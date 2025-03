Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész már nem rákos, teljesen meggyógyult.","shortLead":"A színész már nem rákos, teljesen meggyógyult.","id":"20250317_Reviczky-Gabor-Minden-daganatos-elvaltozas-eltunt-a-szervezetembol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d77cae59-0fc0-4aa1-b08b-827c74064249.jpg","index":0,"item":"364b185e-9b8b-4c9e-8388-8baddd01fdb9","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Reviczky-Gabor-Minden-daganatos-elvaltozas-eltunt-a-szervezetembol","timestamp":"2025. március. 17. 15:40","title":"Reviczky Gábor: „Minden daganatos elváltozás eltűnt a szervezetemből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","shortLead":"A légi szállítást is biztosítanánk. ","id":"20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f601ba3-b0b7-46bd-8e8a-1a5d22de1c81.jpg","index":0,"item":"073a2019-d7ee-4214-918c-8588bc32705a","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Szijjarto-Peter-az-eszak-macedoniai-diszkotuzrol-Magyarorszag-atvallalja-19-serult-ellatasat","timestamp":"2025. március. 16. 21:32","title":"Szijjártó Péter az észak-macedóniai diszkótűzről: Magyarország átvállalja 19 sérült ellátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről szerinte az elődje nem is tudott.","shortLead":"Az elnök úgy véli, hogy ezek azért nem hatályosak, mert Biden automatikus aláírásával látták el őket és ezekről...","id":"20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1f9d3ce-d1b0-4feb-bf5f-9bed584f2592.jpg","index":0,"item":"3cd44f70-7e5b-4f80-b088-7dec791673cc","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-biden-elnoki-kegyelem-ervenytelenites","timestamp":"2025. március. 17. 06:43","title":"Trump érvénytelenítette a Joe Biden által adott elnöki kegyelmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","id":"20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334.jpg","index":0,"item":"1bbff140-e282-49d1-8103-4284504a7173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","timestamp":"2025. március. 18. 13:13","title":"Somogy megyében talált kőolajat a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","shortLead":"Sokan nem elégedettek azzal, ahogyan fellépnek a Republikánus Párttal szemben.","id":"20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52a7f0-9313-4143-a37b-200bff6b01b5.jpg","index":0,"item":"a725c26c-95ab-4478-8772-7ae4f3ee3496","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_friss-felmeresek-szerint-melyponton-van-a-Demokrata-Part-nepszerusege","timestamp":"2025. március. 16. 16:41","title":"Friss felmérések szerint soha nem látott mélyponton van a Demokrata Párt népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]