[{"available":true,"c_guid":"e3a5b018-a132-460b-ac8d-60cd7291bb67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat riasztásait.","shortLead":"A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a meteorológiai szolgálat riasztásait.","id":"20210625_vihar_elorejelzes_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3a5b018-a132-460b-ac8d-60cd7291bb67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd445a-09f1-477e-a1e0-2568a5f4075e","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_vihar_elorejelzes_meteorologia","timestamp":"2021. június. 25. 15:08","title":"Az ország középső és déli részét tarolhatja le a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező iPhone-ok.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint a méret és az ár szempontjából is új dolgokat hozhatnak majd a jövőre érkező...","id":"20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4df2a7-ddb0-4802-91dd-d7d1807bb9c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_apple_iphone_14_2022_ming_chi_kuo_elemzese","timestamp":"2021. június. 25. 10:33","title":"Nagy meglepetésekkel készülhet az Apple 2022-re az iPhone-okkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához vezetett, messziről érkezett.","shortLead":"A Blikk szerint a fiatal férfi elfogásával ugyan a TEK aratta le a babérokat, de az információ, amely a lebukásához...","id":"20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34694fbb-31e4-47ce-8e79-13b283b0e54b","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_kecskemet_iszlamista_laptop_cia","timestamp":"2021. június. 24. 05:45","title":"Külföldön lefoglalt laptop vezetett a kecskeméti iszlamista nyomára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére koncentrálnak. Sokkal nagyobb szerepet kellene kapnia az „aktív utazásnak”, így a kerékpározásnak és a gyaloglásnak a klímacélok megvalósításában, mint eddig gondolták – hangsúlyozza egy nemzetközi tudóscsoport.","shortLead":"Jelentősen hátráltatja a zéró kibocsátás elérését, ha az országok csak az elektromos járművek bevezetésére...","id":"202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30a0dacd-5338-4651-8f88-ccfaa3f4d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892d0899-dd46-482a-9efc-8f53107ca544","keywords":null,"link":"/360/202125_aktiv_utazas_zero_kibocsatas_ket_kerekkel_kevesebb","timestamp":"2021. június. 24. 16:00","title":"Hihetetlenül sokat jelenthet, ha csak heti egy nap kerékpárra ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","shortLead":"Ilyen hőfokot mértek a Magyar Közút munkatársai a sztráda elválasztósávjában.","id":"20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14fb2b58-82b0-40b1-954d-4d4b3b6bab89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407b0687-3e81-4a42-b7f8-8fc9d8c0751c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_m7_es_autopalya_magyar_kozut","timestamp":"2021. június. 24. 10:11","title":"Több mint 48 fokos az M7-es autópálya aszfaltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban sok az elhízott gyermek, ezért a szigorítás.","id":"20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8d1af75-f0ce-41c8-a5fc-8c8152ff75b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601a4ef4-82db-49f8-a831-e30ab10ba306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_gyorskaja_junk_food_egyesult_kiralysag_tevereklam","timestamp":"2021. június. 24. 12:55","title":"Este 9 előtt tilos lesz gyorskajákat reklámozni a brit tévénézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37","c_author":"Dobszay János - Gergely Márton","category":"360","description":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik fő hadszíntere Brüsszel lesz. Persze a régi hívószavakat sem engedik feledésbe merülni. ","shortLead":"A Fidesz még csak keresi a 2022-es kampányhoz a győztes üzenetet, de már most látszik, hogy a politikai küzdelem egyik...","id":"202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4e74dda-3486-47b4-968a-0b865a82fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e3a363-4cdf-4dde-b87a-762b80847edc","keywords":null,"link":"/360/202125__orban_kampanytemai__fejjel_azeunak__orokzoldek__brusszel_gyurcsany_esamelegek","timestamp":"2021. június. 24. 15:00","title":"Brüsszel, Gyurcsány és a melegek démonizálásával őrizné hatalmát Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187c7fd9-c4b3-43c8-83cc-d05e8a8b4130","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai kutatók Európában, Kínában és Észak-Amerikában nézték meg, miként változott a lezárások hatására a szálló por légköri koncentrációja.","shortLead":"Az amerikai kutatók Európában, Kínában és Észak-Amerikában nézték meg, miként változott a lezárások hatására a szálló...","id":"20210625_koronavirus_jarvany_lezaras_legszennyezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187c7fd9-c4b3-43c8-83cc-d05e8a8b4130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9984d4f5-21af-4953-95e6-2448084fd9f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_koronavirus_jarvany_lezaras_legszennyezettseg","timestamp":"2021. június. 25. 11:42","title":"Nem sokat javítottak a koronavírus-járvány miatti lezárások a légszennyezettségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]