Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2797b384-22f6-4a9c-9ce2-f8de9463da27","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA és az Európai Űrügynökség műholdjai segítségével összeállított adatsor azt mutatja, hogy <strong>folyamatos</strong> az olvadás Grönlandon.","shortLead":"A NASA és az Európai Űrügynökség műholdjai segítségével összeállított adatsor azt mutatja...","id":"20241230_gronland-globalis-felmelegedes-olvadas-jegtakaro-olvadasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2797b384-22f6-4a9c-9ce2-f8de9463da27.jpg","index":0,"item":"43546d5c-ab06-48b0-bb94-6f513015690f","keywords":null,"link":"/tudomany/20241230_gronland-globalis-felmelegedes-olvadas-jegtakaro-olvadasa-video","timestamp":"2024. december. 30. 15:10","title":"Videón az eredmény: nézze meg, hogyan olvadt el a grönlandi jég 13 év leforgása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","shortLead":"Sorozatunkban az év legfontosabb eseményeit idézzük fel. A gazdaság alakulása külön is megér egy misét.","id":"20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"77058043-b43d-4490-a807-1da65727269f","keywords":null,"link":"/360/20241230_Magyar-gazdasag-gdp-inflacio-hiany-forint","timestamp":"2024. december. 30. 15:15","title":"Ön is úgy érzi, hogy a kormány földbe döngölte az inflációt? – 2024 gazdasági krónikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan jövőre is hasonlóan tud teljesíteni. Részvényesei örülhetnek, mivel a cég értéke már olyan nagy, hogy akkor is nevetve tovább tud lépni, ha esetleg az Egyesült Államok gazdasági folyamatai kedvezőtlenre fordulnának 2025-ben, sőt, január 6-án újabb nagy dobás várható.","shortLead":"Nagyon eltalálta 2024-ben a piaci folyamatokat az Nvidia: a chipgyártó halmozza a rekorderedményeket, és várhatóan...","id":"20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"3d4defbb-1b28-4613-bdfc-1a0d3e106c8f","keywords":null,"link":"/360/20241230_nvidia-mesterseges-intelligencia-tozsde-recesszio","timestamp":"2024. december. 30. 16:00","title":"A társaság, amelyiknek még Trump se tud ártani: mi vár 2024 sikercégére, az Nvidiára az új évben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője, Roberto Foa, a Cambridge-i Egyetem tanársegédje, illetve Rachel Kleinfeld, a Carnegie Békekutató vezető munkatársa visszafogottságot ajánl, mivel a populisták gazdasági mérlege általában siralmas.","shortLead":"Bár a tőzsdék kitörő örömmel fogadták a republikánus elnökjelölt győzelmét, az amerikai lap cikkének két szerzője...","id":"20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ca6dda-28a0-4c84-badd-59676f5e3460.jpg","index":0,"item":"c20c617d-4f26-4bfc-a523-9d4d9c9f10a5","keywords":null,"link":"/360/20241231_New-York-Times-vendegkommentar-uzleti-vilag-Donald-Trump","timestamp":"2024. december. 31. 13:30","title":"New York Times-vendégkommentár: Sokat ne várjon az üzleti világ Donald Trumptól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3071fb2f-d611-4da9-bd36-d9bbc66ed8e8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az irániak minden valószínűség szerint egy fogolycsere keretében kívánják visszakapni az emberüket, mielőtt Róma kiadná a férfit Washingtonnak.","shortLead":"Az irániak minden valószínűség szerint egy fogolycsere keretében kívánják visszakapni az emberüket, mielőtt Róma kiadná...","id":"20241230_iran-orizetbe-vetel-olasz-ujsagiro-fegyverkereskedo-csere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3071fb2f-d611-4da9-bd36-d9bbc66ed8e8.jpg","index":0,"item":"24ae8f54-d6af-400d-b99f-a29e4f8e42d3","keywords":null,"link":"/vilag/20241230_iran-orizetbe-vetel-olasz-ujsagiro-fegyverkereskedo-csere","timestamp":"2024. december. 30. 14:28","title":"Napokkal azután, hogy letartóztattak egy iráni fegyverkereskedőt Olaszországban, az irániak őrizetbe vettek egy olasz újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de egyelőre még nem minden tekintetben, lesz ugyanis néhány eltérés. Az ügyfélszolgálat azonban közös lesz, és néhány DIGI üzlettől is búcsúzni kell. Mutatjuk, mire kell figyelnie az újévben.","shortLead":"A Vodafone mellett a DIGI ügyfelei is új márkával barátkozhatnak januártól, a két cég ugyanis One néven egyesül – de...","id":"20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219fead5-fddd-45bd-a012-99b1ac3658ab.jpg","index":0,"item":"e031211c-6f2d-44e5-b375-c5e8e2d409d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_digi-one-magyarorszag-markavaltas-valtozasok-ugyfelszolgalat-digipont-uzletek","timestamp":"2024. december. 31. 12:02","title":"Minden DIGI-ügyfél érintett: Mit hívjak, ha gond van? Hol intézhetem az ügyeimet? One lesz a DIGI-ből is, egy sor változás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal egy tesztbábut. ","shortLead":"Előzzük meg szilveszterkor a tragédiákat – figyelmeztetett a rendőrség, majd felrobbantottak tűzijátékkal...","id":"20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cc61d1f-020b-4879-8afc-01f15bba39e1.jpg","index":0,"item":"c70b2b9a-ed0f-4d89-8bd2-49c2a456a3f9","keywords":null,"link":"/elet/20241230_Szilveszter-petarda-rendorseg-biztonsag-tuzijatek","timestamp":"2024. december. 30. 18:31","title":"Tesztbábun mutatta be a rendőrség, miért veszélyes, ha eltalál egy petárda szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős az életkorral összefüggő hanyatlás, milyen az öregedés mértéke.","shortLead":"Hiába a megegyező naptári kor, az emberek nem öregszenek egyformán. Egy egyszerű tesztből megmondható, mennyire erős...","id":"20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bbd986a-6b78-4055-ac40-5c325b57f9de.jpg","index":0,"item":"7c776e3f-afaf-4bae-a5cb-fc676cf43310","keywords":null,"link":"/tudomany/20250101_egylabon-allas-egyensuly-teszt-oregedes-merteke","timestamp":"2025. január. 01. 08:03","title":"Ebből az egyszerű tesztből mindössze 30 másodperc alatt kiderül, hogyan öregszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]