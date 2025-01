Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem jelenti azt, hogy veszélyben lennének az adataink.","shortLead":"Az IdomSoft Zrt. közlése szerint a TOTP.APP nem kezel érzékeny vagy személyes adatokat, így az orosz mérőkód nem...","id":"20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fef8ee7d-a575-41db-ae4c-50282738ca2f.jpg","index":0,"item":"a52575d8-16e8-47e4-8711-1a694712f4e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250117_ugyfelkapu-hitelesites-orosz-merokod-idomsoft-magyarazat","timestamp":"2025. január. 17. 13:49","title":"A fejlesztő szerint az Ügyfélkapu+-hoz ajánlott oldalon futó orosz mérőkód nem fér hozzá személyes adatokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","shortLead":"A rendőrséghez csütörtökön érkezett a bejelentés.","id":"20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"b2247ea6-6f03-4291-9446-1d1442d33e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Holtan-talaltak-egy-not-egy-patakban-Obudan-ebx","timestamp":"2025. január. 16. 19:20","title":"Holtan találtak egy nőt egy patakban Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások: gyártórészlegek működhetnek bennük. Mindezt a 3D-nyomtatás tökéletesítése teszi lehetővé.","shortLead":"A jövőben egy új feladatkörrel is bővülhetnek a jelenleg tudományos kísérletek elvégzésére használt űrállomások...","id":"20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5a1680b-7215-4694-9e55-5cbf67ab0431.jpg","index":0,"item":"d19a6f0b-b6ec-4265-b090-fe93bd10c402","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_inzulin-injekcio-3d-nyomtatas-vilagur-mikrogravitacio","timestamp":"2025. január. 16. 18:03","title":"Kevesebb szúrás: jöhet az inzulin, ami kilencszer jobb lesz a cukorbetegeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","shortLead":"Istenes László TV2-es műsorvezető sokat tanult Felcsúton.","id":"20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76626c20-cbb9-417b-8527-a5b8ed054f4a.jpg","index":0,"item":"95fb7bdd-d148-44a1-b791-1fb5982ebd69","keywords":null,"link":"/kkv/20250116_Tavozik-a-felcsuti-fociklub-orbanista-kommunikacios-igazgatoja","timestamp":"2025. január. 16. 14:48","title":"Távozik a felcsúti fociklub orbánista kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati kultúra befogadásához elnyújtott, hosszú hatással. Ezért nehéz még ma is megérteni: micsoda klasszikus alkotásai voltak, milyen univerzális példabeszédei. Nekrológ.","shortLead":"David Lynch volt a rendszerváltó kelet-közép-európai filmfogyasztók, tévésorozat-nézők vizuális védőoltása a nyugati...","id":"20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d12ce971-89d4-4f22-b8a3-c0839d8348d2.jpg","index":0,"item":"ea7b9bdd-5edd-41ea-b9a8-5e0bd8546c42","keywords":null,"link":"/360/20250117_Paraszka-Boroka-Videk-meetoo-Hollywood-Lynch","timestamp":"2025. január. 17. 14:00","title":"Parászka Boróka: Vidék, metoo, Hollywood. Lynch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5de03c-6460-457d-a57d-b6fedb0f0d34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok legnagyobbjaként épül az összesen 600 MW-os kapacitású naperőmű, amellyel Arizona állam lesz gazdagabb.","shortLead":"Az Egyesült Államok legnagyobbjaként épül az összesen 600 MW-os kapacitású naperőmű, amellyel Arizona állam lesz...","id":"20250116_egyesult-allamok-arizona-napelemfarm-napenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5de03c-6460-457d-a57d-b6fedb0f0d34.jpg","index":0,"item":"041ae029-cfe6-480d-99cb-7d622d124cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_egyesult-allamok-arizona-napelemfarm-napenergia","timestamp":"2025. január. 16. 16:03","title":"180 000 háztartás kap majd róla áramot, megépítik a legnagyobb amerikai naperőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","shortLead":"A rendőrség többet egyelőre nem árult el az esetről. ","id":"20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"dcd45b7e-2e20-4a78-b57a-af8066a4ec05","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_korom-hatgyerekes-anya-halala","timestamp":"2025. január. 16. 18:58","title":"Holtan találtak egy hatgyerekes anyát körömi otthonában, a rendőrség szerint a haláleset rendkívülinek minősíthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","shortLead":"Moszkva állítólag nyitott bizonyos területi cserékre is, feltehetően a kurszki régióra utalva.","id":"20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69ba4b62-c13f-4724-a16c-d1a9c43f0a20.jpg","index":0,"item":"9990a4a1-11c8-41ae-bb19-a063b7d8694f","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Putyin-azt-fogja-kovetelni-a-Trumppal-folytatott-targyalasokon-hogy-Ukrajna-soha-ne-csatlakozzon-a-NATO-hoz-allitja-a-Bloomberg","timestamp":"2025. január. 15. 20:41","title":"Putyin azt fogja követelni a Trumppal folytatott tárgyalásokon, hogy Ukrajna soha ne csatlakozzon a NATO-hoz – állítja a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]