[{"available":true,"c_guid":"f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére benyújtott nyertes pályázatában, amely a ChatGPT-vel folytatott beszélgetést is tartalmaz. A társulat akarata ellenére kinevezett igazgató saját teljesítmény helyett az állami programok fokozott igénybevételére támaszkodna, és ha ez nem jön be, akkor felnőtt közönségnek szóló szórakoztató színházzá alakítja a nemzetközi hírű gyerekszínházat.","shortLead":"A Kolibri gyengeségei közé sorolja annak gyerekszínház voltából adódó sajátosságait Zalán János a színház vezetésére...","id":"20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1741376-8a5f-49db-8697-98985958c515.jpg","index":0,"item":"59a7b8e1-406e-4fa6-be32-dc193c30f301","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_kolibri-szinhaz-zalan-janos-igazgato-palyazat-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 12:00","title":"Drágább jegyek, „drasztikus visszaesés”, nézőszámrobbanás – megszereztük az új Kolibri-igazgató pályázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli késések után.","shortLead":"A közlekedési miniszter azt mondta, maga is kíváncsi arra, mennyi pénzt kell majd visszafizetni a 20 percen túli...","id":"20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"71c60d4d-76fd-42cd-964b-db81f9eca637","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_Lazar-Janos-mav-keses-vonat-vasut-koltseg","timestamp":"2025. január. 14. 12:04","title":"Lázár János sem tudja, mennyibe fog kerülni, amit bejelentett a vasútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","shortLead":"Csütörtökön már nem valószínű jelentős csapadék.","id":"20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0750560-c15a-458d-a7f4-7fb6c81baa1c.jpg","index":0,"item":"9442f2d5-441d-49e3-a010-ba97cc2a9057","keywords":null,"link":"/elet/20250115_havazas-elorejelzes-idojaras","timestamp":"2025. január. 15. 11:03","title":"Előrejelzés: kitart a gyenge havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási eredményt? Igen. Mégis van miért aggódnia a kormánypártnak? Mi az hogy, nagyon is. A Tolna megyei időközi voksolás tanulságai.","shortLead":"Megőrizte a Fidesz a dombóvári időközi választáson az egyéni mandátumát? Igen. Még felül is múlta a 2022-es választási...","id":"20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d9c67a-c2ad-4422-bcad-4d0d90a58284.jpg","index":0,"item":"e361b485-6b3d-4c90-9aea-937fc978558f","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Ilyen-egy-fajdalmas-valasztasi-gyozelem-a-Fidesznek-tanulsagok-Tolnabol-idokozi-valasztas-Csibi-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 18:00","title":"A Fidesz-győzelem, aminek minden párt tud örülni, még az is, amelyik nem indult - tanulságok a tolnai időköziről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben bekövetkezett hirtelen halála miatt tartott rendkívüli közgyűlést a tagozat.","shortLead":"Tóth Orsolya kezét a G-nap után sem engedte el a Fidesz-körüli reklámipari szereplők, most Hantosi Bálint novemberben...","id":"20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/482effc2-c131-45a9-b5b5-209d73829e56.jpg","index":0,"item":"2812dc77-dc74-4dcc-be61-059e3c4d1b48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_Simicska-Balasy-Gyula-reklamszovetseg-kozteruleti-tagozat-toth-orsolya","timestamp":"2025. január. 15. 04:35","title":"Simicska korábbi, Balásy Gyula jelenlegi emberét választották meg a reklámszövetség közterületi tagozatának élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott chatbotot hozhatnak létre.","shortLead":"A WhatsApp már teszteli az alkalmazás androidos változatában azt a lehetőséget, amivel a felhasználók személyre szabott...","id":"20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45ae948b-695d-4906-917b-3a5c3988ed46.jpg","index":0,"item":"20bb2912-01fb-45b9-92ec-48ec4d32dbc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_meta-whatsapp-mesterseges-intelligencia-cseveges","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"A mesterséges intelligencia cseveghet a felhasználók helyett a WhatsAppon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új földrészt fedeztek volna fel. Bemutatjuk a jeges sziget ismeretlen oldalát, amiből kiderül, miben hasonlít Ózd és Grönland, és miért akarja akár fegyverrel is megszerezni a szigetet Donald Trump.","shortLead":"Grönland olvadó jégtakarója nemcsak a klímát, hanem a világpolitikát is átformálja. A szituáció olyan, mintha új...","id":"20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad4bc3fb-40b0-469d-abef-1343aa47018c.jpg","index":0,"item":"162b6d79-4f85-4115-9fd7-572a4aa0b363","keywords":null,"link":"/360/20250113_trump-gronland-tortenelem-klimavaltozas-asvanykincsek-hajozas-uj-gyarmati-korszak-inuitok","timestamp":"2025. január. 13. 14:30","title":"Veszélyes játékot játszik Trump Grönlandon – nyakunkon az új gyarmati korszak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]