Az Audi Hungária pénteken jelentette be, hogy érinti a vállalatot a Donald Trump által az importautókra kivetett 25 százalékos vám, hiszen a járműgyártás egy részét az Egyesült Államokban értékesítik, illetve az ott gyártott motorok egy részét is olyan autókba építik be, amelyeket a Volkswagen konszern az Egyesült Államokba szállít. A győri üzem tavaly 1,5 millió motort állított elő különböző piacokra.

A győri üzem által gyártott Audi Q3 modellek körülbelül 20 százaléka kerül az Egyesült Államokba, ami a tavalyi 163 ezer darabos össztermelésből mintegy 33 ezer járművet jelent. A szintén Győrben készülő Cupra Terramar viszont nem része az amerikai kivitelnek.

Pintér Bence, Győr polgármestere Facebook-posztjában azt írta: „az elnöki vámok hatására várhatóan drasztikusan csökkenni fognak az Európában, köztük a Magyarországon és Győrben gyártott autók amerikai eladásai, a visszaeső megrendelések hatására pedig az autógyárak megszorításokra és elbocsátásokra is kényszerülhetnek”.

Reviczky Zsolt

Szerinte kialakult helyzet polgármesteri eszközökkel nem kezelhető, a vámok eltörlése vagy gazdasági kompenzáció kell ahhoz, hogy a város gazdasága ne kerüljön bajba, ezért Szijjártó Pétertől, a város egykori önkormányzati képviselőjéhez fordul segítségért.

Megjegyzi: bízik a miniszter sikerében, nemrég ugyanis úgy nyilatkozott: “a magyar–amerikai együttműködés újra csúcsformában lesz”.

A posztban közzétette a Szijjártónak küldött levelét is, amiben arra kéri, hogy szíveskedjen latba vetni a magyar kormány politikai kapcsolatait, és érje el, hogy az Egyesült Államok legalább részben kompenzálja az autóipart sújtó vámok káros hatásait.

Két konkrét dolgot is kért a külügyminisztertől:

„Az amerikai-magyar külgazdasági kapcsolatok erősítéseként érje el, hogy magas hozzáadott értékű, innovatív, kutatás-fejlesztési tevékenységet is végző amerikai beruházások érkezzenek a közeljövőben Győr városába. Győrben ezen amerikai cégeket magasan képzett munkaerő, fejlett infrastruktúra és vállalkozásbarát környezet várja”.

„Kezdjen tárgyalásokat amerikai kollégáival az autóipart sújtó 25 százalékos vámok európai léptékű visszavonásáról. A magyar autóipar ugyanis integráns része az európainak, különutas megoldásra nem látszik lehetőség: Győrben, a világ legnagyobb autómotorgyárában a motorok jelentős részét exportra készítik. Hosszú távon tehát az Európát sújtó, amerikai autóipari vámok megszűnése nélkül Győr és egész Magyarország gazdasága a jelenleginél is nehezebb helyzetbe kerülhet.”

A jelenlegi helyzet súlyos, rövid időn belül pedig kritikussá válhat, ezért kéri, Szijjártó kezdje meg az egyeztetéseket az autóipari vámok leállításáról, és érje el, hogy Győr városát amerikai kutatás-fejlesztési beruházásokkal kompenzálják.