[{"available":true,"c_guid":"ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára alapított egy szervezetet.","shortLead":"Új Jalta készülődik, de van megoldás – erről ír Garvan Walshe, aki hét éve a magyarországi választások vizsgálatára...","id":"20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebc1025d-758c-4979-ab4b-defe8ef366dd.jpg","index":0,"item":"7df00aa0-2331-4166-8532-969871917137","keywords":null,"link":"/360/20250219_lapszemle-vedelem-europa-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 15:30","title":"Brit szakértő: Mi kell ahhoz, hogy Európa meg tudja védeni magát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","shortLead":"A gazdasági miniszter újra befektetési tanácsokat ad az állampapír-tulajdonosoknak.","id":"20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86459377-4de4-4325-a046-8e3250496552.jpg","index":0,"item":"652311ed-bcb3-48e8-ba9d-c5b787bf04c9","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_nagy-marton-allampapir-hozamfizetes","timestamp":"2025. február. 20. 09:21","title":"Nagy Márton: Jön a pénzeső, mindenki legyen körültekintő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","shortLead":"A házkutatások során nyolcszáznál is több régészeti leletet foglaltak le az ókori Görögország, illetve Róma korából.","id":"20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4db29ca-1811-4f1a-94d0-0ade3a5b3d6b.jpg","index":0,"item":"a18288f6-eb5c-4321-9be7-f80fdbd79f31","keywords":null,"link":"/kultura/20250220_pompeji-fosztogatas-regeszeti-leletek-csendorseg","timestamp":"2025. február. 20. 06:56","title":"Pompejit fosztogató sírrablók kerültek csendőrkézre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4a423-5a12-4d1f-b3f5-b4f136121440","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A koreai vállalat gyártásba küldi futurisztikus külsejű elektromos PV5 modelljét.","shortLead":"A koreai vállalat gyártásba küldi futurisztikus külsejű elektromos PV5 modelljét.","id":"20250220_meghokkento-villanyos-dobozost-dob-piacra-a-kia-pv5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46d4a423-5a12-4d1f-b3f5-b4f136121440.jpg","index":0,"item":"b4571aa0-870f-47dc-9ae7-cd7ed9382fc7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_meghokkento-villanyos-dobozost-dob-piacra-a-kia-pv5","timestamp":"2025. február. 20. 07:21","title":"Meghökkentő villanyos dobozost dob piacra a Kia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig lesznek eltárolva, tehát csak ennyi idő áll majd rendelkezésre, hogy visszanézzék azokat a felhasználók. Utána mindenképp törlődnek.","shortLead":"Komoly változtatást jelentett be a Meta kedden: a Facebookon végzett élő közvetítések videói ezentúl csak 30 napig...","id":"20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f.jpg","index":0,"item":"18965e67-e603-468c-a9bb-d24bd2c03733","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_meta-facebook-elo-kozvetites-videok-torles","timestamp":"2025. február. 19. 20:03","title":"Nagy törlésbe kezd a Facebook, ne lepődjön meg, ha eltűnnek a videói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","shortLead":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","id":"20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886.jpg","index":0,"item":"fc612884-32d2-406c-b6d9-c379fffed306","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","timestamp":"2025. február. 21. 11:24","title":"8,5 millió dolláros béremelést kapott a Citigroup-vezér, miután kirúgott 20 ezer dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és az orosz diplomácia egyre gyakrabban szólal fel ellene.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint az amerikai külügyminiszter nyugtatta meg európai kollegáit, miután a Trump-adminisztráció és...","id":"20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"8b9e5f2d-3c90-467a-832b-d730a7f32d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_A-haboru-lezarasaig-biztosan-maradhatnak-az-amerikai-szankciok","timestamp":"2025. február. 19. 15:48","title":"Az ukrajnai háború lezárásáig biztosan maradnak az amerikai szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt összeg másik 20 százalékából az államadósságot finanszírozná.","shortLead":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt...","id":"20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"b9a1e055-fb06-4e38-8560-4d905cf3a9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","timestamp":"2025. február. 20. 13:56","title":"Elosztogatná Trump azt a pénzt, amit a Musk-féle hivatal megspórol a költségvetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]