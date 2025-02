Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7c55873d-0353-429f-b81c-a6b2bc9a1f34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon ki lehet Menczer Tamás szemében a Sátán? A provokatőr piktor most sem kegyelmez.","shortLead":"Vajon ki lehet Menczer Tamás szemében a Sátán? A provokatőr piktor most sem kegyelmez.","id":"20250221_Menczer-Tamas-legyozi-a-Satant-Picasso-mutermeben-Dr-Marias-megfejtette-a-jelenetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c55873d-0353-429f-b81c-a6b2bc9a1f34.jpg","index":0,"item":"8bb8cd34-0c75-4f7f-8ecc-045816139e04","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Menczer-Tamas-legyozi-a-Satant-Picasso-mutermeben-Dr-Marias-megfejtette-a-jelenetet","timestamp":"2025. február. 21. 11:13","title":"Menczer Tamás legyőzi a Sátánt Picasso műtermében – drMáriás megfestette a jelenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb","c_author":"Fetter Dóra - Martini Noémi","category":"360","description":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus Dei intézményében. A Magyarországon is befolyásos katolikus szervezet kezdetben a férfiaké volt, mára nőknek is teret ad. Milyen NER-közeli női előadók bukkannak fel a kollégiumokban? Hogyan lehet a szervezet tagjává válni, és mivel jár, ha valaki „a Mű”-nek szenteli az életét? Mi történik, ha valaki inkább otthagyná a közösséget?","shortLead":"Lili ma már a kollégium környékét is elkerüli, Helena viszont úgy érzi, szülei helyett szülei voltak a nevelők az Opus...","id":"20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9780992b-38a4-4626-babe-b595d82a65cb.jpg","index":0,"item":"d437e906-af9e-496d-a5de-3ce85dca8f5d","keywords":null,"link":"/360/20250221_Opus-Dei-budapesti-kollegiumok-nok-helyzete-numerariak-siklosi-beatrix","timestamp":"2025. február. 21. 11:32","title":"„Két férfit fogsz csak látni, a papot és a szerelőt” – ilyen nőnek lenni az Opus Deiben, amit kizárólag férfiaknak hoztak létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","shortLead":"Elon Musk is megkapta a magáét az írótól.","id":"20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a81871b-02f3-4bc1-98a7-911ba3b29b15.jpg","index":0,"item":"da720ca1-a2f9-48a0-834b-d0e92ab20d02","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Stephen-King-x-visszateres-trump-musk","timestamp":"2025. február. 21. 06:07","title":"Stephen King visszatért az X-re, és egyből áruló szarházinak nevezte Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem kaptak 500 milliárd dollárt az USA-tól.","shortLead":"Az ukrán elnök Donald Trump több állítására is reagált. Zelenszkij szerint nem négyszázalékos a támogatottsága, és nem...","id":"20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"bb49be76-3182-42d9-9773-e685d7f69a95","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_zelenszkij-trump-dezinformacios-buborek","timestamp":"2025. február. 19. 14:08","title":"Zelenszkij: Trump egy dezinformációs buborékban él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","shortLead":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","id":"20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5.jpg","index":0,"item":"0209f90c-378d-454f-aaa1-88521e62e161","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","timestamp":"2025. február. 20. 10:51","title":"Mire figyeljünk, ha fánkot sütünk az iskolai farsangra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","shortLead":"Az Etna egy olasz génekkel rendelkező, egekig pörgethető V10-zel szerelt szuperkönnyű közúti torpedó.","id":"20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f65ddc-5e0b-4ee6-b4ce-fb1da7300a58.jpg","index":0,"item":"0f3b8fa1-1cf3-4e4b-8f4d-fdb73f609458","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_ujabb-elkepeszto-sportkocsival-rukkoltak-elo-a-horvatok-lamborghini-gallardo-etna","timestamp":"2025. február. 20. 07:59","title":"Újabb elképesztő sportkocsival rukkoltak elő a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b083b9-0eb0-4fd4-8eee-bc05c096b1b3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A most kamatfizetési fordulónaphoz érkezett Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői dönthetnek úgy is, hogy megtakarításukat devizában folytatják. A devizaváltással azonban elveszíthetik a már megtermelt kamataik egy részét. A BiztosDöntés.hu összeszedte, hogy az állampapír-befektetők hogyan tudják a lehető legkedvezőbben átváltani a forintjukat devizára.","shortLead":"A most kamatfizetési fordulónaphoz érkezett Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői dönthetnek úgy is...","id":"20250221_pmap-devizabefektetes-penzugyek-allampapir-kamat-biztosdontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91b083b9-0eb0-4fd4-8eee-bc05c096b1b3.jpg","index":0,"item":"e85266de-fb48-4432-99f5-7cd29bd14b7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_pmap-devizabefektetes-penzugyek-allampapir-kamat-biztosdontes","timestamp":"2025. február. 21. 11:51","title":"Nagy bukó lehet, ha nem vigyázunk, hogyan csatornázzuk Nagy Márton „pénzesőjét” a devizák felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefde640-238f-48bb-97fc-fbbae99956c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kórokozóra egy önellenőrzés folyamán bukkantak rá.","shortLead":"A kórokozóra egy önellenőrzés folyamán bukkantak rá.","id":"20250220_aldi-huspogacsa-szalmonella-visszahivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aefde640-238f-48bb-97fc-fbbae99956c4.jpg","index":0,"item":"b078d596-381d-4e10-9c99-bad8c64085b6","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_aldi-huspogacsa-szalmonella-visszahivas","timestamp":"2025. február. 20. 11:08","title":"Szalmonellás húspogácsát hívott vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]