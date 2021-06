Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen már közel 42 milliárd forintnyi kifizetetlen számla halmozódott fel.","shortLead":"Összesen már közel 42 milliárd forintnyi kifizetetlen számla halmozódott fel.","id":"20210625_korhazak_adossaga_majus_9_milliard_plusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0720d7-3ad8-4777-af02-2b19b4b54557","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210625_korhazak_adossaga_majus_9_milliard_plusz","timestamp":"2021. június. 25. 07:56","title":"Több mint 9 milliárddal nőtt a kórházak adóssága egyetlen hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","shortLead":"Az év első öt hónapjában 77 százalékkal nőtt a természetes fogyás 2020 január-májusához képest.","id":"20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e3a7da-d9e5-433b-b6cd-2d0bc9e57424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f7e8da-cec0-4883-b1eb-69aaafeba708","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2021. június. 25. 09:38","title":"Nagyot esett a születések száma májusban, nőtt a halálozásoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0f8908-203f-492b-988a-4d76a865c80c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új felfedezés megteremti a kapcsolatot két korai ember között, és megmagyarázza a genetikai átfedéseket is.","shortLead":"Az új felfedezés megteremti a kapcsolatot két korai ember között, és megmagyarázza a genetikai átfedéseket is.","id":"20210625_400_ezer_eves_eloember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc0f8908-203f-492b-988a-4d76a865c80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8150e637-adc6-4bd2-b861-1afad77a4163","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_400_ezer_eves_eloember","timestamp":"2021. június. 25. 18:25","title":"Választ adhat a neandervölgyiek eredetének kérdéseire egy most azonosított előemberfaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család – sok-sok milliárdból. Közel fél órás dokumentumfilmen minden, amit a miniszterelnök családjának beruházásáról tudni érdemes.","shortLead":"Az egykori tulajdonos, József nádor megirigyelhetné, amit hatvanpusztai majorsága romjaiból emel az Orbán család –...","id":"20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014866da-1cf1-4bd7-84e0-99d0d806c229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63381418-ce47-44a7-b035-c741806b0488","keywords":null,"link":"/360/20210625_orban_csalad_hatvanpuszta_video_repulo_muhold_google_earth","timestamp":"2021. június. 25. 18:00","title":"Hatvanpuszta drága titkai - a HVG360 dokumentumfilmje Orbánék főhercegi birtokának átalakulásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált egyenlővé.","shortLead":"A pusztító erejű szélvihar legalább kétezer házat rongált meg, Hrusky városának a fele gyakorlatilag a földdel vált...","id":"20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edd44238-ece0-42e9-b404-4f9cf0258499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f298e4b6-511b-4c98-b11d-4ea8d4ed1326","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_cseh_tornado_aldozatok_karok","timestamp":"2021. június. 25. 10:40","title":"Cseh tornádó: három halott és több száz sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két inaktivált vírust használó oltóanyagról van szó, de a kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ kutatója nem nevezte meg, hogy melyek.","shortLead":"Két inaktivált vírust használó oltóanyagról van szó, de a kínai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ kutatója nem...","id":"20210625_kinai_vakcinak_hatekonysag_delta_varians","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80373789-527a-4042-a227-4ad6fcadfe14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_kinai_vakcinak_hatekonysag_delta_varians","timestamp":"2021. június. 25. 12:13","title":"Kevésbé véd két kínai vakcina a delta variánstól egy kínai kutató szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket kínáljon, főleg utazóknak. A webshopból rendelt már nemzetközi űrállomásra készülő űrhajós is. ","shortLead":"Már a Katrina hurrikán idején is jól járt a cég, amely direkt arra specializálódott, hogy kis kiszerelésű termékeket...","id":"202125_ameret_alenyeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fceadc84-14a1-4ab1-a80e-ceee53a5475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df29b3f-d77b-4e8b-b0f9-73fb1ed9b07d","keywords":null,"link":"/360/202125_ameret_alenyeg","timestamp":"2021. június. 26. 08:30","title":"Sok kicsi sokra megy: apró piperecikkekkel hasít egy webshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp az EU tagállamok megosztottsága akadályozhatja Joe Biden amerikai elnök elképzelésének gyors elfogadását.","shortLead":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp...","id":"20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67add6-7741-4be0-9455-b2ca3f288f82","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. június. 25. 15:05","title":"Június végére meglehet a globális társasági adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]