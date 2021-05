Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is kórházban volt.","shortLead":"Egy hírszerzési forrásokra hivatkozó dokumentum szerint 2019 novemberében a vuhani víruslabor három munkatársa is...","id":"20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d05efc4-86f3-4487-992f-d5fd18ac6495","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_vuhani_viruslabor_koronavirusszeru_tunetek","timestamp":"2021. május. 25. 15:51","title":"Amerikai hírszerzés: Vuhani tudósok koronavírus-szerű tünetekkel kerültek kórházba a járvány elszabadulása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél. A minisztérium 2023-ra negyvenezer külföldi diákot szeretne látni itthon, ami jó eséllyel elérhető cél még a járvány ellenére is.","shortLead":"A tárca szerint a külföldi diákok többsége értékesebbnek is tartja a magyar diplomát az otthonukban szerezhetőnél...","id":"20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbaebd6-ddaa-4a2c-9834-3331b6ba9e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_ITM_kulfoldi_hallgato_felsoktatas","timestamp":"2021. május. 26. 15:20","title":"ITM: Egyre több külföldi hallgató tanul Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik ágának tekintik: ugyanazt a kommunikációs rendszert, közös adatbázisokat használnak. Noha a világ most megdöbbent a belarusz titkosszolgálat akcióján, bizonyítékok vannak arra, hogy Aljakszandr Lukasenka korábban merényleteket akart végrehajtani ellenzékiek ellen, mégpedig az Európai Unión belül. Az más kérdés, hogy ez nem sikerült neki – csak Ukrajnában.","shortLead":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik...","id":"20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ec940-09b6-449f-b9c9-7957e952bc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","timestamp":"2021. május. 27. 11:05","title":"Az egész EU-ban veszélyben lehetnek a fehérorosz ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat, köztük Lovász László matematikust, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét.","shortLead":"Online közvetített díszünnepségen köszöntötték szerdán Oslóban a 2021-es és 2020-as Abel-díjjal kitüntetett tudósokat...","id":"20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dddbfa1-0808-4d19-abef-064aa6c65a73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo","timestamp":"2021. május. 25. 18:03","title":"Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700","c_author":"Muharay Katalin","category":"gazdasag","description":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt tervezett nyilatkozat vétója miatt. ","shortLead":"Bírálta a féléves elnökséget adó Portugália külügyminisztere a magyar kormányt az izraeli-palesztin konfliktus miatt...","id":"20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97267dc-bca4-4bb2-9082-57025dd5a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23203df-dd38-4d9f-92ae-5f4969cd3547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_Heteken_belul_folytatodik_a_hetes_cikk_szerinti_eljaras_Magyarorszaggal_szemben","timestamp":"2021. május. 25. 15:34","title":"Heteken belül folytatódik a hetes cikk szerinti eljárás Magyarországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És még a koronavírus ellen is védettek lesznek a nyereményjáték résztvevői.","shortLead":"És még a koronavírus ellen is védettek lesznek a nyereményjáték résztvevői.","id":"20210525_lengyelorszag_vakcinalotto_oltas_nyeremeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a950a70-35d0-4348-8829-e3e9e1264330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210525_lengyelorszag_vakcinalotto_oltas_nyeremeny","timestamp":"2021. május. 25. 18:06","title":"Vakcinalottót indított Lengyelország, egy vagyont nyerhet, aki beoltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak a fejlesztését, amellyel a PwC üzleti szolgáltató vállalat világszerte segíteni kíván ügyfeleinek Covid-biztosabbá tenni a munkahelyeket. Az okostelefonokkal használható alkalmazással sajátíthatják el a dolgozók a koronavírus-járvány miatt életbelépett, szigorúbb egészségvédelmi munkahelyi szabályokat.","shortLead":"Magyar technológiai vállalat, a Leopoly végezte annak a kiterjesztett valóságra (AR) alapozó tréningalkalmazásnak...","id":"20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a7cad9-3eb0-443c-8266-0713e1e10ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891fb5c-a48e-4943-8e21-be43654caeb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_pwc_leopoly_koronavirus_szabalyok_trening_alkalmazas_ar","timestamp":"2021. május. 27. 13:03","title":"Egy magyar cég fejlesztette a mobilos tréninget, amellyel visszaengedik a dolgozókat a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]