[{"available":true,"c_guid":"ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","shortLead":"Az újdonság az Enyaqéhoz hasonló elektromos hajtáslánc a Kodiaqéhoz hasonló 7 üléses kivitellel társítja.","id":"20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee879279-bea3-49bf-b771-3e54b3371437.jpg","index":0,"item":"7777a778-7d99-427b-a2f4-417298e084ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_7-uleses-vadonatuj-villanyauto-a-skodatol-space","timestamp":"2025. január. 15. 08:41","title":"7 üléses hatalmas új villanyautó a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3855e6-b8b7-4ee6-85f6-0dcb892c8975","c_author":"Kovács István","category":"gazdasag","description":"Miközben Los Angeles egyre nagyobb részét pusztítja el a futótűz, Donald Trump megválasztott elnök olyan okokat vélt felfedezni a katasztrófa mögött, ami a demokraták számára lehetne kínos: egy már szinte kihalt hal és egy nem létező vízhelyreállítási nyilatkozat.","shortLead":"Miközben Los Angeles egyre nagyobb részét pusztítja el a futótűz, Donald Trump megválasztott elnök olyan okokat vélt...","id":"20250113_donald-trump-a-los-angeles-tuzvesz-hal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e3855e6-b8b7-4ee6-85f6-0dcb892c8975.jpg","index":0,"item":"f78cff2c-2d08-4017-bfaf-edc0f959a55d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_donald-trump-a-los-angeles-tuzvesz-hal-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 16:50","title":"Egy pár centis halra és a demokratákra kenné Trump a Los Angeles-i tűzvészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Németh András, Szabó Yvette","category":"360","description":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet Európába orosz gáz, amelyet a Moszkvával és az Gazprommal baráti viszonyt ápoló Magyarország oszthat szét.","shortLead":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet...","id":"20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"01883881-25f7-4de4-bb20-f6d954d5cf54","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 13. 09:30","title":"Magyarország az orosz földgáz legnagyobb neppere lett a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","shortLead":"Az évfordulóra nagyszabású rendezvénnyel készülnek.","id":"20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c40db7e2-7951-42fd-a14d-1b0bdf0532fa.jpg","index":0,"item":"87884909-4625-433f-8e22-a7d179440290","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_magyar-peter-tisza-part-kepviselo-jeloltek","timestamp":"2025. január. 13. 20:38","title":"Magyar Péter a Partizán-interjú egyéves évfordulóján mutatja be első országgyűlési képviselőjelöltjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony jövedelmű országokban nagy a baj.","shortLead":"Amerikai kutatók számszerűsítették, mennyire aggasztó a sok édes üdítőital fogyasztása a világban. Főleg az alacsony...","id":"20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3d871a-1cc7-4159-9364-9a89b0d0c74d.jpg","index":0,"item":"0c0b9041-e069-47f0-9d49-27c2ef8290e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_cukros-uditoitalok-egeszsegugyi-hatasok-uj-megbetegedesek-szama-kutatas","timestamp":"2025. január. 13. 19:03","title":"Itt vannak a döbbenetes számok: ennyi cukor- és szívbetegségért felelősek a cukros üdítők évről évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli késések után.","shortLead":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli...","id":"20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"71c60d4d-76fd-42cd-964b-db81f9eca637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","timestamp":"2025. január. 14. 12:04","title":"Lázár János sem tudja, mennyibe fog kerülni, amit bejelentett a vasútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","shortLead":"A nagykövet a kormánysajtó szerint London érintésével tér vissza az Egyesült Államokba.","id":"20250113_david-pressman-budapest-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e73b2972-f289-4517-86f9-c598dcd803cd.jpg","index":0,"item":"86fcf927-1c4c-4709-8943-d0ad3be83f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-budapest-usa","timestamp":"2025. január. 13. 11:29","title":"Távozott Budapestről David Pressman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó kiskorúak mellé.","shortLead":"Az Air France szerint a szexuális bűncselekmények 97,93 százalékát férfiak követik el, ezért nem ülhetnek egyedül utazó...","id":"20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d4bb10d-3326-4a70-a118-3bde92235620.jpg","index":0,"item":"1ff0fe29-96b6-4c0e-b0dc-454c30ee70aa","keywords":null,"link":"/kkv/20250114_norveg-birosag-Air-France-gyerekek-diszkriminacio","timestamp":"2025. január. 14. 16:53","title":"Diszkrimináció miatt elmarasztaltak egy légitársaságot, mert elültettek egy férfi utast a gépen utazó gyerekek mellől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]