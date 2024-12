A BioTechUSA története 1993-ban kezdődött, akkor még edzőtermi berendezések forgalmazásával foglalkoztak és JLM Powerline néven kezdtek. Ez gyorsan változott, ugyanis az alapítót, Lévai Ferencet megkereste egy amerikai táplálékkiegészítőket forgalmazó cég, hogy nem terjesztenék-e termékeiket. Lévai igent mondott és ez kiváló döntésnek bizonyult, hiszen az edzőgépek egyszeri beruházások – vagyis miután megvették őket, csak állnak a teremben – addig a fehérjepor értékesítése folyamatos. A váltás nem volt nehéz, hiszen a felvevőpiacot addig is ismerte a család, az új termék pedig jól pörgött, később pedig a cég márkanevét, a BioTechUSA-t is átvették Lévaiék.

Ahogy teltek az évek, a cég egyre növekedett, a két fiú, Bálint és Balázs pedig egyre jobban belefolyt a BioTechUSA életébe. Az egyik első ötletet még egyetemi éveik alatt indították el, Bálint feleségével együtt: megszületett a Shakerstore, amely mára a BioTechUSA-cégcsoport egyedi keverőpalackokat gyártó üzletága lett. Akkoriban azonban a vállalkozás üzleti modell nélkül, némileg önszerveződve működött. Ez igazi tanulópálya volt a testvérek számára, hiszen először próbálhatták ki magukat „élesben” a saját projektjükben, és ez nem ment a sikeresség rovására sem. Mi sem mutatja ezt jobban, hogy Shakerstore az elmúlt két hónapban egymás után kétszer egymillió euró árbevételt termelt, Lévai Bálint pedig reméli, hogy az idei évben ez a szám három-négy milliárd forint között lesz.

Az egyetemi évek után egyáltalán nem volt biztos, hogy Bálint a BioTechUSA-nál fog dolgozni, jó esély volt arra, hogy Bécsben kezd karriert, ugyanis felesége osztrák. Az akkor még nagyjából negyven főt számláló családi vállalkozásban viszont nem volt kifejezett marketingosztály, annak kialakítására Bálintot kérték fel, ahogy pedig a HVG-nek elmondta, ebben a feladatban a kihívást látta, valamint azt, hogy itt szabad kezet kaphat, ő maga alakíthatja ki az osztályt és annak tevékenységeit, míg egy bármilyen más multinál nem kapna ilyen szabadságot.

Pár évvel ezután Balázs kereskedelmi igazgató lett, Bálint pedig vezérigazgatóvá lépett elő, akinek irányításával a vállalat kialakította az első saját gyártását, a vállalati struktúrát, a bolthálózat nemzetközi terjeszkedésbe kezdett, lecserélte a logót, a beszállítót, új lett a receptúra és a csomagolóanyag is. Míg 2014-ben a cég 100 fős volt és árbevétele 7 milliárd forint körül mozgott, addig 2018-ra mindkét adatot megháromszorozták. Ebben az évben Bálint és Balázs már a tulajdonosi jogok jelentős részét is birtokolták.

A továbbiakban újabb üzletágakat indítottak el, ilyen például az Apparel, a BioTechUSA ruházati márkája. Ahogy Lévai Bálint mesélte, ennek az ágnak az indulása mögött igazán prózai indok lapul. „Volt egy BioTechUSA-s pólóm, valaki megkérdezte, hogy hol lehet ilyet kapni. Nem lehetett sehol, az ötlet viszont kiváló volt, láthatóan az emberek szeretik a brandet és szeretnének a brand által logózott termékekben vagy ruházatban járni.” Persze nem ilyen egyszerű elindítani egy ruházati ágazatot, össze kellett rakniuk egy jól képzett csapatot, akik a fehérjeporokhoz hasonlóan jó minőségű alapanyagokból álmodnak meg különböző kollekciókat.

Nem ez volt azonban az egyetlen új ötlet, amit megvalósított a BioTechUSA. A cég ugyanis elindította lifestyle programját, aminek lényege, hogy személyre szabottan ajánlanak étrendet, edzéstervet és táplálékkiegészítőket az ügyfeleknek. Ezen lépés lényegében annak a felismeréséből ered, hogy milyen komplex feladat összerakni egy edzéstervet a megfelelő étkezéssel, étrendkiegészítőkkel, eredményt azonban csak a három tényező megfelelő együttállása esetén lehet elérni.

Az ágazatok közötti terjeszkedés mellett a nemzetközi piacon is egyre több országban és földrészen jelent meg a BioTechUSA-cégcsoport a termékeivel. Mára már több, mint száz országban vannak jelen 49 webshoppal és 321 üzlettel, 2000 terméket forgalmaznak és több mint 4500 B2B partnerük van és olyan nagy nyugat-európai országokban, mint Franciaország vagy Németország 30 és 40 boltjuk van, de a kifejezetten színes palettán ott van Kolumbia, Indonézia vagy Omán is.

Erre a terjeszkedésre és a minőségi munkára figyelhetett fel az FC Barcelona csapata is. Pár hónappal ezelőtt ugyanis a két cég megállapodást kötött, a BioTechUSA a katalán klub globális partnere lett. A tárgyalások kifejezetten gyorsan haladtak, három hónap alatt sikerült megegyezni a feltételekben. A Barcelona kereste meg a BioTechUSA-t és nem fordítva, ez Lévai elmondása szerint nagyon jó visszajelzés, azonban nem volt újdonság számukra, más európai topcsapatok is keresték őket, hiszen „Mi az vagyunk a táplálékkiegészítésben, mint a Barcelona fociban” – mondta.

A cég azon kívül, hogy ellátja a Barcelona női és férfi labdarúgócsapatát vitaminnal és fehérjékkel, szorosabban is együttműködik a klub munkatársaival, így rálátásuk lesz a játékosok teljesítményére és a Barcelona a termékfejlesztésben is segítséget nyújthat majd. A megállapodás értelmében a BioTechUSA használhatja az FC Barcelona címerét is, így a csapat szurkolói arra is számíthatnak, hogy a klub emblémájával ellátott különleges kiadású, kifejezetten barcelonás termékeket is találhatnak majd az üzletek polcain.

Itt azonban nem áll meg a vállalat, a termékek és a hálózat fejlesztése mellett a saját infrastruktúrájára is folyamatosan költ, az időközben Év Irodája díjat nyert óbudai központi irodaházukat 2020-ban adták át, emellett pedig az iparág legmodernebb eszközeivel szerelik fel a gyártó- és logisztikai központjukat és tovább bővítik azt. Nemrég újították fel például a szociális blokkot és a raktárkapacitást és növelték. Ami azonban látványosabb újítás, az az automata raktár, ami a csomagokat összekészítő dolgozók munkáját könnyíti meg, hiszen így nem nekik kell elmenni minden, a dobozba kerülő termékért, hanem maga a raktár hozza a tételeket hozzájuk, így amennyiben az automata raktár összes kiszedési pontja teljes kapacitással üzemel percenként 8 rendelés kiszedésére képes.

A jövőben is vannak tervei a BioTechUSA-nak, ugyanis éppen egy új gyártósor beruházásán dolgoznak. Ez olyan szeletek előállítására képes, amelyek több, különböző rétegből állnak. A gyártósor technológiája világviszonylatban egyedülálló, mert bár ez a multi-layer gyártás elsőre nem tűnhet nehéz feladatnak, mégis technológiai oldalról egy kifejezetten bonyolult folyamat. Ez lehet a cég újabb dobása, hiszen a riválisok közül alig rendelkeznek ilyen technológiával és a gyártások volumenét is nagyban tudná növelni, a mostani éves 20 millió szeletről előbb 70, majd később 120 millióra. Ez az árbevételt is nagyban növelhetné, pedig a mostani 90 milliárd forint is óriási ugrás a tíz évvel ezelőtti, 7 milliárdhoz képest. A cél pedig marad ugyanaz, az önazonos fejlődés.