[{"available":true,"c_guid":"356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen esett az akkuipar Magyarországon, a dél-koreai cég ehhez „optimalizál”.","shortLead":"Jelentősen esett az akkuipar Magyarországon, a dél-koreai cég ehhez „optimalizál”.","id":"20250306_ivancsa-komarom-sk-kirugasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/356faff1-c563-48d9-b3b1-e2a574487d93.jpg","index":0,"item":"579863ae-b7df-4fa2-a7ad-9f22a37c2ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_ivancsa-komarom-sk-kirugasok-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:33","title":"„Iváncsát is elkezdték kaszabolni” – A munkavállalók szerint leépítések kezdődtek az SK akkugyár mindhárom magyar üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","id":"20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d.jpg","index":0,"item":"d495fe86-49a6-4cee-a941-1c439669be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","timestamp":"2025. március. 05. 20:33","title":"Szöul szerint Oroszország észak-koreai katonákat képzett ki drónok használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4212b8-a2eb-4937-af89-459828a326d6","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Európa árulói azt a minimális esélyt játsszák meg, hogy ha minden nyugati országban elveszti a fejét a lakosság, és az aktuális valóságtagadó oroszpárti szélsőjobbot juttatja kormányra, akkor az egyébként egyáltalán nem süllyedő hajót elhagyó rágcsálók kerülnek a sor elejére, ahol majd Putyin osztja a Szovjetunió Hőse érdemrendeket, némi véres pénz kíséretében. ","shortLead":"Európa árulói azt a minimális esélyt játsszák meg, hogy ha minden nyugati országban elveszti a fejét a lakosság, és...","id":"20250305_Para-Kovacs-Imre-Trump-szijjarto-peter-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4212b8-a2eb-4937-af89-459828a326d6.jpg","index":0,"item":"0e210d01-4cae-4370-af01-9fc7c8d7a02a","keywords":null,"link":"/360/20250305_Para-Kovacs-Imre-Trump-szijjarto-peter-velemeny","timestamp":"2025. március. 05. 14:12","title":"Para-Kovács Imre: Trump hullarablása és a magyar dögevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","shortLead":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","id":"20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"6e1aac25-e190-4256-9a1c-486df37939ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"Páratlan felvételen, amint történelmet ír az amerikai Firefly Aerospace holdszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni nukleáris program téma volt Trump és Putyin telefonbeszélgetése és a Szaúd-Arábiában tartott amerikai-orosz tárgyalás során is.","shortLead":"Az iráni nukleáris program téma volt Trump és Putyin telefonbeszélgetése és a Szaúd-Arábiában tartott amerikai-orosz...","id":"20250304_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-iran-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"91d37d84-57c8-46f8-a50d-475514adcac5","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_donald-trump-vlagyimir-putyin-usa-iran-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 04. 19:12","title":"Trump kérésére Putyin vállalta, hogy közvetít az USA és Irán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog megsértését bejelentő személyeknek.","shortLead":"Magyarország nem fogadta el azokat a rendelkezéseket, amelyek magas szintű védelmet biztosítanak az uniós jog...","id":"20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"7ceec528-97a2-43c3-bdf2-2268c24fd1a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_eu-buntetes-bejelentovedelem-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 06. 12:40","title":"Újabb EU-s büntetést kapott a magyar állam, jelentős pénzeink mennek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]