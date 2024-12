Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","shortLead":"Ennek ellenére nem akarta kihagyni a nyári Eb-t, mert az orvosai nem ellenezték, ő pedig nem érezte magát betegnek.","id":"20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75409b35-1442-4e85-a6c6-10d651eec342.jpg","index":0,"item":"1a97b001-4a5d-4b7e-b3a5-7ecfa064ac03","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Hajdu-B-Istvan-a-mutetjerol-Ismet-eletveszelyben-voltam","timestamp":"2024. december. 29. 09:44","title":"Hajdú B. István a műtétjéről: Ismét életveszélyben voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolya most rendhagyó feladatot kapott: a HVG év szaváról szóló szavazásának öt jelöltjéből kellett ihletet merítenie ahhoz, hogy értékelje 2024-et. Az év szavai a latteavokádó, a kegyelembotrány, a szuverenitás, a békemisszió és az újraszámlálás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kérünk fel arra, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet...","id":"20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda95753-cba3-4bae-bd57-b7cab057c146.jpg","index":0,"item":"48c12625-1d4f-4014-bc33-9be16d0ecbd1","keywords":null,"link":"/360/20241229_Az-en-evem-Karafiath-Orsolyaval-Vege-van-kicsi","timestamp":"2024. december. 29. 19:00","title":"Az én évem Karafiáth Orsolyával: Vége van, kicsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f","c_author":"Galicza Dorina","category":"elet","description":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha a történelmét is lemosták volna róla. Bár a felújítás még nem ért véget, ha a belső tér már nem változik, akkor az évtizedek múlva sebtében idelátogató turista azt se fogja tudni, mi történt az elmúlt öt évben a templom körül.","shortLead":"Párizs székesegyháza fényesebben ragyog, mint valaha, de az évszázadok alatt felhalmozódott kosszal együtt mintha...","id":"20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2d4bf08-6bd1-4767-b4fa-24f3bbe87d6f.jpg","index":0,"item":"389466bf-bda2-4a63-8ddb-a8113937e8e9","keywords":null,"link":"/elet/20241228_parizs-notre-dame-riport-tuzvesz-epiteszet","timestamp":"2024. december. 28. 20:00","title":"Elillant történelem és babonamentes tűzvédelem – megnéztük a felújított Notre Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","shortLead":"Lehet kedvenceket válogatni bőséggel. ","id":"20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/068b70d7-0b2a-419e-b602-db38f081c739.jpg","index":0,"item":"258b1a0b-9356-4334-8e1f-824f228564e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20241230_kozlekedesi-videok-top-2024","timestamp":"2024. december. 30. 10:46","title":"2024 „best of szabálytalanságok” videó: tízpercnyi tömény magyar közlekedési kultúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738","c_author":"Balizs Benedek","category":"vilag","description":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","shortLead":"A gép a repülőteret határoló falnak csapódott, kettétört, majd lángolni kezdett.","id":"20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6528d089-cf25-45de-b60c-d91b6051b738.jpg","index":0,"item":"bf1689ed-25da-449e-8545-84f2d9d536c1","keywords":null,"link":"/vilag/20241229_Videon-a-del-koreai-utasszallito-katasztrofaja","timestamp":"2024. december. 29. 08:46","title":"Videón a dél-koreai utasszállító katasztrófája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is, amelynek zsiráf szereplője rálépett a saját péniszére. Börtönbe küldött rendező, reciklált díszlet, elhízott rabszolgalány és egy elképesztő szexjelenet – Tim Robey, a Telegraph filmes újságírója Box Office Poison című könyvében mesél a legendás bukások hátteréről. A szerzővel beszélgettünk.","shortLead":"Hollywood legnagyobb bukásai közt van olyan film, amely öt rendezőt fogyasztott el, köztük Coppolát is. És olyan is...","id":"20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880ab1a5-03a4-41f7-af3b-5fb0d4eb693d.jpg","index":0,"item":"1ceef99d-380f-42d7-adb4-4eedd56f7723","keywords":null,"link":"/kultura/20241229_Box-Office-Poison-Tim-Robey-legnagyobb-bukasok-Dobo-Kata-Rollerball-Andy-Vajna-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 20:00","title":"Dobó Kata amerikai filmje és Andy Vajna vikingjei is az élmezőnyben – Hollywood legnagyobb bukásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont ha egy billentyűzet rejti ezt, mindjárt más a helyzet.","shortLead":"A Raspberry Pi minikomputerektől sokan ódzkodnak, hiszen általában csak egy nyomtatott áramköri lapot látnak. Viszont...","id":"20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf85784b-4479-41b0-87ac-2cc3198052b1.jpg","index":0,"item":"75792aa5-1c0a-4700-9fed-49d748b3bed5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241229_raspberry-pi-500-billentyuzetbe-epitett-szamitogep","timestamp":"2024. december. 29. 08:03","title":"Megérkezett a 35 ezer forintos számítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig van víz a tüdejében.","shortLead":"Már az orvosok is lemondtak a Nemzet Sportolójáról. A helyzet javult, az viszont továbbra is aggasztó, hogy még mindig...","id":"20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47.jpg","index":0,"item":"f222aeab-65cf-4b24-b6fc-21e9c6684ec7","keywords":null,"link":"/sport/20241229_Nagyjabol-egy-het-amig-a-gyogyszerek-kifejtik-a-hatasukat-remeljuk-birni-fogja-addig-a-szervezete-antibiotikummal-kezelik-Keleti-Agnest","timestamp":"2024. december. 29. 13:03","title":"„Nagyjából egy hét, amíg a gyógyszerek kifejtik a hatásukat, reméljük, bírni fogja addig a szervezete” - antibiotikummal kezelik Keleti Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]