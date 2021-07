Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"A magyar válogatott középpályás akár már pályára is léphet az AZ Alkmaar elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f3551f-3c29-4eec-8f76-cb516ea767e8","keywords":null,"link":"/sport/20210705_Szoboszlai_teljesen_felepult","timestamp":"2021. július. 05. 20:27","title":"Szoboszlai teljesen felépült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946597a3-a043-4dd6-ae1b-e7c35b084e13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Meseország mindenkié után a Micsoda család! című kötet miatt érkezett bejelentés. ","shortLead":"A Meseország mindenkié után a Micsoda család! című kötet miatt érkezett bejelentés. ","id":"20210707_Megbuntettek_egy_ujabb_szivarvanyos_mesekonyv_forgalmazojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=946597a3-a043-4dd6-ae1b-e7c35b084e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b90a4a-f61d-42f4-b6d2-417df49dca0b","keywords":null,"link":"/elet/20210707_Megbuntettek_egy_ujabb_szivarvanyos_mesekonyv_forgalmazojat","timestamp":"2021. július. 07. 10:39","title":"Megbüntették egy újabb szivárványos mesekönyv forgalmazóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni fognak az egyenruhások az ellátásból.","shortLead":"A Népszavának nyilatkozó intézményvezetők azt mondták, hogy váratlanul érte őket a döntés, és állították: hiányozni...","id":"20210706_katonak_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d3ce8a-2f19-4442-bf31-218b835faa2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3a7391-8f40-4b6e-b329-c65cc8380130","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_katonak_korhaz","timestamp":"2021. július. 06. 07:39","title":"Visszahívták a katonákat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós irányelvbe ütközhet. Szerinte ez az oka, hogy a kinevezését nem hosszabbították meg.","shortLead":"Szabó Gabriella 2018-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy a Stop Soros-csomag részeként bevezetett szigorítás uniós...","id":"20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4068ca9-6865-4a99-a0a1-77c138df1d64","keywords":null,"link":"/itthon/20210706_szabo_gabriella_biro_birosag_menekultek_panasz_europai_bizottsag","timestamp":"2021. július. 06. 12:07","title":"Egy magyar bírónő az Európai Bizottsághoz küldött panaszában állítja, politikai okok miatt rúgták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati emlékezetpolitikának.","shortLead":"A fideszes képviselő közzétette a pályázatát, ha ő lesz a főigazgató, akkor a múzeum szállíthat ügyeket a kormányzati...","id":"20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c7e180-a7a0-4a77-9774-8f9ef358fe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b5983e-4cb8-45da-aa56-57baa5b33281","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_L_Simon_Laszlo_Nemzeti_Muzeum_foigazgato_palyazat","timestamp":"2021. július. 05. 17:50","title":"L. Simon László a Nemzeti Múzeum főigazgatója lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","shortLead":"A brit egészségügyi szakemberek szerint nem szerencsés, ha a legfontosabb korlátozó intézkedéseket egyszerre törlik el.","id":"20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563d84b0-f835-495c-9bc4-0a203da86f1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_koronavirus_jarvany_mutacio_jarvanykezeles_enyhites","timestamp":"2021. július. 05. 18:03","title":"Új koronavírus-mutációk alakulhatnak ki, ha túl gyorsan enyhítik a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80","c_author":"K. B. ","category":"kultura","description":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb a pozícióra, a képviselőtestület nem fogadta el a döntést.","shortLead":"Bár az ellenzéki vezetésű Ferencváros által felkért szakmai bizottság javaslatot tett arra, ki lenne a legalkalmasabb...","id":"20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9520e6d7-ee7e-4e6a-97d0-fc9e06adad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c285f4ce-eac0-4147-9b63-725ad71d5606","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Nem_az_lesz_a_Pinceszinhaz_igazgatoja_akit_a_szakmai_bizottsag_javasolt_sztarenki_pal","timestamp":"2021. július. 06. 14:16","title":"Nem az lesz a Pinceszínház igazgatója, akit a szakmai bizottság javasolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb18cf60-7cb0-4159-8bdf-88d1dae8a1fe","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban az utóbbi 24 órában minden korábbinál többen haltak meg a koronavírus-járvány következtében, s bár már megjelent az országban a delta plusz törzs is, a hatóságok egyelőre nem hajlandóak újabb országos lezárást elrendelni. Oroszországban jegyezték be a világ első Covid-vakcináját, a Szputnyik V-t, ám az oltási folyamat – az oltóanyag hiánya és a bizalmatlanság miatt – vontatottan halad, s éledezik a hamis oltási igazolványok feketepiaca.\r

\r

","shortLead":"Oroszországban az utóbbi 24 órában minden korábbinál többen haltak meg a koronavírus-járvány következtében, s bár már...","id":"20210705_covid_oroszorszag_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb18cf60-7cb0-4159-8bdf-88d1dae8a1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cd36af-5ff1-43fb-9fb9-e784a1cc8613","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_covid_oroszorszag_szputnyik","timestamp":"2021. július. 05. 17:55","title":"Így süllyed el az első Covid-oltás hazája a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]