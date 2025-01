Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","shortLead":"Két és fél éve volt az esküvő, az akkor 18 éves menyasszonynak addigra már volt egy 4 éves gyereke.","id":"20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa1aa63c-d31c-42cc-87f8-53e02bf397f6.jpg","index":0,"item":"268b7c46-cc48-4e81-a54b-7940b76cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20250104_kunhegyes-polgarmester-18-eves-feleseg-elhagyta","timestamp":"2025. január. 04. 08:23","title":"Elhagyta Kunhegyes 80 éves volt fideszes polgármesterét a 60 évvel fiatalabb felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent szerint Ukrajna helyesen járt el, amikor lezárta a vezetéket az orosz gáz előtt. Ha a Nyugat le akarja rövidíteni a háborút, érvényt kell szereznie az olajszankcióknak, írja a Bloomberg. A hírügynökség egy másik cikkének szerzője Kína és az Egyesült Államok együttműködésének szükségességéről, a Guardian a régi keletű orosz-kínai barátság új veszélyeiről ír. A brit lap a francia elnök hét évét is elemzi, szerinte Macron példája azt mutatja, mi történik akkor, ha a libereralizmust megfosztják az erkölcseitől és az értékeitől. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Képes lesz-e Donald Tusk erőteljesebbé és hitelesebb tenni az EU-t, kérdezi a Neue Zürcher Zeitung. Az Independent...","id":"20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"db9520f9-ab28-4000-93cb-fee0a17e31b2","keywords":null,"link":"/360/20250103_nemzetkozi-lapszemle-orban-putyin-gaz-ukrajna-trump-kina-oroszorszag-egyesult-allamok-macron-tusk","timestamp":"2025. január. 03. 10:30","title":"Frankfurter Rundschau: Orbán trükközik, hogy továbbra is hozzájusson Putyin földgázához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b0cc92b-47d5-49b6-9ad1-2dc985b333b8.jpg","index":0,"item":"25f742e6-8858-4895-a215-e5f306168fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250104_Marabu-Feknyuz-Ismerjuk-a-brusszeli-trukkoket","timestamp":"2025. január. 04. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ismerjük a brüsszeli trükköket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári Önkormányzat. A pesti panorámát gyászosan fekete leplekkel eltakaró lezárást akkora felháborodás övezte, hogy a felállításáról szóló önkormányzati javaslatot eredetileg jegyző Böröcz László I. kerületi polgármester egy nap után eltávolíttatta. De mivel járhatott volna, ha marad, és milyen problémákra hívja fel a figyelmet a történet?","shortLead":"Alig egy napot élt meg a Halászbástya elé felállított kordon, amivel a bevételeit növelte volna a Budavári...","id":"20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1285511c-2be9-4c79-8151-5ddd2343b1e5.jpg","index":0,"item":"e54a8b81-74a5-4eba-aed7-53dbb3107474","keywords":null,"link":"/kkv/20250103_fizetos-halaszbastya-kordon-turizmus-budavari-onkormanyzat-idegenvezetok-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 16:30","title":"Az Instagram-mennyországot fenyegette a Halászbástya kordonja, de hiába bontották le gyorsan, így is okozhatott károkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","shortLead":"A titkos bevetés még szeptemberben történt, most hoztak nyilvánosságra róla felvételeket.","id":"20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/237c390c-e7b9-43ce-a74e-edd1e6e39cef.jpg","index":0,"item":"182b2cea-2887-48b3-8f39-85995a6e24fb","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_izraeli-kommandosok-sziriai-raketagyar-video","timestamp":"2025. január. 02. 21:40","title":"Izraeli kommandósok megsemmisítettek egy szíriai rakétagyárat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései nyomán azonban napirendre került, hogy újra az USA felügyelje a világkereskedelem egyik legfontosabb csomópontján áthaladó hajókat.","shortLead":"Negyed évszázaddal ezelőtt mondott le az Egyesült Államok a Panama-csatorna ellenőrzéséről, Donald Trump kijelentései...","id":"20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"e0e59dd5-e144-4bc6-bf9b-846f7238b367","keywords":null,"link":"/360/20250103_donald-trump-usa-panama-csatorna-kina-lng-ebx","timestamp":"2025. január. 03. 12:10","title":"Hajmeresztő blöff vagy valós fenyegetés, amit Trump a Panama-csatorna visszaszerzéséről mondott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán márka összességében is piacvezető. ","shortLead":"A japán márka összességében is piacvezető. ","id":"20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c2c9b70-46e6-48a8-a6cf-59e6458e2348.jpg","index":0,"item":"95959936-8431-4e2d-8ef0-f932cdcd73c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_suzuki-vitara-uj-auto-eladas-piacvezeto","timestamp":"2025. január. 02. 12:15","title":"A Suzuki Vitara lett itthon a legnépszerűbb új autó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke a január 9-ére és 10-ére tervezett bizottsági ülésen elnökölt volna Gdanskban.","id":"20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8f17b6-17ae-4de7-bfe1-6cbc4b9f5027.jpg","index":0,"item":"15c52314-8d05-4172-8849-d57344542016","keywords":null,"link":"/vilag/20250103_tudogyulladas-ursula-von-der-leyen","timestamp":"2025. január. 03. 16:17","title":"Súlyos tüdőgyulladást kapott Ursula von der Leyen, nem megy el a lengyel elnökség nyitóülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]