi_allianz_szivarvany","timestamp":"2021. június. 22. 18:12","title":"Gulácsi Péter: Mindenki tudja, hogyan gondolkodom a világról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","shortLead":"A brit királyi udvar a legfrissebb pénzügyi jelentésében elismerte, hogy nem eléggé sokszínű.","id":"20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0379644-f5b3-4bec-b297-5ef0abc2ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e081bd9-8324-4202-8dd2-df60898ce2a5","keywords":null,"link":"/elet/20210624_A_Buckinghampalotaban_korbeneztek_es_alig_talaltak_szinesboru_munkatarsat","timestamp":"2021. június. 24. 10:56","title":"A Buckingham-palotában körbenéztek, és alig találtak színes bőrű munkatársat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégére legalább az esték hűvösebbek lesznek, aztán jövő héten újra melegedni kezd az idő.","shortLead":"A hétvégére legalább az esték hűvösebbek lesznek, aztán jövő héten újra melegedni kezd az idő.","id":"20210623_idojaras_hohullam_csutortok_tetozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6db7b-e527-4527-a588-cfd31e5a9672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ea2468-2426-43c4-9861-0d8a0625105f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_idojaras_hohullam_csutortok_tetozes","timestamp":"2021. június. 23. 19:22","title":"39 fokos forrósággal teljesedhet ki csütörtökön az első idei hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra, hogy saját jelöltje legyen a köztársasági elnök, utóbbiról ugyanis még a mostani ciklusban kell dönteni. Bármennyire is esélytelen, az ellenzék állít közös jelöltet. A Fidesz favoritja Trócsányi László, de akár Kövér László is lehet. Kormányra kerülése esetén az ellenzék bevezetné a közvetlen elnökválasztást.","shortLead":"Miután Schmitt bukása felborította a menetrendet, az ellenzék jövő évi választási győzelme esetén sem számíthat arra...","id":"20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f8373d0-1185-4731-b1fb-37585759a419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d63e2cc3-e4f7-4149-b628-1e2807946034","keywords":null,"link":"/360/20210623_kozos_koztarsasagi_elnok_ellenzek_valasztas_atalakitas","timestamp":"2021. június. 23. 06:30","title":"Schmitt Pál plagizálása tett be a mostani ellenzék államfőválasztási reményeinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]