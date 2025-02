Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","shortLead":"Szijjártó Péter hajnalban dacos Facebook-bejegyzéssel vágott neki a külügyi tanács ülésének.","id":"20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"e1d4c818-c56f-4aad-bbc5-7e6fb29899f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-elfogadta-az-oroszokkal-szembeni-16-szankcios-csomagot","timestamp":"2025. február. 24. 10:41","title":"Az EU elfogadta az oroszokkal szembeni 16. szankciós csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","shortLead":"A Nirvana 1989-ben adta egyetlen koncertjét a magyar fővárosban.","id":"20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00dfd43-29e9-4cf6-8d31-e4c64514071d.jpg","index":0,"item":"ef95a14f-6874-47d3-830d-d52394acf959","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_zene-nirvana-kurt-cobain-budapest-petofi-csarnok-koncert-foto","timestamp":"2025. február. 25. 19:14","title":"Előkerült egy soha nem látott fotó a Budapesten beintő Kurt Cobainről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést, amiért csalók a szálláskövető oldal felhasználásával megkárosították.","shortLead":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést...","id":"20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"aef572e3-06d0-49b2-844c-fb5a969dfb49","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 09:31","title":"Adathalászok portyáznak a Booking.com-on, három hónap alatt 177 milliót loptak magyar felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","shortLead":"A rendőrség és az ügyészség Franciaországban és Belgiumban razziákat, valamint rendőrségi kihallgatásokat is tartott.","id":"20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"8c6a4a89-d65d-4a83-a6a8-242b0b10d782","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_adocsalas-depardieu-franciaorszag","timestamp":"2025. február. 24. 16:36","title":"Adócsalás miatt indult nyomozás Gérard Depardieu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d0efe9-6755-4a2d-acfe-dc4f2882a435","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami hírügynökség közlése szerint az incidens terrortámadás jegyeit viseli magán. 