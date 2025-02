Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","shortLead":"A gyalogátkelőknél sokkal óvatosabban – ez az új KRESZ-ben is megjelenhetne valahogy.","id":"20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057c84c9-8b51-427a-8dd6-5a8ac2ca750e.jpg","index":0,"item":"13b91992-a47c-473a-afef-dbdaf4dbd3d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_gyalogos-kisfiu-video-balesetveszely","timestamp":"2025. február. 20. 07:29","title":"Nem sokon múlt, hogy elcsapják a zebrán előreszaladó gyereket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","shortLead":"A férfi korábban már az utcán is megkörnyékezte a sportolót.","id":"20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4694ed5-4b98-4930-8ede-4d1e9439cf61.jpg","index":0,"item":"0ba46d40-8eee-49b7-baa8-51bf67fffbb6","keywords":null,"link":"/sport/20250219_emma-raducanu-dubaji-zaklato-tenisz-meccs","timestamp":"2025. február. 19. 20:14","title":"Sírva ment le a pályáról Emma Raducanu, miután egy dubaji zaklató ott ült a lelátón a meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","shortLead":"Azt állítják, hogy a főváros már előre tájékoztatta az érintetteket arról, hogy a jövőben betiltják a tevékenységüket.","id":"20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b181992d-b209-47ac-a315-6e3ef6e56305.jpg","index":0,"item":"508240d2-7cba-4758-9e1f-98a7f56dd015","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Pontositja-a-fovaros-hogy-mely-bufek-nem-suthetnek-az-aluljarokban","timestamp":"2025. február. 19. 13:51","title":"Pontosítja a főváros, hogy miért tiltják be az aluljárókban sütögetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8081d9-978e-4821-ba7a-cfaedda288b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szigorítást sürgetnek kutatók, miután egy vizsgálat rámutatott a fékpor káros egészségügyi hatásaira. Ráadásul ez egy olyan probléma, ami minden járművet érint, függetlenül a hajtáslánc fajtájától.","shortLead":"Szigorítást sürgetnek kutatók, miután egy vizsgálat rámutatott a fékpor káros egészségügyi hatásaira. Ráadásul...","id":"20250219_autok-fekbetet-fekpor-karosanyag-reszecskek-tudo-kutatas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8081d9-978e-4821-ba7a-cfaedda288b3.jpg","index":0,"item":"4df119b0-db3b-4af8-ab65-90d135b423e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_autok-fekbetet-fekpor-karosanyag-reszecskek-tudo-kutatas-veszely","timestamp":"2025. február. 19. 19:03","title":"Van valami, ami az autókból jön, és veszélyesebb, mint a dízelfüst – ráadásul az elektromos járművek is ontják magukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","shortLead":"A HVG cikke nyomán tettek feljelentést, de a rendőrség közölte, hogy nincs itt semmi látnivaló.","id":"20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"c5680acd-5bdd-4755-8367-16802d87bea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_rendorseg-kartell-Meszaros-Garancsi-gyanu","timestamp":"2025. február. 19. 14:09","title":"Megnézte a rendőrség, kartellezett-e Mészáros és Garancsi, és arra jutott, még a gyanú is hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","shortLead":"Az idei Sziget Fesztivál egyik fő headlinere akár több évtizedre is börtönbe kerülhetett volna.","id":"20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86.jpg","index":0,"item":"c003937f-e4c0-4e71-886e-07c04418ae09","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Felmentettek-Rihanna-parjat-AAP-Rocky-t-a-fegyveres-tamadas-vadja-alol","timestamp":"2025. február. 19. 13:14","title":"Felmentették Rihanna párját, A$AP Rockyt a fegyveres támadás vádja alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff9ce8d-8209-4b03-b0fa-4c1bfb8074fa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök rossz ütemérzékkel fordult az AfD felé. Annyira, hogy ezt az ország megérezheti akár Friedrich Merz kancellársága alatt komolyabban is. Gergely Mártont és Bábel Vilmost Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A magyar miniszterelnök rossz ütemérzékkel fordult az AfD felé. Annyira, hogy ezt az ország megérezheti akár Friedrich...","id":"20250219_Fulke-podcast-Orban-Viktor-AfD-nemet-valasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ff9ce8d-8209-4b03-b0fa-4c1bfb8074fa.jpg","index":0,"item":"aef1de95-1fc0-41a6-8de5-b8c0e7007030","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Fulke-podcast-Orban-Viktor-AfD-nemet-valasztas-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 11:00","title":"Orbán rossz lóra tett a német szélsőjobbal – a német választásról a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]