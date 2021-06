Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","shortLead":"A külügyminiszter újabb posztban háborog az eset miatt.","id":"20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36239c83-a5cc-4b9b-961e-d11757d719ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349a14d-30ff-4ac4-9579-fe614b6abf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210626_Szijjarto_nem_tudja_tultenni_magat_a_szivarvanyos_zaszloval_palyara_rohano_szurkolon","timestamp":"2021. június. 26. 16:40","title":"Szijjártó nem tudja túltenni magát a szivárványos zászlóval pályára rohanó szurkolón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4edb12e-3112-4b30-aff7-8c9593bda449","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új útvonal hosszabb és állítólag kevésbé látványos. ","shortLead":"Az új útvonal hosszabb és állítólag kevésbé látványos. ","id":"20210627_Balatonhenyen_modositottak_a_Kek_tura_utvonalat_elkeruli_a_NERhez_kotott_kastelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4edb12e-3112-4b30-aff7-8c9593bda449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58589783-813e-4c8e-9012-f76bcf2d7198","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Balatonhenyen_modositottak_a_Kek_tura_utvonalat_elkeruli_a_NERhez_kotott_kastelyt","timestamp":"2021. június. 27. 10:32","title":"Balatonhenyén módosították a Kéktúra útvonalát, elkerüli a NER-hez kötött óriási birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle a tippjátékunkban. Majka és Szijjártó Péter szakadtak le jobban a többiektől, de most jön csak az egyenes kieséses szakasz, ahol nagyot nyerhet bárki, ha jó előre megmondta a továbbjutókat. Bemutatjuk a játék állását a csoportkör után és a nyolcaddöntőre érkezett tippeket.","shortLead":"Bárdos Andrásnál senki nem tippelt jobban eddig, de Szél Bernadett és Gangl Edina alig maradt le tőle...","id":"20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc28418c-fc1b-496f-b1d4-f90f0c55a59f","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Kezdo_tizenegy_nyolcaddonto_csoportkor_allas","timestamp":"2021. június. 26. 14:00","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossi simán Szijjártó előtt, Bárdos András egyelőre mindenkit előz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf2b05-35a9-44f7-8d6e-c3f7a5b36323","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A FedEx rangsorában szinte minden megmozdulását értékelik a játékosoknak, a magyar csapatkapitány csatárok között a negyedik, összetettben a hetedik legjobb lett. ","shortLead":"A FedEx rangsorában szinte minden megmozdulását értékelik a játékosoknak, a magyar csapatkapitány csatárok között...","id":"20210625_Szalai_Adam_az_Eb_csoportkor_hetedik_legjobb_jatekosa_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf2b05-35a9-44f7-8d6e-c3f7a5b36323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d10f9a4-2b63-4088-875e-d5eacf9def35","keywords":null,"link":"/sport/20210625_Szalai_Adam_az_Eb_csoportkor_hetedik_legjobb_jatekosa_lett","timestamp":"2021. június. 25. 11:33","title":"Szalai Ádám az Eb-csoportkör hetedik legjobb játékosa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f791500-4d46-46c6-b764-58d271b72c7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félmillió eurós forrást biztosít a Svéd Energiaügynökség annak a kutatásnak, melynek célja, hogy faipari melléktermékekből fenntartható üzemanyagot készítsenek repülőgépeknek.","shortLead":"Félmillió eurós forrást biztosít a Svéd Energiaügynökség annak a kutatásnak, melynek célja, hogy faipari...","id":"20210626_klm_fenntarthato_kerozin_saf_gyar_vaxjo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f791500-4d46-46c6-b764-58d271b72c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03eda31a-a77a-4c98-affd-6298d7dcac5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_klm_fenntarthato_kerozin_saf_gyar_vaxjo","timestamp":"2021. június. 26. 12:03","title":"Szárnyakat ad – de micsoda? Lecserélné repülőiben az üzemanyagot a KLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","shortLead":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","id":"20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56acc6-ad69-4fd4-9b70-e459c662f794","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. június. 25. 17:18","title":"Harmadfokú riasztásokat adtak ki három megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban testületileg elővették Orbánt.","shortLead":"A homofóbtörvény olyan általános dühöt váltott ki Brüsszelben, amire még nem volt példa, így a bizottságban...","id":"20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b1c03-4781-4514-b4af-d4c98aca1334","keywords":null,"link":"/360/20210627_DW_Mindenki_Orban_ellen_az_EUban","timestamp":"2021. június. 27. 08:27","title":"DW: Mindenki Orbán ellen az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]