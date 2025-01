Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Igaz, áresés sem. ","shortLead":"Igaz, áresés sem. ","id":"20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f.jpg","index":0,"item":"2a93618c-1040-4139-80c2-d2b771b41fad","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_A-hetvegi-dragulas-utan-most-nem-jon-ujabb-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. január. 20. 12:09","title":"Ilyen is rég volt: nem jön újabb drágulás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek minősítette Donald Trumpot, akit ez nem akadályoz meg abban, hogy elnök legyen.","shortLead":"Tíz nappal a beiktatása előtt egy manhattani bíró nem büntette meg, de az esküdtszékkel összhangban elítélt bűnözőnek...","id":"20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9f7e040-5151-410c-ba7e-dc0c94bb868d.jpg","index":0,"item":"8b480888-77d2-4a02-a2cc-77ce7f04a411","keywords":null,"link":"/360/20250120_elitelt-bunozo-afeher-hazban","timestamp":"2025. január. 20. 07:10","title":"Jogi értelemben bűnöző, az alkotmány alapján elnök, a politikában győztes Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely elektromos autók a legtakarékosabb működésűek.","id":"20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f224e9c-7e4a-4aa0-8cb7-6e2119c49d5e.jpg","index":0,"item":"4fdb4f35-f01b-4cb8-99c0-cafba467c9bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_toplista-ezek-most-a-legkisebb-fogyasztasu-villanyautok","timestamp":"2025. január. 20. 07:21","title":"Toplista: ezek most a legkisebb fogyasztású villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","shortLead":"A hétvégén razziáztak a budapesti éjszakában.","id":"20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84917c79-e052-4b07-bb2b-983422f30d3e.jpg","index":0,"item":"38e6aeb9-eb40-412f-b0a7-8ff6842d1288","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Megarazzia-2100-autossal-fujatott-szondat-rendorseg","timestamp":"2025. január. 20. 15:46","title":"Megszállták a hidak budai lehajtóit a rendőrök: 2100 autóssal fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848f0a69-2cf5-4614-84ff-b09d180224a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Négy góllal győzött, csoportelsőként jutott a középdöntőbe a csapat.","shortLead":"Négy góllal győzött, csoportelsőként jutott a középdöntőbe a csapat.","id":"20250119_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-hollandia-csoportmeccs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848f0a69-2cf5-4614-84ff-b09d180224a3.jpg","index":0,"item":"6747003b-04f5-42d3-affd-8b4c75673b9a","keywords":null,"link":"/sport/20250119_kezilabda-vilagbajnoksag-magyar-valogatott-hollandia-csoportmeccs-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 22:17","title":"Kézilabda-vb: Nagy csatában győzte le a hollandokat a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet beszélt a Várban, a Lovardában tartott konferencián a Trump-éráról, mondván: Új korszak kezdődik. A pokol bugyraitól a focis hasonlaton át a woke-kapitalizmus bukásáig sok mindenről szó volt, végül Orbán hadat üzent Brüsszelnek.","shortLead":"Hivatalosan a soros magyar elnökség nemrég zárult hat hónapját értékelte Orbán Viktor, aki azonban sokkal többet...","id":"20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c96033-c8ad-4144-b7c3-8b93acc59be9.jpg","index":0,"item":"297537d1-af41-4385-b127-90513cf357ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Orban-Viktor-Donald-Trump-unios-elnokseg-ertekeles-beszed-ebx","timestamp":"2025. január. 20. 10:50","title":"Orbán Viktor: \"Indulhat a nagy támadás, a Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]