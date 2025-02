Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan, hirtelen halálesetekkel is összefüggésbe hozzák.","shortLead":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan...","id":"20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"a24698c4-2615-409b-b5e8-34e1ab5346bf","keywords":null,"link":"/elet/20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 12. 05:31","title":"Halálos lehet a túlzott energiaital-fogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú repülőúton történő alvással kapcsolatban. Az ötletük sokkal veszélyesebb, mint amilyennek elsőre látszik.","shortLead":"Rövid idő alatt rengeteg videó került fel a TikTokra és az Instagramra, melyek készítői ugyanazt tanácsolják a hosszú...","id":"20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43489972-f82e-44ef-9e70-8399dcc940e2.jpg","index":0,"item":"3ebf5019-2f60-4240-9c3d-12659efd671a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_repulogep-biztonsagi-ov-alvas-trukk-lifehack-video-veszelyes-tanacs","timestamp":"2025. február. 12. 19:03","title":"A TikTokon nagyot megy egy tipp a kényelmesebb repüléshez, de ha jót akar magának, inkább ne próbálja ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú finanszírozásra és újabb saját forrásokat szeretnének bevonni. A Fidesz szerint az illegális migrációt akarja finanszírozni Brüsszel, a spanyol kormány pedig megduplázná a büdzsét.","shortLead":"Az Európai Bizottság összekötné a jogállamisági ajánlásokat a pénzek kifizetésével, áttérnének a teljesítményalapú...","id":"20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"e81452a5-79bc-4868-a158-6f3cdb67e89f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250213_EU_veto_koltsegvetes_Orban","timestamp":"2025. február. 13. 10:29","title":"Megindult a következő EU-költségvetés tervezése, Orbán máris vétózni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0342dad2-b21a-404f-8246-b6edf77ecbeb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ilie Bolojan várhatóan mintegy 100 napig lesz ideiglenes államfő.","shortLead":"Ilie Bolojan várhatóan mintegy 100 napig lesz ideiglenes államfő.","id":"20250212_romania-ideiglenes-allamfo-ilie-bolojan-klaus-iohannis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0342dad2-b21a-404f-8246-b6edf77ecbeb.jpg","index":0,"item":"a1c3ff2b-75b2-4397-a85f-b9e133e4ea81","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_romania-ideiglenes-allamfo-ilie-bolojan-klaus-iohannis","timestamp":"2025. február. 12. 16:04","title":"Ideiglenes államfő lépett hivatalba Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a02d4-2e09-46aa-8221-26b8b96e4cdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felesége azt mondja a színészről, hogy a színpadon hiperaktív, otthon hiperpasszív. ","shortLead":"A felesége azt mondja a színészről, hogy a színpadon hiperaktív, otthon hiperpasszív. ","id":"20250212_Kern-Andras-48-ev-hazassag-Kovats-Judit-kapcsolat-hazimunka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a24a02d4-2e09-46aa-8221-26b8b96e4cdb.jpg","index":0,"item":"a270b945-9dc3-49f2-b77e-1ba11c0eb3ad","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Kern-Andras-48-ev-hazassag-Kovats-Judit-kapcsolat-hazimunka","timestamp":"2025. február. 12. 08:42","title":"Kern András: Nem sok hasznomat veszi a feleségem, mégis velem van ötven éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Nem halad a kormányalakítás.","shortLead":"Nem halad a kormányalakítás.","id":"20250212_ausztria-kolalicios-targyalasok-osztrak-neppart-osztrak-szabadsagpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ce1e485-c9de-4d6e-9e26-66a511c018ce.jpg","index":0,"item":"b360d3b4-621c-4341-8a25-1ce6df36fa84","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ausztria-kolalicios-targyalasok-osztrak-neppart-osztrak-szabadsagpart","timestamp":"2025. február. 12. 11:43","title":"Lesöpörte a Néppárt kormányalakítási javaslatát a szélsőjobboldali Szabadságpárt Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]