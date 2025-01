Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d6ae9c35-82f0-46f8-b309-9c22139f5595","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A szezon ezen szakaszában a hat hazai bajnoki vereség új negatív rekord a klub történetében.","shortLead":"A szezon ezen szakaszában a hat hazai bajnoki vereség új negatív rekord a klub történetében.","id":"20250123_legrosszabb-manchester-united-ruben-amorim-premier-league-sir-alex-ferguson-statisztikak-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ae9c35-82f0-46f8-b309-9c22139f5595.jpg","index":0,"item":"ff6e70a6-0a16-4ff6-b3c0-f1430225f33f","keywords":null,"link":"/sport/20250123_legrosszabb-manchester-united-ruben-amorim-premier-league-sir-alex-ferguson-statisztikak-vereseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:27","title":"Tényleg ez lenne a valaha volt legrosszabb Manchester United?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","shortLead":"Több középiskolában csütörtökön lett volna a felvételi teszt megtekintése, de a bombariadó miatt ez elmarad.","id":"20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce11d192-de4e-47da-ae7e-f6f8af17d759.jpg","index":0,"item":"219763f0-c6d3-4a13-90b6-705c7fd673ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_A-kozepiskolai-felveteli-eljarasba-is-bekavar-a-bombariado","timestamp":"2025. január. 23. 11:09","title":"A középiskolai felvételi eljárásba is bekavar a bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez közeledve elhangzanak a légiutas-kísérőktől vagy az előre rögzített felvételekről. Így eszünkbe sem jut megkérdőjelezni az előírásokat, de mégis miért olyan fontos, hogy felhúzzuk a napellenzőt fel- és leszálláskor? És miért kapcsolják ki még a világítást is? Utánajártunk.","shortLead":"A rutinos repülők már megszokták azokat a biztonsági figyelmeztetéseket, amelyek minden utazás elején és végéhez...","id":"20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ba30ef-3594-485a-91dd-10ba31d5eadf.jpg","index":0,"item":"86a2204e-b012-40c4-9606-513fbffc08f4","keywords":null,"link":"/elet/20250123_repulogep-utazas-felszallas-leszallas-vilagitas-ablak-napellenzo-veszkijarat-evakualas","timestamp":"2025. január. 23. 06:33","title":"Miért kapcsolják le a repülőgépen a villanyt leszálláskor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló, aki a Facebook Marketplace felületén folytatja cseppet sem áldásos tevékenységét. Mutatjuk, mire figyeljen.","shortLead":"A magyar nyelv nehéz, és csak a hiszékeny embereket könnyű átverni – erről, és még sok másról is beszélt az a csaló...","id":"20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"ae433661-185d-4bac-8016-ca70515ce717","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_facebook-marketplace-csalas-atveres-banki-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. január. 23. 08:03","title":"Sikerült tetten érni egy csalót, aki meglepő őszinteséggel beszélt arról, hogyan veri át az embereket a Facebook Marketplace-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés szerint. ","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével gyártottak álhírekkel teli tartalmakat egy csütörtökön megjelent elemzés...","id":"20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"3c4f09b5-0af9-436b-905b-39870c198753","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_Oroszorszag-nemet-valasztasok-befolyasolas-AI-szavazok","timestamp":"2025. január. 23. 20:42","title":"Oroszországhoz köthető weboldalakkal próbálnak beavatkozni a német választásokba egy tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","shortLead":"Tóth Endre, a párt országgyűlési képviselője szerint a rendőrség hivatali visszaélést követett el vele szemben.","id":"20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d3b2c5c-a42d-4ecb-84bb-55780891fcfa.jpg","index":0,"item":"c596c3d5-739e-4849-b9f6-8d4681de087f","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Toth-Endre-momentum-kordonbontas-rendorseg","timestamp":"2025. január. 24. 12:32","title":"Eljárást indítottak momentumosok ellen kordonbontás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció elleni harcban” – írja a szervezet a közleményében, miután a kormány újabb termékeket vonna be az online árfigyelő rendszerbe.","shortLead":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció...","id":"20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"122388f1-2139-428a-8d5f-acd445f2eb08","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 23. 09:02","title":"Élelmiszerboltok a kormány bejelentése után: csökkentsék inkább a beszállítók az árakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]