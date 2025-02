Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja jelentette fel.","shortLead":"Miután visszautasított egy vizsgálatot, az ukrán hadsereg felbontotta a szerződését, és hazatért. A férfit a családja...","id":"20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffdaa4fe-27bd-431a-8be6-5f05dbda6632.jpg","index":0,"item":"6112782b-345b-4528-9955-4741f3c13cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_vademeles-zsoldos-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. február. 11. 10:17","title":"Vádat emeltek egy magyar férfi ellen, aki zsoldosnak állt Ukrajnában, majd végezni akart a testvérével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"kkv","description":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az? Váradi József vezérigazgató szerint a Wizz Air – akár Ferihegyen, akár Londonban, akár Abu-Dzabiban.","shortLead":"Egyszerre zöld, lila és rózsaszín, olcsó, nagy és biztonságos, nem kötődik egy országhoz sem, de mégis nemzeti, mi az...","id":"20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f32597-e308-485e-abf7-eb097580000a.jpg","index":0,"item":"1ca33dc3-42d7-4ca8-8a2a-bbeaf7ccda1d","keywords":null,"link":"/kkv/20250209_varadi-jozsef-wizzair-fapados-repules-fenntarthatosag-legikozlekedes-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 17:00","title":"Váradi József, a Wizz Air vezére: Nem ülhetünk vissza a lovakra repülés helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak, mint Samuel L. Jackson vagy Serena Williams. ","shortLead":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak...","id":"20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d.jpg","index":0,"item":"1957eebf-66d3-4577-beda-51178e2796ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Kendrick Lamar félidei show-jának a Super Bowlon Drake lett a vesztese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen energiabiztonsági garanciákat adtak a magyar kormánynak.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen...","id":"20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"50abba83-97c3-4912-983c-7b0ab1bb1c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","timestamp":"2025. február. 11. 11:42","title":"Szijjártó: Az ukránok megígérték, hogy nem támadják meg a Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szélsőjobboldali AfD társelnökét, Alice Weidelt szerdán Budapesten fogadja Orbán Viktor.","shortLead":"A szélsőjobboldali AfD társelnökét, Alice Weidelt szerdán Budapesten fogadja Orbán Viktor.","id":"20250210_Amirol-nem-beszelget-majd-Orban-es-homofob-elvtarsai-a-leszbikus-es-szelsojobbos-Alice-Weidellel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"95006d5e-a91a-48d8-98ba-86936d689d6a","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Amirol-nem-beszelget-majd-Orban-es-homofob-elvtarsai-a-leszbikus-es-szelsojobbos-Alice-Weidellel","timestamp":"2025. február. 10. 19:44","title":"Amiről nem beszélget majd Orbán a leszbikus és szélsőjobbos Alice Weidellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]