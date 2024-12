Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár. A HVG információi szerint az Áder Jánoshoz köthető kiadásokra költötték a legtöbbet, de Schmitt Pál és Novák Katalin esetében is tízmilliók mentek el költségtérítésre. ","shortLead":"A volt köztársasági elnököknek visszavonulásuk után nemcsak „megfelelő” ingatlan, hanem egyéb költségtérítés is jár...","id":"20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2681d130-736e-4933-8d16-f93ee9d80a90.jpg","index":0,"item":"85d0a181-5eee-4fa0-8406-92b5b8ea7f50","keywords":null,"link":"/itthon/20241227_ader-janos-novak-katalin-schmitt-pal-volt-allamfok-juttatas-lakas-rezsi-koltsegterites-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 14:45","title":"Csaknem kétmilliárd forintot ér az a ház, amelyben Áder János él, tízmilliókat költöttek a volt elnök rezsijére állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási csalódásról” írnak.","shortLead":"Volt olyan portál, amely szerint rosszkor jött Szoboszlai eltiltása, mert remek formában van, mások „óriási...","id":"20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"44664b2e-49bd-4efb-b312-635fe98d7cd2","keywords":null,"link":"/sport/20241227_Szoboszlai-Dominik-nagy-hibajat-emelik-ki-az-angol-lapok-ertekeles-osztalyzatok-premier-league-eltiltas-sarga-lap-ebx","timestamp":"2024. december. 27. 00:47","title":"Szoboszlai Dominik nagy hibáját emelik ki az angol lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","shortLead":"A mentést a hóvihar és a lavinaveszély hátráltatta.","id":"20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16e0fceb-bc16-4b34-8c1d-827004bf5ef0.jpg","index":0,"item":"6babe018-043f-4a62-862a-18327ab60ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_olaszorszag-hegymaszok-meghaltak","timestamp":"2024. december. 27. 14:32","title":"Holtan találták a karácsony előtt eltűnt hegymászókat Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést tett közzé Éltető Andrea, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa, amelyben a magyar akkumulátoriparral kapcsolatban rámutat az iparbiztonsági kihívásokra, a lakossági tájékoztatás hiányosságaira és a civilek elhallgattatására is.","shortLead":"„Iparbiztonsági kockázatok a magyar akkumulátorgyártásban és az ezzel kapcsolatos kommunikáció” címmel átfogó elemzést...","id":"20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa8e2b9-6d4d-4bda-9805-af5c07c35229.jpg","index":0,"item":"76781c53-d9cb-442f-87d0-f16927a554bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_elteto-andrea-tanulmany-akkugyar-iparbiztonsag-lakossagi-kommunikacio","timestamp":"2024. december. 27. 12:00","title":"Egy friss tanulmány példákkal bizonyítja, hogy terel, elhallgat és valótlanságokat állít a kormányzat és az akkugyárak is a kockázatokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","shortLead":"Újságírók járművét is találat érte, Izrael szerint fegyveresek utaztak benne.","id":"20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7317318-08bc-4bf9-a637-b7dd4d75d563.jpg","index":0,"item":"9f0e0fb1-cb6f-4e54-bc32-a021c5ced1d4","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_gaza-izraeli-tamadas-halottak","timestamp":"2024. december. 26. 10:36","title":"Legalább tíz halottja van a Gázát ért izraeli támadásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz közel állók gyarapodását.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke az iskolák, kórházak, gyermekotthonok és a MÁV helyzetével állította szembe a miniszterelnökhöz...","id":"20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7631e5c1-6440-48bf-be6e-81699253f2cc.jpg","index":0,"item":"3bb78994-22a5-4ede-a3c9-2a20c80bc27d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241227_magyar-peter-meszaros-tiborcz-vagyon-duplazas","timestamp":"2024. december. 27. 12:18","title":"Magyar Péter is reagált Mészáros és Tiborcz duplázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","shortLead":"A hatóságok még mindig nem zárták ki a szabotázs lehetőségét.","id":"20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a279cbe-179c-446f-a494-5d4f3be63ac6.jpg","index":0,"item":"47fd6fff-0552-4878-b3c0-dec04a20bec6","keywords":null,"link":"/vilag/20241226_Feltartoztattak-egy-tankert-amely-megrongalhatta-a-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-villamosvezeteket","timestamp":"2024. december. 26. 17:08","title":"Feltartóztattak egy tankert, amely megrongálhatta a Finnország és Észtország közötti villamosvezetéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét, így a Képes Krónika, illetve Kézai Simon munkája és Thuróczy János krónikája is a hunok történetével indul. Ezekben visszatérő szereplő egy bizonyos Veronai Detre, aki folyamatosan a hunok ellen intrikál és végül az ő érdeme lesz, hogy Attila király fiai egymás ellen fordulnak. De ki volt valójában Veronai Detre és mit lehet róla tudni a krónikák megállapításain túl?","shortLead":"A középkori magyar krónikaírók elfogadták az egyébként máig nehezen bizonyítható hun-magyar kontinuitás elméletét...","id":"20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644371d0-dfec-4d48-a2fc-643c2748a159.jpg","index":0,"item":"b41d9870-33f5-4c15-95a2-c2bd70249a51","keywords":null,"link":"/360/20241226_Hosok-vagy-gonosztevok-veronai-detre-kozepkor-hunok-gotok","timestamp":"2024. december. 26. 19:30","title":"Hősök vagy gonosztevők: Veronai Detre, a magyar krónikairodalom első főgonosza, aki bedöntötte a hun birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]