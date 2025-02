Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","shortLead":"A múlt havi tűz okát még nem sikerült megállapítani, az aggodalmakra reagálnak. ","id":"20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6531543-9c53-4957-b949-26a2be07a685.jpg","index":0,"item":"c1dede1e-3580-4a9c-a459-9cf8f0c3b333","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_A-mult-honapban-tortent-tuz-utan-Koreaban-nem-lehet-tobbe-akarmilyen-power-banket-felvinni-a-repulogepekre","timestamp":"2025. február. 13. 16:58","title":"Korlátozták a repülőre vihető power bankokat Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van egy nem is túl magas ár, ami fölött már elkezdenek rangsorolni, miből vesznek, miből nem.","shortLead":"Nagyjából ugyanannyival költenek többet a magyarok gyógyszerre, mint amennyivel drágultak a készítmények, de van...","id":"20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11b03069-9f58-4d45-b27c-04598511668c.jpg","index":0,"item":"9c2909e4-8eea-4e9c-90d2-7b97f3578f73","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_gyogyszer-arak-dragulas-gyogyszertar","timestamp":"2025. február. 13. 08:16","title":"Megmérték, mi az az ár, ami fölött sok beteg már inkább nem veszi meg a gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","shortLead":"Volt olyan repülőgép, amibe több mint hétszáz alkalommal csapott villám, igaz, azt direkt csinálták.","id":"20250213_repulo-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfeebbe8-25a8-4d17-8883-cd6548dc57a9.jpg","index":0,"item":"4feecd56-e783-480c-b86c-35c29f8621d8","keywords":null,"link":"/elet/20250213_repulo-villamcsapas","timestamp":"2025. február. 13. 04:31","title":"Mi történik, ha villám csap a repülőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs időszak is jégre került. A Deloitte iparági felmérése alapján még megvalósulhat a hazai jegybank elképzelése is a pénzpiacokról, de nem szükségszerű végkifejlet. Alig volt kifizetetlen törlesztő, jól állnak a bankok.","shortLead":"Minden aggodalommal szemben a térség bankrendszere nagyon is jól áll, a tőkével nincs baj, a nagy konszolidációs...","id":"20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2270a13a-9c60-4fd2-a2e2-803437c1731d.jpg","index":0,"item":"3ec94cd0-c54f-44e8-adf9-aa6d5447ac6b","keywords":null,"link":"/kkv/20250213_deloitte-regio-bank-bankpiac-akvizicio","timestamp":"2025. február. 13. 16:28","title":"Akármilyen bizonytalan a gazdasági helyzet, a bankok jó helyzetben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól, mint amit támogatásként ad. A tegnap este megjelent rendelet szerint Budapestnek 89 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.","shortLead":"A főpolgármester arról ír, az Alkotmánybíróság kimondta, alkotmányellenes, hogy a kormány több pénzt von el várostól...","id":"20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03cd76b7-959c-4b3f-a7ca-323db77ca724.jpg","index":0,"item":"35b65db5-db5d-4f69-9fea-faf9077c889b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Karacsony-a-szolidaritasi-hozzajarulasrol-Inditjuk-a-karteritesi-pert","timestamp":"2025. február. 12. 14:08","title":"Karácsony a szolidaritási hozzájárulásról: Indítjuk a kártérítési pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","shortLead":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","id":"20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01.jpg","index":0,"item":"577ddfae-4730-40c0-8bf2-eea16bef07a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","timestamp":"2025. február. 12. 10:49","title":"Palesztin őslakosokat emlegetve szállt bele Trump gázai tervébe az Arab Liga főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","shortLead":"Az alumíniumimportot érintő extra vámok miatt jobban megéri majd PET-palackban árusítani az üdítőt.","id":"20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"60cbe5cf-ab3e-4c7d-9c29-36386d3728f6","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Trump-tarifa-muanyag-palack-Coca-Cola","timestamp":"2025. február. 12. 09:41","title":"Ennyit a klímavédelemről: Trump tarifái miatt több műanyag palackot fog piacra dobni a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","shortLead":"14 csecsemőt nem tudtak elhelyezni január végén. ","id":"20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f681b0-7f7c-4a24-88a7-9d929cade5c2.jpg","index":0,"item":"8a190baa-bce4-4f69-91d5-9f84faffa510","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_csecsemo-korhaz-Budapest-OKF-SOS-Gyermekfalvak","timestamp":"2025. február. 12. 22:02","title":"Kórházban hagyott csecsemők elhelyezése miatt kért segítséget az Országos Kórházi Főigazgatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]