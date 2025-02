Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első gyereke után jön a második is.","shortLead":"A híresség többször megosztotta a nyilvánossággal a gyerekvállalási nehézségeit. Most arról számolt be, hogy az első...","id":"20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd.jpg","index":0,"item":"2d74fc45-3dc3-4b55-bc6d-f5b2ae02024d","keywords":null,"link":"/elet/20250225_vajna-timea-terhesseg-anyasag-beranyasag","timestamp":"2025. február. 25. 08:41","title":"Béranyától született gyereke Vajna Tímeának, aki közben teherbe is esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov nem tette egyértelművé, mire gondol, de valószínűleg a sokkból felocsúdó európai vezetőknek üzent ezzel.","shortLead":"Dmitrij Peszkov nem tette egyértelművé, mire gondol, de valószínűleg a sokkból felocsúdó európai vezetőknek üzent ezzel.","id":"20250223_Kreml-szovivo-rendezesi-szandek-megzavaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e.jpg","index":0,"item":"b879ee2a-fab2-4f61-be0c-1dbc3e4e96fa","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Kreml-szovivo-rendezesi-szandek-megzavaras","timestamp":"2025. február. 23. 15:24","title":"Kreml-szóvivő: semminek sem szabad megzavarnia az orosz és az amerikai elnök rendezési szándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6acc455-e541-4de8-b99e-bb82571e41a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mager Andrea a meghallgatásán arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az MNB letörje a nagyon magas inflációs várakozásokat.","shortLead":"Mager Andrea a meghallgatásán arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az MNB letörje a nagyon magas inflációs...","id":"20250224_mager-andrea-monetaris-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6acc455-e541-4de8-b99e-bb82571e41a4.jpg","index":0,"item":"71d33c82-6d43-4888-9d03-13570782f3b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_mager-andrea-monetaris-tanacs","timestamp":"2025. február. 24. 12:27","title":"Visszatér a jegybank Monetáris Tanácsába a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc alatt elkészíthető, és online beadható.","shortLead":"A kisadózóknak 2025. február 25-éig kell nyilatkozniuk a 2024-ben megszerzett bevételükről. A nyilatkozat pár perc...","id":"20250225_kata-bevallas-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c2d8078-cc0c-4095-961f-e91c4ed8c867.jpg","index":0,"item":"5fbed5c4-509f-4d3a-906f-1d27a2b41492","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_kata-bevallas-hatarido","timestamp":"2025. február. 25. 11:11","title":"Fontos határidő jön kedden a katásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","id":"20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"232aeeb7-ef4b-4f3c-aa0a-a3df066383a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","timestamp":"2025. február. 24. 09:48","title":"Új részletet osztott meg Nagy Márton a kétgyermekes anyáknak szóló szja-mentességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír és az olasz infláció lett.","shortLead":"A magyar után a román és a horvát érték lett a legrosszabb az év első hónapjában. A legkisebb pedig a dán, majd az ír...","id":"20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"00e6bf60-0189-4756-b3cf-4855ade53a00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_eurostat-januari-inflacio-euroovezet-Europai-Unio-Magyarorszag","timestamp":"2025. február. 24. 14:10","title":"Több mint kétszerese lett a magyar infláció a teljes EU-s inflációnak januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","shortLead":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","id":"20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b.jpg","index":0,"item":"2ec94eb4-2535-4d0b-8e14-2ef9e5c86aba","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","timestamp":"2025. február. 23. 21:09","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, már veseelégtelenség is kialakult nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá mindent, de leginkább a józan ész logikáját. Vélemény.","shortLead":"A kormány számára a gazdasági siker már csak egyet jelent: a 2026-os választások megnyerését. Ennek rendeltek alá...","id":"20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"6ef389c9-906d-4e0e-ba74-51f9cceef506","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gyukeri-Mercedesz-Orban-osbune","timestamp":"2025. február. 25. 07:30","title":"Gyükeri Mercédesz: Orbán ősbűne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]