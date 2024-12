Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés a napokban utasította el az új, gyűjtőpontos koncepciót. ","id":"20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72386c8a-cf51-48cc-a7c1-68fb54e90f50.jpg","index":0,"item":"ac2ea0ef-abf9-434d-9bdf-278bf64f658c","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_lomtalanitas-mohu-energiaugyi-miniszterium","timestamp":"2024. december. 21. 20:11","title":"Január első felében dönt a MOHU és az Energiaügyi Minisztérium az új lomtalanítási rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók tiltakozásához. A szerb főváros főbb csomópontjain két órán át nem lehetett közlekedni. ","shortLead":"Mezőgazdasági termelők, színészek, középiskolás diákok és civilek csatlakoztak vasárnap az egyetemi hallgatók...","id":"20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c8de80-35b9-4bda-bbd5-3a32e8c59dd6.jpg","index":0,"item":"2762e896-5c57-47c7-bda1-b8f33a384846","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Tobb-ezren-csatlakoztak-az-egyetemistak-tiltakozasahoz-Belgradban","timestamp":"2024. december. 22. 18:13","title":"Több ezren csatlakoztak az egyetemisták tiltakozásához Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","shortLead":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","id":"20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e.jpg","index":0,"item":"0559789a-5f73-41be-9eaf-cf26d7f5bacc","keywords":null,"link":"/elet/20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","timestamp":"2024. december. 23. 11:31","title":"Miért van az, hogy bizonyos buszokon Budán még elsőajtós a felszállás, de Pestre érve már nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319ce29c-fd1b-45fb-beb9-f83bf89a72d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyikük lába el is tört, de a rossz időjárás miatt egyelőre nem találták meg őket.","shortLead":"Egyikük lába el is tört, de a rossz időjárás miatt egyelőre nem találták meg őket.","id":"20241223_szlovenia-alpok-magyar-turazok-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/319ce29c-fd1b-45fb-beb9-f83bf89a72d0.jpg","index":0,"item":"40e208c5-e1f5-4606-92ea-e9aeb66228d9","keywords":null,"link":"/elet/20241223_szlovenia-alpok-magyar-turazok-mentes","timestamp":"2024. december. 23. 09:00","title":"Magyar túrázók rekedtek a szlovén Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b035c6da-ba5a-49ac-bd53-c560a994579e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A párt elitképző alapítványa az Inforádió többségi tulajdonrésze után a Mandinert is megkapta.","shortLead":"A párt elitképző alapítványa az Inforádió többségi tulajdonrésze után a Mandinert is megkapta.","id":"20241223_Ujabb-Fidesz-sajto-alakul-az-MCC-alatt-mandiner-inforadio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b035c6da-ba5a-49ac-bd53-c560a994579e.jpg","index":0,"item":"bc7e377c-0dd4-4624-b81e-cf70018017a5","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Ujabb-Fidesz-sajto-alakul-az-MCC-alatt-mandiner-inforadio","timestamp":"2024. december. 23. 11:55","title":"Új(abb) Fidesz-sajtó alakul az MCC alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az Állami Számvevőszék nem megfelelő gazdálkodásról írt a jelentésében.","shortLead":"Korábban az Állami Számvevőszék nem megfelelő gazdálkodásról írt a jelentésében.","id":"20241223_Gazdasagi-visszaelesek-miatt-nyomoz-a-NAV-a-Cseppko-Gyermekotthonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a.jpg","index":0,"item":"c986d3d6-daf6-42a8-990b-ad4785273c53","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Gazdasagi-visszaelesek-miatt-nyomoz-a-NAV-a-Cseppko-Gyermekotthonban","timestamp":"2024. december. 23. 07:31","title":"Gazdasági visszaélések miatt nyomoz a NAV a Cseppkő Gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt a megoldást válasszák, legyen szó akár hűtésről, akár fűtésről. Ezeket a rossz beidegződéseket vesszük sorra és oszlatjuk el cikkünkben.","shortLead":"Számtalan tévhit forog közszájon még mindig a klímaberendezésekről, ami miatt sokan elzárkóznak attól, hogy ezt...","id":"20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1f913-34f7-4046-9740-6f90a971ff38.jpg","index":0,"item":"75cc51c2-b067-4c40-ad65-fdf016be946f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241125_Makacs-berogzodesek-klima-eon","timestamp":"2024. december. 21. 15:30","title":"Drága, felesleges és mind ugyanazt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]