Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója. Ha nincs elég pénzük, a vevők inkább kivárnak, de olyan autót akarnak venni, amelyben jól érzik magukat.","shortLead":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás...","id":"20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4.jpg","index":0,"item":"33449484-02b4-4e7a-aaac-5a661b235266","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","timestamp":"2025. február. 18. 16:00","title":"„Aki elektromos autót vesz, az utána ragaszkodik hozzá” – interjú a Porsche Hungaria ügyvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig próbálja követni, mi történik. A játékelmélet kutatói örülhetnek: ilyen agresszív stratégiát rég nem láttak.","shortLead":"Egyik nap vámokkal fenyeget az amerikai elnök, a következőn mégsem, aztán újra, a világ összes többi politikusa pedig...","id":"20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"55981112-000b-4ec8-9f2a-14f7b52d1c80","keywords":null,"link":"/360/20250219_egy-masik-kozgazdasag-jatekelmelet-trump-gyava-nyul-haboru-vam","timestamp":"2025. február. 19. 16:38","title":"Teljes őrület, vagy van benne logika? Mit mond a játékelmélet Trump ámokfutásáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz szereplése a Tisza Párt hétvégi kongresszusán. Aki megfogalmazta és „postásként” a HM-nek elküldte a közleményt, Fodor Lajos, az 1999–2003 közötti vezérkari főnök. A HVG-nek el is mondta, mi volt a bajuk.","shortLead":"Közös tiltakozó közlemény kiadására sarkallta a rendszerváltást követő vezérkari főnököket Ruszin-Szendi Romulusz...","id":"20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16fbe701-7249-4c0c-9b66-725849f8dfe0.jpg","index":0,"item":"a2e27f3a-7568-4ef0-913a-d1119ee23c75","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Fodor-Lajos-vezerornagy-ruszin-szendi-tisza-part-kozlemeny-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 18:46","title":"Fodor Lajos a HVG-nek: „Mi, volt vezérkari főnökök nem pártpolitizálunk, és baj, hogy Ruszin-Szendi a Tisza rendezvényén szerepelt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","shortLead":"Egyelőre annyit tudni, hogy a robbanás a hajótesten kívül történt.","id":"20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439cf610-a3d8-440a-bb9b-23556c26cdb8.jpg","index":0,"item":"2e99c940-089a-4082-b6d4-08c495fef836","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_olaszorszag-hajo-robbanas-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. február. 18. 16:01","title":"Az orosz árnyékflottához tartozhatott az az olajszállító hajó, amit robbanás rongált meg Észak-Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora, Robert Fico jövőjéről ír a Süddeutsche Zeitung. Válogatásunk a világlapokból. ","shortLead":"Új Jalta helyett új Helsinkit vár a finn elnök, Trump sokkterápiájának hatásait elemzi a Bard College professzora...","id":"20250218_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6b4a9cf9-983a-43e3-98f9-852bd61c22c3","keywords":null,"link":"/360/20250218_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 18. 10:52","title":"Nemzetközi lapszemle: Minél előbb elhúz Fico, annál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","shortLead":"Itt már nem csak a saját életét bízza a kocsira a sofőr. ","id":"20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2c75c8b-1362-400d-b87a-7a21544d7c1b.jpg","index":0,"item":"8e28539e-d30f-4753-8960-821e5da8f350","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_csalad-alszik-az-autopalyan-szaguldo-onvezeto-autoban-video","timestamp":"2025. február. 18. 15:44","title":"Mutatunk egy korántsem megnyugtató videót: az egész család alszik az autópályán száguldó önvezető autóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","shortLead":"A cégnek Magyarországon is komoly érdekeltségei vannak. ","id":"20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86998097-66e3-47f5-8bc9-eba049de2a85.jpg","index":0,"item":"32743c0a-8788-45e3-b8eb-4da1cbbdd65d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Continental-beszallito-3000-fos-leepites","timestamp":"2025. február. 19. 07:27","title":"Újabb nagy német autóipari beszállító jelentett be tömeges leépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]