Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új, két ponton is összecsukható okostelefonját.","shortLead":"A legfrissebb információk szerint a Samsung a Galaxy Z Fold7 és a Galaxy Z Flip7 érkezésekor mutathatja majd be az új...","id":"20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a66092d-ef58-49dc-83dc-4c1128c5fa7c.jpg","index":0,"item":"626905c5-4812-4c6a-95ae-d1dab2ccdeb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_samsung-duplan-hajthato-okostelefon-bemutato","timestamp":"2025. február. 25. 12:03","title":"Jöhet a Samsung duplán hajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő előfizetést is jóváhagyott, így rendszeresen megterhelhetik a számláját.","shortLead":"Ha gyanúsan olcsó egy termék, nem biztos, hogy jó ötlet azonnal lecsapni rá: lehet, hogy a tudta nélkül egy ismétlődő...","id":"20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55.jpg","index":0,"item":"dbc562b1-dee4-4a9d-b0a1-616de4535430","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_mnb-figyelmeztetes-uj-csalas-ismetlodo-elofizetes","timestamp":"2025. február. 27. 10:12","title":"Figyelmeztet az MNB: új online csalás terjed, ha nem figyel, rendszeresen pénzt emelhetnek le a számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná a kompetenciaméréseket. Mit szólnak ehhez a tanárok? Hogyan tudnák elérni, hogy ne legyen a diákok számára túl rossz egy ilyen lépés?","shortLead":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná...","id":"20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"67853f18-33cb-4a52-aaae-8dd59bdba53e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","timestamp":"2025. február. 27. 09:30","title":"„Ha egy tanár jót akar a gyerekeknek és magának, akkor csalni fog” – mit kezdenek a pedagógusok az osztályzott kompetenciamérésekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","shortLead":"A keményen dolgozó miniszterelnök propagandavideókban magyarázza az áfa-visszatérítést és a forint erősödését.","id":"20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57840068-6e53-4853-8f46-13575e49f3c0.jpg","index":0,"item":"fd781e7a-708d-48cb-ae94-b8b9e9348f80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Orban-felturt-ingujjban-jatszott-a-ceruzajaval-amikor-ratortek-az-afavisszaterites-es-a-forint-miatt","timestamp":"2025. február. 26. 10:28","title":"Orbán feltűrt ingujjban játszott a ceruzájával, amikor rátörtek az áfa-visszatérítés és a forint miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","shortLead":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","id":"20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"a51ffc00-30c1-40e1-834b-6f3078c2d1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","timestamp":"2025. február. 26. 15:33","title":"Itt látható egyetlen ábrán, ahogyan százmilliárdok távoznak Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca7b6b5-96a1-4e86-b645-6656f5984577","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bajor rendőrök szerint a fegyveres férfi kelet-európai akcentussal beszélt németül, ezért kértek magyar segítséget.","shortLead":"A bajor rendőrök szerint a fegyveres férfi kelet-európai akcentussal beszélt németül, ezért kértek magyar segítséget.","id":"20250226_rendorseg-munchen-ekszerrablas-elkoveto-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca7b6b5-96a1-4e86-b645-6656f5984577.jpg","index":0,"item":"347bd7df-c656-4a27-b424-ac94f7eae733","keywords":null,"link":"/elet/20250226_rendorseg-munchen-ekszerrablas-elkoveto-kereses","timestamp":"2025. február. 26. 12:54","title":"Magyar lehet egy müncheni ékszerrablás elkövetője, nagy erőkkel keresik – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","shortLead":"Tényleg a jegybank által is sokat kritizált profitinfláció működik.","id":"20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abdcf1bb-4fc0-454b-836e-8750d6635e14.jpg","index":0,"item":"8563ddce-87c2-4eaa-846a-7ec6b6d39abc","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Profitinflacio-a-Magyar-Telekomal-ketszeresere-nott-a-nyereseg-rekord-osztalekfizetes-jon","timestamp":"2025. február. 26. 12:46","title":"Bejött az inflációs díjemelés a Magyar Telekomnál: kétszeresére nőtt a nyereség, rekord-osztalékfizetés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""}]