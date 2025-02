Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de nem ez az egyetlen érdekességük. Sokan rondának tartják őket, ám akadnak, akik meglátják bennük a szépséget, és időről időre művészeket is megihletnek.","shortLead":"A buszok, villamosok üléskárpitjai jellemzően sokszínűek és vad mintázatúak. Ennek fő oka, hogy elrejtsék a koszt, de...","id":"20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dac6e36-3767-4093-bd69-1bccf5028e72.jpg","index":0,"item":"10c09821-056b-47a3-a0d1-b5b481078502","keywords":null,"link":"/elet/20250218_tomegkozlekedes-szines-ulesek-kosz","timestamp":"2025. február. 18. 06:01","title":"Embertelen mocskot rejthetnek a tömegközlekedés csiricsáré ülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa kezd megépíteni még idén.","shortLead":"Öt kontinenst fog összekapcsolni az az adatkábel, amit a Facebook, az Instagram és több más szolgáltatás tulajdonosa...","id":"20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5c8f0d1-c5ee-4613-a9ab-307905a38b3c.jpg","index":0,"item":"d602ecbf-8882-48aa-b54e-e8e0670d23fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_meta-50000-km-tenger-alatti-adatkabel-project-waterworth","timestamp":"2025. február. 17. 15:03","title":"Ez lehet a valaha volt leghosszabb: 50 000 km-es tenger alatti adatkábelt épít a Meta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1820515-1218-4c1b-bbab-886fa69844c0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Otthon vodkázott mielőtt nekivágott az útnak. ","shortLead":"Otthon vodkázott mielőtt nekivágott az útnak. ","id":"20250219_Motorost-gazolt-egy-reszeg-sofor-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1820515-1218-4c1b-bbab-886fa69844c0.jpg","index":0,"item":"297c06c2-db00-436c-a918-71a26e6dee4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250219_Motorost-gazolt-egy-reszeg-sofor-video","timestamp":"2025. február. 19. 13:36","title":"Motorost gázolt egy részeg sofőr, miután átsodródott a szembe jövő sávba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"További gyógyszeres kezelésre van szüksége az egyházfőnek.","shortLead":"További gyógyszeres kezelésre van szüksége az egyházfőnek.","id":"20250218_Ketoldali-tudogyulladast-kapott-Ferenc-papa-de-hetfon-mar-dolgozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"32e7bc33-d57b-4e49-ba32-4458ad4b3ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Ketoldali-tudogyulladast-kapott-Ferenc-papa-de-hetfon-mar-dolgozott","timestamp":"2025. február. 18. 20:58","title":"Kétoldali tüdőgyulladást diagnosztizáltak Ferenc pápánál, de hétfőn már dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok tekintetben jobb, mint a versenytársak (OpenAI, Google, DeepSeek) hasonló megoldásai.","shortLead":"Elon Musk MI-cége, az xAi bemutatta legújabb zászlóshajó modelljét, a Grok 3-at – az újdonság a cég szerint sok...","id":"20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/011b751a-fa3b-416f-805d-8eab37500253.jpg","index":0,"item":"a42db98c-f7b6-43d1-a693-f5d113e5080a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_grok3-xai-mesterseges-intelligencia-bemutato-elon-musk","timestamp":"2025. február. 18. 11:31","title":"Elon Musk bemutatta az MI-t, ami „akkor is az igazságot keresi, amikor az igazság ellentétes azzal, ami politikailag korrekt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","shortLead":"A külföldi sztárokkal készült interjúiról ismert újságíró 76 éves volt. ","id":"20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f0b3a60-9b08-43a4-89f1-bb03ee55d4fa.jpg","index":0,"item":"dfff3b4d-9e8f-4f6c-ab14-dfbd35cb37ee","keywords":null,"link":"/elet/20250218_meghalt-navai-aniko-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 09:02","title":"Meghalt Návai Anikó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja majd. ","shortLead":"Az edző, aki a bejelentés alkalmából promóvideót is közzétett, az Európa-bajnok Jackl Vivien felkészülését irányítja...","id":"20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1609c5e-0b98-42e3-8c25-21baef26948e.jpg","index":0,"item":"8945f7a6-297e-4880-a2d4-c067abcc17d1","keywords":null,"link":"/sport/20250218_shane-tusup-uszoedzo-jackl-vivien-europa-bajnok-honved-uszas","timestamp":"2025. február. 18. 12:08","title":"Úszóedzőként tér vissza Shane Tusup, az egyik Eb-győztes nagy magyar tehetséggel dolgozik együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását a területről.","shortLead":"Az izraeli védelmi miniszter már egy olyan terven dolgozik, amely lehetővé tenné a palesztinok önkéntes távozását...","id":"20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f360778f-08ae-495e-aa4d-63b221eed1aa.jpg","index":0,"item":"93646029-4336-4bfb-b884-f3d774231732","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Nem-sok-kedv-van-ahhoz-hogy-Amerika-atvegye-a-Gazai-ovezet-feletti-hatalmat-egy-republikanus-szenator-szerint","timestamp":"2025. február. 18. 10:55","title":"„Nem túl népszerű ötlet” – mondta Trump egyik régi szövetségese elnöke gázai terveiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]