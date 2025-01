Instagram-mennyország – jellemezte a Halászbástya rövid ideig lezárt szakaszát a HVG-nek Gyémánt Balázs idegenvezető, aki főleg az Egyesült Államokból érkező turistákat kalauzol Magyarországon. A kérdéses rész – a bástya középső része, amit a Hunyadi János útról a várba vezető lépcső két karja fog közre – kitűnő lehetőséget ad arra, hogy az ide látogatók ne csak a látképet fotózzák, hanem magukat is belekomponálják a képbe a boltíves ablakokban kiülve a város fölé.

Főként a nyári kora reggeleken érdemes itt fotózkodni az idegenvezető szerint, amikor a felkelő nap fényében ragyog a város – és persze még nincs tömeg sem, különben lehet sorban állni. A turistákon kívül mások is jönnek ide ilyenkor, esküvői fotózásoknak is kedvelt helyszíne. Az idelátogató ázsiai turistacsoportok programjának pedig szinte állandó eleme, hogy az őket kísérő fotós szép sorban mindenkiről elkészíti a látványos emlékképet, amint ül az egyik boltíves ablakban, háttérben a Parlamenttel. Mindezt ellehetetlenítette volna a pénteken végül eltávolított kordon, ami felett persze így is át lehetett volna fotózni, csak épp pont az interaktivitás lehetőségét – hogy a kép magával ragadóbb, emlékezetesebb legyen – vette volna el.

Instagram-mennyország – a kérdéses rész kordonnal… Cabrera Martin

Nem csoda, az eredetileg a bevételek növelésével indokolt, Böröcz László polgármester a közgyűlésben még december elején megszavazott javaslatát követő lépés kiverte a biztosítékot a közvéleményben, az idegenvezetők, turisztikai szakemberek, városmarketingesek körében, és többen felszólaltak ellene. Karácsony Gergely főpolgármester abszurdnak és méltatlannak minősítette az eljárást, Fekete-Győr András, a Momentum korábbi elnöke pedig „csuklóból” lebontotta volna, mint annak idején a Karmelita kordonjait.

Az idegenvezető maga is írt ezzel kapcsolatban Böröcz László polgármesternek a Facebookon még csütörtökön, és a politikus meglepően gyorsan reagált, jelezve, hogy nem érkezett meg időben a környezetbe illő kordon, ezért folyamodott az önkormányzat üzemeltető cége a fekete vásznas megoldáshoz. Akkor még arról írt neki a polgármester, hogy ki fogják cserélni, és majd a hó végén döntenek arról, marad-e, de péntekre virradóra végül ő maga utasított arra, hogy távolítsák el a gyászos lezárást, és azt is jelezte, hogy a területet nem tervezik újra lekordonozni. Vagyis az egy hónapos próbaidőszak két napig se tartott.

„A kivitelezés nem a várakozásoknak megfelelően valósult meg” – ismerte el az önkormányzat pénteki Facebook-posztjában, hozzátéve:

A tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy ez az intézkedés nem jelentett megfelelő megoldást.

…és anélkül Veres Viktor

Gyémánt Balázs szerint a lezárás a mostani felháborodáson kívül komoly imázsvesztést is okozhatott volna, ha sok követővel rendelkező utazási bloggerek, influenszerek posztjaiban is feltűnik a gyászos kerítés a népszerű, világörökségi területen. „Hiába hirdetjük imázsfilmekben a vendégszeretetet, hiába csábítunk ide influenszereket – például a Halászbástyára szervezett privát zenés partival –, egy ilyen lépés gyökeresen ellentmond ennek.”

Visszás szerinte, hogy százmilliókat fizetünk ki (a felidézett influenszertrip összesen másfél milliárdba került) arra, hogy megmutassuk, milyen fantasztikus a kilátás, aztán fél évvel később fizetőssé tesszük a köznépnek, ami felveti azt a kérdést is, mennyire őrzik itt meg a műemlékek demokratikus hozzáférhetőségét. A szakember szerint most, már egy nap után is kármentő PR-re lehet szükség, „hogy elmagyarázzuk, nem úgy gondoltuk”.

Külföldi influenszerek mutatják meg a magyar turisztikai ügynökség megbízásából, mire nem lesz pénze a legtöbbeknek, akik Budapestre látogatnak Ötven influenszer, százmilliónál is több követő, megszámlálhatatlan bejegyzés a magyar fővárosból. Elindult a Budapest Influencer Trip, amelynek célja, hogy tartalomgyártókon keresztül népszerűsítse a várost a turisták körében. Az már más kérdés, hogy hány turista engedhetné meg magának azt az utazást, amit az Instagramon lát.

A Halászbástya ügye ráadásul csak a jéghegy csúcsa, ha a turizmussal kapcsolatos gondokat nézzük, legalábbis a turisztikai szakemberek szempontjából. Egy, az ágazatból egyebek mellett emiatt is kiábrándult, név nélkül nyilatkozó szakember a HVG-nek azt mondta, évek óta érezhető, hogy a külföldi partnerirodák hátrébb sorolják a budapesti programokat. Kevesebb napra hirdetnek utakat Magyarországra, csökkentik a programokat, például nem hirdetik meg a Dunakanyarba szervezett kirándulást, vagy egyáltalán nem is hoznak kimondottan csak Budapestre csoportot, hanem bécsi, pozsonyi vagy prágai úttal kapcsolják össze az itteni látogatást.

Kora reggeli fényben az igazi Veres Viktor

A fő problémát szerinte a kiszámíthatatlanság jeleni: „amikor egy hónapra lezárják az Operaházat, vagy kiadják a Csikós udvart egy többnapos filmforgatásra, amiről előzőleg semmiféle egyeztetés nincsen”, de még csak a lezárás ténye sem jut el az idegenvezetőkhöz vagy az irodákhoz, akiknek

a prágai és bécsi konkurenciával kell versenyezniük, nemcsak a program, hanem tervezhetőség terén is.

A HVG-nek egy másik idegenvezető érzékletes példával illusztrálta a helyzetet: ő fél órán keresztül várakozott egy 30 fős svájci csoporttal az Oroszlános udvar bejáratánál még 2023 őszén, mert éppen ott forgatták a Johnny Depp rendezte Modit, de erről senki nem szólt nekik előre. „Két tinédzser irányította a sorban álló csoportokat egy sokkal hosszabb útvonalra, a sor a Palota útig állt. Az én turistáim viszont 70+-osként nem tudtak annyit menni, és eleve csak egy háromórás városnézésre fizettek be. Szörnyen ciki volt.”

„Az üzleti tervet, árajánlatokat, prospektusokat legkésőbb előző év szeptemberéig egyeztetni kell, olyan nincs, hogy egy meghirdetett programot más tartalommal vagy drágábban adjunk utólag” – mondta a fentebb név nélkül idézett szakember a Halászbástyát teljesen fizetőssé tevő december eleji önkormányzati döntéssel kapcsolatban. „Rengeteg munka van abban, hogy a vendégeknek jó véleménye legyen rólunk, és ha egyszer elkönyvelik Magyarországot megbízhatatlannak, irgalmatlanul nehéz lesz visszakapaszkodni a komolyan vehető partnerek közé – főleg, hogy bárhová máshová is vihetik a pénzüket.”