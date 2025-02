Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","shortLead":"Ügyészek és FBI-ügynökök is a célkeresztben vannak.","id":"20250201_trump-capitolium-kirugasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c380bc4-ce5f-4ac8-8d98-23fb5df5156a.jpg","index":0,"item":"16b98526-4639-441e-bb68-e1678c77993d","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_trump-capitolium-kirugasok","timestamp":"2025. február. 01. 13:11","title":"Trump emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a Capitolium ostromának ügyében nyomoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első hónapjában is tovább emelkedik a személyi kölcsönök népszerűsége gépjárművásárlás esetén. A Bankmonitor adatai alapján több mint 20 ezer kalkuláció érkezett csak erre a hitelcélra. Mutatjuk a friss tendenciákat és a legjobb lehetőségeket.","shortLead":"Az év első hónapjában is tovább emelkedik a személyi kölcsönök népszerűsége gépjárművásárlás esetén. A Bankmonitor...","id":"20250201_Uj-ev-uj-auto-Januarban-is-a-gepjarmuvasarlas-a-legnepszerubb-hitelcel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c2e14f2-f2de-43ea-9947-8dea91e379b9.jpg","index":0,"item":"6c9cbee8-781d-4a2f-9ad9-49615458abd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250201_Uj-ev-uj-auto-Januarban-is-a-gepjarmuvasarlas-a-legnepszerubb-hitelcel","timestamp":"2025. február. 01. 09:00","title":"Új év új autó? Januárban is a gépjárművásárlás a legnépszerűbb hitelcél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett vámokat. Kanadának viszont ismét felajánlotta a csatlakozást az USA-hoz, mondván: így elkerülhetik a vámokat.","shortLead":"Az amerikai elnök döntése alapján február 4-től felszámítják a Mexikóval, Kanadával és Kínával szemben már bejelentett...","id":"20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"8877d6c9-2dee-43af-a457-b0ffee8522b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Trump-keddtol-elesiti-a-buntetovamokat-de-Kanada-meguszhatja-ha-51-allamkent-csatlakozik-az-USA-hoz","timestamp":"2025. február. 02. 19:41","title":"Trump keddtől élesíti a büntetővámokat, de Kanada megúszhatja, ha 51. államként csatlakozik az USA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","shortLead":"Végül minden megoldódott és rendben befejeződött a mérkőzés. ","id":"20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04d939ee-ee4c-4b29-8b89-e6e1e1f983fb.jpg","index":0,"item":"13814959-28e2-476d-9689-6fabf089ef5a","keywords":null,"link":"/sport/20250201_Nem-talaltak-a-vendegek-az-oltozo-kulcsat-igy-csuszott-a-Paks-Gyor-masodik-felideje-az-elvonalban","timestamp":"2025. február. 01. 16:41","title":"Nem találták a vendégek az öltöző kulcsát, így csúszott a Paks-Győr második félideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor amerikai árucikkre azonnal, másokra később vet ki ellenvámot, Mexikó is hasonlóra készül. Kína a Világkereskedelmi Szervezetnél panaszkodik. Termékek széles skálája drágulhat.","shortLead":"Nem haboztak ellenlépéseket hozni a Donald Trump amerikai elnök által büntetővámmal sújtott államok: Kanada egy egy sor...","id":"20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f09408-2282-4bd2-84dd-e18033b630bd.jpg","index":0,"item":"653e5218-285b-4412-b311-e5a8bf2ac954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_vamhaboru-usa-trump-kanada-mexiko-kina-visszavag-buntetovam-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. február. 02. 08:55","title":"Mexikó és Kanada visszavág Trumpnak: vámköteles lesz a bourbon whisky is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68258366-1a45-45b5-aa54-6052958e3f67.jpg","index":0,"item":"53096628-40b1-4597-ae15-a1bea6066029","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_deepseek-mi-lakhato-bolygo-ismeretlen-agyterulet-repulogep-baleset-galaxy-watch-vercukormeres","timestamp":"2025. február. 02. 12:03","title":"Ez történt: Jó hír jött a szúrás nélküli, 24 órás vércukorszintmérésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","shortLead":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","id":"20250201_olga-legyen-kedves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c.jpg","index":0,"item":"d96e32a0-41c1-4808-bec0-79e0f39e09d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_olga-legyen-kedves","timestamp":"2025. február. 01. 12:14","title":"„Olga, legyen kedves!” – Havasi Bertalan kioktatta Kálmán Olgát a Telex kidobatásával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az amerikai elnök legújabb bromance-e a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat fenntartásánál.","shortLead":"Az amerikai elnök legújabb bromance-e a FIFA-elnökével mintha többről szólna a formális diplomáciai kapcsolat...","id":"20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04797cb-d23b-497d-a2cd-b62d34165374.jpg","index":0,"item":"1a894e93-13a5-406d-8c89-b1d9ca1405d2","keywords":null,"link":"/sport/20250201_donald-trumpn-gianni-infantino-fIfa-elnok-baratsag-bromance","timestamp":"2025. február. 01. 13:00","title":"Donald Trumpnak új legjobb barátja van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]