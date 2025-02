Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen zsírra cserélné az egészségesebb étolajokat. ","shortLead":"A fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntené az USA egészségügyi minisztere: az olcsó tömegkajákat üldözve egészségtelen...","id":"20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf38725c-1389-48a5-b021-349a549fd711.jpg","index":0,"item":"eb57fad8-8b7d-4582-90f5-bfbd9c1743a7","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-marhafaggyu-zsir-etolaj-magolajak-egeszseges-taplalkozas-robert-kennedy","timestamp":"2025. február. 22. 13:30","title":"Az új egészségvallás a marhafaggyú – kár, hogy a tudomány mást mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa5bab7-7500-484f-8fb1-feac05236757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez volt a legnagyobb drónos támadás a háború kezdete óta az ukrán elnök szerint.","shortLead":"Ez volt a legnagyobb drónos támadás a háború kezdete óta az ukrán elnök szerint.","id":"20250223_Ukrajna-Oroszorszag-haboru-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa5bab7-7500-484f-8fb1-feac05236757.jpg","index":0,"item":"bedaf3ee-1488-4820-9230-6635bd00b499","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Ukrajna-Oroszorszag-haboru-drontamadas","timestamp":"2025. február. 23. 19:01","title":"Közel háromszáz drón repült sebesen Ukrajna felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","shortLead":"Csillagos ötöst adott az amerikai elnök első, hivatalban töltött hónapjára.","id":"20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b131080-bb40-4623-8c6f-7ae1de2b84ab.jpg","index":0,"item":"7b111c94-dd84-4ae0-a690-fcd7af54afbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Szijjarto-Peter-kulugyminiszter-Donald-Trump-magyar-amerikai-kapcsolatok","timestamp":"2025. február. 22. 19:06","title":"Szijjártó: Magyarország volt a „Trump előtti Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül is kifizetődött neki.","shortLead":"Dmitrij Kiszeljov 1991-ben még elutasította, hogy beolvasson egy hazug hírt, ma szakmányban nácizza az ukránokat. Végül...","id":"20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1cc6273-2e49-4438-91c6-8d201a37a254.jpg","index":0,"item":"5e136079-59b5-4289-94b9-6d2cd88cb0a8","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-kontur-dmitrij-kiszeljov-ujsagirobol-propagandista","timestamp":"2025. február. 22. 12:00","title":"Hogyan lett egy BBC által is példaképnek tekintett tudósító a Kreml fő szócsöve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve semmihez. Pedig a fogalom maga súlyos betegséget takar, és nem mindegy, hogy felismerjük-e, illetve kezeljük-e időben a tüneteket. ","shortLead":"A depresszió sokak számára csupán egy kifejezés arra, ha valaki panaszkodik, kedvetlen, vagy egyszerűen nincs kedve...","id":"20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8506beae-d7d2-4ea9-b995-29da3e7b7dcf.jpg","index":0,"item":"4d1ad8ef-1343-411e-905e-0f5f552f74c1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250205_remotivextra-Rosszkedv-vagy-depresszio","timestamp":"2025. február. 23. 15:30","title":"Rosszkedv vagy depresszió? Vegyük észre időben a jeleket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","shortLead":"A 2-es Gran Coupé kínálat nemcsak 3 hengeres új alapmodellel, hanem egy erős új összkerekes kivitellel is gazdagodott.","id":"20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/941925cf-2aa5-4356-b502-8f47b696e6ad.jpg","index":0,"item":"8427519c-9763-4121-a9eb-3bf7904c2471","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_nyomott-aru-uj-bmw-2-gran-coupe-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 24. 06:41","title":"Nyomott árú új BMW érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik az áttörés évét.","shortLead":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik...","id":"20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea.jpg","index":0,"item":"bc7a16fa-aa29-4bd8-a3e7-bedf6ab8c266","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","timestamp":"2025. február. 23. 19:58","title":"Orbán Viktor már 1984-es keretbe helyezte Von der Leyent, akinek képét egy pöröly robbantja szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal versengő, kínai DeepSeek lehetőségeinek kiaknázására, és a tudományos és technológiai innováció fellendítésére.","shortLead":"A mesterséges intelligencia felhasználását oktató kurzusok indulnak kínai egyetemeken a nyugati versenytársakkal...","id":"20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"ca30c2e4-b1e1-4922-b8d5-26d8b9b168ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_kinai-egyetemek-deepseek-kurzusok-oktatas-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 22. 16:03","title":"DeepSeek-kurzus indult több kínai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]