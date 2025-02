Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot ért veszteség, amit egy több száz cégből álló csővezetékes gázkereskedelmi hálózat cégeivel nyúlhatott le két magyar, gázpiacon jártas vállalkozó.","shortLead":"A NAV szerint 10 milliárdos kárt okoztak, de sajtóértesülések szerint akár ennek duplája is lehet az a magyar államot...","id":"20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"9359a486-41b7-4736-ae7d-f446c818b31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_gazkereskedelem-afacsalas-gyanuja-nav-tartozas-ceghalo-gazdasagi-buncselekmeny-hetzig-trade-kft-strada-energia-kft","timestamp":"2025. február. 10. 07:55","title":"20 milliárdnyi áfát szippanthatott ki csöves céghálón keresztül két gázos vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","shortLead":"Nem véletlenül az egyik legzsúfoltabb területen dolgozik a legtöbbet a „lopós autó”. ","id":"20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73d5faa8-d429-4b15-892e-6f97b5302200.jpg","index":0,"item":"d654c6cf-e156-4d4f-879c-b02e31108e34","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_fori-szabalytalan-parkolas-elszallitas","timestamp":"2025. február. 11. 10:00","title":"Egy kerület mind felett a fővárosi autóelszállításokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt beszélgetni is a magyar színészekkel.","shortLead":"A Good bye, Lenin! és a Becstelen brigantik sztárja, valamint a Lavina és a Szomorúság háromszöge rendezője ott maradt...","id":"20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c52f195-82ed-4850-815d-6994f0988ac0.jpg","index":0,"item":"63fd2403-bddb-4d77-959f-57e7692c11fb","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_Katona-eloadas-ruben-ostlund-daniel-bruhl-lavina","timestamp":"2025. február. 10. 10:58","title":"Világhírű vendégek ültek be a Katona előadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők döntenek: forintban vagy devizában takarékoskodjanak-e tovább.","shortLead":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők...","id":"20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"bcab5f80-d080-4e52-9ed6-570044923942","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","timestamp":"2025. február. 10. 11:30","title":"Forint vagy deviza: az itt a kérdés az állampapírok kamatának drámai csökkenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","shortLead":"Megvan, hogy hol ad Orbán Viktor iránymutatást a kormánypártok képviselőinek.","id":"20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"29908889-9028-48d4-b626-1eb28645456d","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_balatonfured-fidesz-kdnp-kihelyezett-frakcioules","timestamp":"2025. február. 10. 14:20","title":"A szokásos helyre vonul el a Fidesz–KDNP februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Bunkó voltam a szemükben, de lángoltam, úgy látták, ki lehet faragni belőlem valamit” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig érzékelhető árcsökkenéssel indul a hét. ","shortLead":"Alig érzékelhető árcsökkenéssel indul a hét. ","id":"20250210_benzinar-dizelar-februar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7.jpg","index":0,"item":"3e7752ff-c04a-42ef-bbc9-b13c722848dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_benzinar-dizelar-februar","timestamp":"2025. február. 10. 12:06","title":"Olcsóbb lesz néhány forinttal a dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","shortLead":"Nyílt versenyt akar, mert „mi nem a magánérdeket, hanem a közérdeket szolgáljuk”.","id":"20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39855deb-9735-41a8-8178-69d9fccc375f.jpg","index":0,"item":"f16d3676-bf56-4ac5-a4be-4de018a2808b","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_karacsony-gergely-rakosrendezo-beruhazo","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"Karácsony: Beruházót keres a főváros Rákosrendezőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]