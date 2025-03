Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0cfc0a5e-dddf-4a68-a312-a251fb338bf8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autó lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, és a csatornába zuhant.","shortLead":"Az autó lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, és a csatornába zuhant.","id":"20250324_meghalt-idos-ferfi-auto-duna-volgyi-focsatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cfc0a5e-dddf-4a68-a312-a251fb338bf8.jpg","index":0,"item":"6ba41599-94be-421b-b919-ea89b1007e0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_meghalt-idos-ferfi-auto-duna-volgyi-focsatorna","timestamp":"2025. március. 24. 17:05","title":"Meghalt egy idős férfi, miután belezuhant az autójával a Duna-völgyi-főcsatornába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","shortLead":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","id":"20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"5c7c11fe-c767-4434-8387-8aa64fda0be1","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 13:12","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint hárommilliárd ember szenved idegrendszeri eredetű betegségektől. Mi minden okozza ezt a jelenséget, és miért egyre nagyobb ennek az egészségügyi és társadalmi költsége? Milyen jó hírek ellensúlyozzák a riasztó adatokat? Dóczi Tamás idegsebésszel, a Pécsi Tudományegyetem professzorával beszélgettünk.","shortLead":"Miközben a szív- és érrendszeri, valamint onkológiai betegségeket kiemelt figyelem övezi, megdöbbentően sok, több mint...","id":"20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"b665ba9e-4025-4b5f-9845-97adb392965e","keywords":null,"link":"/360/20250325_neurologia-nepbetegseg-keringesi-betegseg-parkinson-depresszio-idegrendszer","timestamp":"2025. március. 25. 06:30","title":"A láthatatlan járvány: már nem a szívünkkel és a keringésünkkel van a legtöbb gond, hanem az idegrendszerünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége az önkéntes fejlesztőknek, tervezőknek, művészek és közösségtagoknak ahhoz, hogy kirukkoljanak a korábban oly népszerű, ingyenes Photoshopként is emlegetett GIMP képszerkesztő feljavított változatával. Bárki letöltheti.","shortLead":"A jó dolgokra várni kell – mondhatnánk, bár hétévnyi várakozás meglehetősen hosszú idő. Mégis ennyire volt szüksége...","id":"20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/246760dc-c0a7-4416-9b18-255a976a47bb.jpg","index":0,"item":"c579946c-86dc-467c-a06f-b810bdba314e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_gimp-3-letoltes-ingyenes-kepszerkeszto-uj-verzio-funkciok","timestamp":"2025. március. 26. 08:03","title":"Érdemes volt várni: 7 év után megjelent a nagytudású, ingyenes képszerkesztő feltuningolt új verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","shortLead":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","id":"20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa.jpg","index":0,"item":"ff70e9a4-16c4-420f-8159-01c2b432c6e9","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","timestamp":"2025. március. 24. 16:32","title":"Válaszolt Szoboszlainak a törökök sztárja: „Hat gól nem elég, hogy befogd?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","shortLead":"A főpolgármester és Ukrajna budapesti nagykövete a menekültek helyzetéről is egyeztetett.","id":"20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99d3aa0-18da-4d36-9801-a4728bebe67d.jpg","index":0,"item":"473a88a0-ec08-41d4-922b-dca0a04e8926","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Karacsony-Gergely-talalkozott-Sandor-Fegyirrel-ukrajna-orosz-ukran-haboru-budapest-fopolgarmester-nagykovet","timestamp":"2025. március. 24. 18:59","title":"Karácsony Gergely találkozott Sándor Fegyirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","shortLead":"Hétszeresére nőtt a fertőzés gyanújával jelentett betegek száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva.","id":"20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d.jpg","index":0,"item":"a2c482aa-8a54-43fc-9b7b-c81501d0978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_hepatitis-a-jarvany-nngyk","timestamp":"2025. március. 25. 12:02","title":"Tovább terjed a hepatitis A-járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","shortLead":"Jeffrey Goldberg először azt hitte, hogy valaki szórakozik vele vagy be akarják palizni.","id":"20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"8746c2a7-2802-4a2d-82d9-986864216ab0","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_usa-kormany-signal-huszik-tamadas-kiszivargas-atlantic","timestamp":"2025. március. 24. 20:59","title":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni húszik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]