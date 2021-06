Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így. Egy tervező elképzelte, hogyan nézne ki ma az első, 1984-es Mac bevezetése.","shortLead":"Az Apple igen szép videókkal reklámozza termékeit, azonban a technológiai korlátok miatt ez nem mindig volt így...","id":"20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906dc700-25a7-4438-96e0-0103965c6386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45101b5-6d57-4e7c-9f9c-eab280fe8a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_koncepciovideo_macintosh_1984_aktualizalt_bemutato_2021_video","timestamp":"2021. június. 26. 16:03","title":"Videó: Így mutatnák ma be az Apple legendás gépét, az 1984-es Macintosht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb2a9f-3d43-486d-88d0-2fd2a7f2d537","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint ha Orbán Viktor kiállna, és őszintén beszámolna arról, hogy mi a valós helyzet az országban, valószínűleg megrémülnének az emberek.","shortLead":"A színész szerint ha Orbán Viktor kiállna, és őszintén beszámolna arról, hogy mi a valós helyzet az országban...","id":"20210625_Nagy_Zsolt_Nem_fogok_Orbanra_vagy_Gyurcsanyra_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74bb2a9f-3d43-486d-88d0-2fd2a7f2d537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1213aa-c75f-4302-9388-915335fef963","keywords":null,"link":"/kultura/20210625_Nagy_Zsolt_Nem_fogok_Orbanra_vagy_Gyurcsanyra_szavazni","timestamp":"2021. június. 25. 12:33","title":"Nagy Zsolt: Nem fogok Orbánra vagy Gyurcsányra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","shortLead":"A budapesti Városházára is kikerült a sokszínűséget jelképező zászló.","id":"20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a65bfe0-148d-487d-817c-a71ce775367c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6b0d39-cf8f-4131-9f9c-5309042c85aa","keywords":null,"link":"/elet/20210625_tordai_bence_pride_kepviseloi_irodahaz_szivarvany_zaszlo","timestamp":"2021. június. 25. 14:40","title":"Tordai szivárványszínű zászlót tűzött a Képviselői Irodaházra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba helyezve gyermek- és ifjúkora terepét, az 1950-ben Budapesthez csatolt s ezzel tönkre is vágott Újpestet. ","shortLead":"Ladányi a tavalyi „szubjektív tudományos önéletrajza” után elmeséli önmaga nem tudományos históriáját, középpontba...","id":"202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74696044-a3ef-48d6-a03a-3c23b3ee3ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e06e5c-9ea9-4697-a696-6964062a3f6d","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__ujpestiseg_ladanyi_janos_lassu_elszakadas","timestamp":"2021. június. 25. 14:00","title":"Bepillantás az „újpestiségbe” Ladányi János új kötetével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","shortLead":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","id":"20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e30c94-68d3-4445-bb78-d8f755c41400","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","timestamp":"2021. június. 26. 11:28","title":"Szentpétervárra költözik 2023-ban a Forma 1-es Orosz Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","shortLead":"A fesztivál ma kezdődött és egy hónapon át tart.","id":"20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273dd31b-a2ec-43dd-8796-b5c871145e43","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_budapest_pride_fesztival_2021_homofobtorveny_pedofiltorveny","timestamp":"2021. június. 25. 21:33","title":"Nem módosítja a Budapest Pride programját a melegellenes törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","shortLead":"Az amerikai szövetségi kormány megadta az engedélyt, hogy a Virgin Galactic utasokat szállíthasson az űrbe Új-Mexikóból.","id":"20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970e7a33-5530-450f-b344-3c91f77d0de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21b2f15-7fb1-4a86-9e8b-833714015fc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_Engedelyt_kapott_a_Virgin_Galactic_hogy_utasokat_szallitson_az_urbe","timestamp":"2021. június. 26. 15:21","title":"Indíthatja űrturista járatait a Virgin Galactic ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]