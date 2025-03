Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","shortLead":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","id":"20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f.jpg","index":0,"item":"b8a5a00f-e7e3-4554-9e4f-61b18bdca940","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","timestamp":"2025. március. 13. 12:03","title":"Tömegesen mennek tönkre a Google tévéokosítói, a cég megoldást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7135437-f63c-4b4c-b301-c7bf0f2ec8c3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az külön paradox, hogy az elnök nagy változások végrehajtója kíván lenni az Egyesült Államokban, de közben ő a fő kleptokrata.","shortLead":"Az külön paradox, hogy az elnök nagy változások végrehajtója kíván lenni az Egyesült Államokban, de közben ő a fő...","id":"20250314_ian-bremmer-donald-trump-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7135437-f63c-4b4c-b301-c7bf0f2ec8c3.jpg","index":0,"item":"c504f543-b07d-4aa8-a3e0-afb57d6f9e13","keywords":null,"link":"/360/20250314_ian-bremmer-donald-trump-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 14. 15:45","title":"Ian Bremmer: Trump tudja, már nincs sok ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója úgy látja, hogy az EU-nak megvannak a trójai falovai és összeomlott a NATO tartópillére, ám az európai szövetségeseket összefogja egy sürgős, közös cél.","shortLead":"Az olasz Külpolitikai Intézet igazgatója úgy látja, hogy az EU-nak megvannak a trójai falovai és összeomlott a NATO...","id":"20250313_Nathalie-Tocci-Guardian-Uj-Europa-Putyin-haboruja-Trump-arulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356.jpg","index":0,"item":"11d29e23-e4b1-4891-a9e6-35ffe6115bf3","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nathalie-Tocci-Guardian-Uj-Europa-Putyin-haboruja-Trump-arulasa","timestamp":"2025. március. 13. 14:51","title":"Nathalie Tocci a Guardianben: Új Európa születik Putyin háborúja és Trump árulása nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"kkv","description":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata, az európai elektromos autóipar egyik kulcsszereplője. Az energiaátmenet területén erősödő kínai dominancia határozhatja meg a globális gazdaság jövőjét.","shortLead":"Csődbe ment a Tesla-vezetők által alapított svéd Northvolt, Európa egyik legértékesebb technológiai vállalata...","id":"20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/349d74dc-cb35-4b07-a8b1-f596d20dd5ad.jpg","index":0,"item":"db989c62-7d8e-48b6-8efd-48905d88402f","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_northvolt-csod-Europa-akkumulator-remenyseg-kinai-domping-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 05:28","title":"Elvérzett Európa óriási akkugyártó reménysége, semmi sem állíthatja meg a kínai előretörést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni Külkapcsolati Tanács vezető biztonságpolitikai szakértőjétől.","shortLead":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni...","id":"20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"5da529f5-9308-4a79-9728-5bec6033819e","keywords":null,"link":"/360/20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"Max Boot: Oroszország nem akar tűzszünetet, célja, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála. Útja során azonban a Marsot is megörökítette.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség űrszondája, a Hera jelenleg a Dimorphos nevű aszteroida felé tart, hogy méréseket végezzen nála...","id":"20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5330afb-d29e-4d55-b6f3-b2d87fc83c86.jpg","index":0,"item":"97dbc61d-fa9f-4ab8-b9ab-a91c0b73206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_mars-deimos-hold-hera-urszonda-foto","timestamp":"2025. március. 14. 14:03","title":"Lefotózta a Deimos hold sosem látott oldalát az európai űrszonda a Marsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még itt van a mellözön a Hunyadiból. Alig lehet követni Donald Trump békeharcát és vámháborúját is. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Árrésstop, a kettős állampolgárok stigmatizálása, a Pride betiltása – belehúzott a kormány, alig lehet követni, és még...","id":"20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db8cb3b-b39e-4e58-afd1-6fab7d28b5e0.jpg","index":0,"item":"01af454b-02e2-46fb-9081-edb63b7e8e17","keywords":null,"link":"/360/20250313_Gergely-Marton-Akiert-a-harag-szol-Fulszoveg","timestamp":"2025. március. 13. 11:24","title":"Gergely Márton: Akiért a harag szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","shortLead":"A tiltást egyébként is csak gumicsontnak látják sokan.","id":"20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"f25a413b-e28f-43bc-8182-79d5e4fcd761","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Publicus-a-magyarok-fele-a-Pride-betiltasa-ellen-van","timestamp":"2025. március. 13. 07:25","title":"Publicus: a magyarok fele a Pride betiltása ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]