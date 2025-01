Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","shortLead":"Még mindig nem nyújtottak be kérelmet, hogy boltot nyithassanak.","id":"20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec093eb5-894e-46fc-8063-f30cf663afd9.jpg","index":0,"item":"2e4f0549-9a9d-4748-b484-bc09da34b320","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_orosz-mere-diszkont-kiskereskedelmi-lanc-boltnyitas-nincs-meg-engedely","timestamp":"2025. január. 02. 14:35","title":"Egyelőre csak mese az orosz Mere diszkont itthoni megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2fcf-88de-403a-b954-810065b1e4c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely János elismerte, hogy az egész társadalomnak óriási fájdalmat, csalódást okoztak a papok által elkövetett molesztálással kapcsolatos ügyek. ","shortLead":"Székely János elismerte, hogy az egész társadalomnak óriási fájdalmat, csalódást okoztak a papok által elkövetett...","id":"20250102_bantalmazas-szombathelyi-puspos-Szekely-Janos-bocsanatkeres-pap-molesztalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a58d2fcf-88de-403a-b954-810065b1e4c2.jpg","index":0,"item":"dd9bfdd4-643d-49d4-b990-8253097ef720","keywords":null,"link":"/elet/20250102_bantalmazas-szombathelyi-puspos-Szekely-Janos-bocsanatkeres-pap-molesztalas","timestamp":"2025. január. 02. 15:58","title":"Bocsánatot kért az áldozatoktól és családtagjaiktól a kiskorúak sérelmére elkövetett bűnökért a szombathelyi megyéspüspök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","shortLead":"2023 óta nem termel a Vágóhíd utcai gyár, most be is zárja a veszteséges üzemet az ukrán Roshen.","id":"20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92b0ea6a-9b4d-4166-b5bd-93dd01db2dbd.jpg","index":0,"item":"b634d0c7-340b-4442-b72a-3795e8ce3f16","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_bezar-a-bonbonetti-gyar-roshen-ukran-edesseggyarto-cukorka-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 02. 08:36","title":"Bezárja az ukrán tulajdonos a budapesti Bonbonetti-gyárat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","shortLead":"Nagyüzem volt a tűzoltóknál szilveszterkor.","id":"20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82e0619-3842-42ad-ae5f-45e167c13625.jpg","index":0,"item":"4721e3cd-9133-4eb0-8369-3336a4c7467f","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_tuzijatek-tuzesetek-katasztrofavedelem-szilveszter","timestamp":"2025. január. 01. 12:13","title":"45 tüzet okoztak a tűzijátékok és a petárdák az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","shortLead":"A magyar adófizetők pénzéből jutott a kormánymédiának és a református egyháznak is.","id":"20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827530dc-c210-4697-8d9b-f63d162cef1f.jpg","index":0,"item":"7f72006a-8911-4860-acbd-bfe02696c50a","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Szlovakia-magyar-kormany-kozpenz-foci-tamogatas-euro","timestamp":"2025. január. 02. 10:47","title":"Ötmillió euróval támogatta a szlovák focit a magyar kormány 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","shortLead":"Ezután Magyarországra is csak Törökországon keresztül érkezik az orosz gáz.","id":"20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"1f0b192d-adf6-4d7e-9bcb-f11fce898393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_Leallt-az-orosz-foldgaz-ukrajnai-tranzitja","timestamp":"2025. január. 01. 20:01","title":"Leállt az orosz földgáz ukrajnai tranzitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Közösen nyitotta meg a román-magyar schengeni határt a román főfelügyelő és a magyar rendőrkapitány, az ünnepségen három himnuszt játszott a Magyar Rendőrség Zenekara.","shortLead":"Közösen nyitotta meg a román-magyar schengeni határt a román főfelügyelő és a magyar rendőrkapitány, az ünnepségen...","id":"20250101_megnyilt-a-magyar-roman-schengeni-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea6a743-1872-43bf-8746-b9bc837a69b5.jpg","index":0,"item":"b21f37c8-103c-4383-9735-f4c801988fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250101_megnyilt-a-magyar-roman-schengeni-hatar","timestamp":"2025. január. 01. 08:06","title":"Ellenőrzés nélkül lehet átkelni Romániába, ünnepséggel nyitották meg a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","shortLead":"Gazdasági és szakmai okokkal magyarázták a bezárásokat.","id":"20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8feab1c-a443-4985-b685-8cf311f198aa.jpg","index":0,"item":"23e1ed26-a2f4-4870-a182-e382fe460500","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_kormend-puspokladany-jarasi-ugyeszseg-megszuntetes","timestamp":"2025. január. 02. 14:24","title":"Két vidéki városban is megszűnik a járási ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]