[{"available":true,"c_guid":"b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","shortLead":"Ez biztosan nem egy szép barátság kezdete.","id":"20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9fe0d8b-f9c7-49e7-b5b3-48bcbb12d0aa.jpg","index":0,"item":"ff70e9a4-16c4-420f-8159-01c2b432c6e9","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-valasz","timestamp":"2025. március. 24. 16:32","title":"Válaszolt Szoboszlainak a törökök sztárja: „Hat gól nem elég, hogy befogd?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","shortLead":"Nagy Mártonnal egyeztetett a szövetség az új kormányrendeletről.","id":"20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d08621b-0682-4afd-8802-a544f39a0915.jpg","index":0,"item":"03a6719f-004e-422c-a63e-83f84888a515","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Bankszovetseg-Nagy-Marton-uj-ATM-ek-telepitese-Revolut-bankautomatak","timestamp":"2025. március. 25. 11:27","title":"Elárulta a Bankszövetség, hová telepíthetnek első körben új ATM-eket, és még a Revolutnak is beszóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása ellen, de a Kúria kimondta: ez nem elegendő indok. ","shortLead":"A rendőrség a közlekedés akadályozására hivatkozva megtiltotta, hogy a hídon tüntessenek kedden este a Pride betiltása...","id":"20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/111d6fa5-9f78-4123-815b-3dad16c4ccfb.jpg","index":0,"item":"9acbae37-67d0-462c-8713-7fb971e4b20b","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Hadhazy-Akosek-csak-a-tuntetes-kezdete-utan-kaptak-ertesitest-hogy-megis-demonstralhatnanak-az-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. március. 26. 08:55","title":"Hadházy Ákosék csak a tüntetés kezdete után kaptak értesítést arról, hogy mégis demonstrálhatnának az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","shortLead":"Az Alnatura tengeri sós chipsszel akadt probléma.","id":"20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/574dfdde-2a2a-426c-a6ef-4bafb3d450a9.jpg","index":0,"item":"7f741b2e-c967-46f8-99b6-d1bc0d966f5b","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_termekvisszahivas-muller-alnatura-chips","timestamp":"2025. március. 25. 16:52","title":"Fadarabok lehetnek a chipseszacskóban, visszahívta a Müller","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják, hogy az ország profitál az uniós tagságból és az EU legnagyobb előnyének a sok új munkahelyet tartják.","shortLead":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják...","id":"20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a.jpg","index":0,"item":"91d8ad2e-8b37-4454-946e-df471a8b82b4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 25. 07:01","title":"Az új munkalehetőségek miatt szeretik a magyarok az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám bizonyos jelenetekben vérfagyasztóan komoly?","shortLead":"Hogyan lehet a szorongásainkról szóló kortárs darab, a Mellékhatás egyszerre humoros, romantikus, elgondolkodtató, ám...","id":"20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638645a4-1c62-4e81-9add-3c2cc252af39.jpg","index":0,"item":"96fdbc45-3bb0-4b84-af0d-4cae6cbd1c05","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Mellekhatas-Central-Szinhaz-Lucy-Prebble-Horgas-Adam","timestamp":"2025. március. 25. 12:15","title":"Placebo-e a depresszió elleni új gyógyszer? – megtudjuk a Centrál Színház szellemes új darabjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban, hogy valaki az iskolában is hozzáfér-e a készülékhez, vagy sem.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a telefonhasználat ugyan káros a gyerekek mentális egészségére, de nincs különbség abban...","id":"20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e47c17-7947-478c-8632-86aa576d26b3.jpg","index":0,"item":"135c75d3-0bef-4f5e-a7d3-884ac4306d22","keywords":null,"link":"/elet/20250325_kutatas-szorongo-gyerekek-mobilhasznalat","timestamp":"2025. március. 25. 15:53","title":"Pont annyi a szorongó gyerek azokban az iskolákban, ahol tilos a mobil, mint ahol nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó” szivárványos zászlókat. A tilalom ötletét a kormányzat is támogatja, bár Orbán Viktor 2021-ben még Budapest „utcaképéhez tartozónak” nevezte a szivárványszínt, a Karmelitára azért nem tűzte ki a zászlót. ","shortLead":"Novák Előd javaslata száműzné a középületekről a „megbotránkozást keltő”, a magyar nemzeti lobogót „meggyalázó”...","id":"20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8.jpg","index":0,"item":"cffe5be5-4fc9-4425-a821-3ba3c40e2f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mi-hazank-szivarvany-zaszlo-kozepulet-javaslat-fidesz","timestamp":"2025. március. 25. 14:46","title":"Kitiltaná a középületekről a szivárványos zászlót a Mi Hazánk friss javaslata, amit a kormány is támogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]