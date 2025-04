Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és fizikailag is brutálisan bánt vele. ","shortLead":"Színészkollégája, Bella Thorne közben azzal állt a nyilvánosság elé, hogy Rourke egy közös munkájuk során megalázóan és...","id":"20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"ad648d47-2da1-4f1c-b32b-e14dba02ed9b","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Mickey-Rourke-tavozott-Big-Brother-homofob","timestamp":"2025. április. 13. 12:21","title":"Mickey Rourke-ot kirúgták a Big Brotherből, miután homofób megjegyzéseket tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély leváltani Orbánt.","shortLead":"Szerinte nagyon sokan vannak, akik orrbefogva, 100 unicummal, de mégis Magyarra szavaznak, mert most van esély...","id":"20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4394f2-f225-4e64-8d82-f287cd5db581.jpg","index":0,"item":"7a0fcd9a-3fc8-4be0-81a2-d98cf7b36bc6","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Baranyi-Krisztina-Ha-nem-jott-volna-Magyar-Peter-lett-volna-mas-aki-osszehoz-egy-uj-nagy-ereju-ellenzeki-partot","timestamp":"2025. április. 12. 21:06","title":"Baranyi Krisztina: Ha nem jött volna Magyar Péter, lett volna más, aki összehoz egy új, nagy erejű ellenzéki pártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben tengődő cigánygettó lakóinak sorsát. A Dunatáj Alapítvány stúdiójának új krónikája minden korábbinál keserűbb és felzaklatóbb vádirat.","shortLead":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben...","id":"20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7.jpg","index":0,"item":"3a0160f8-07c5-4a9d-ba43-3ecb5eabf372","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"„Amúgy semmire sem vágyom, mindenem megvan” – a Dubaj bemutatja, hogy a lyukóvölgyi cigánygettóból nincs kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","shortLead":"Magyar szemmel az lehet a legfurcsább, hogy nyilvános tévé viták vannak politikusok között. ","id":"20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7079c0b-878a-45f9-bf51-27b752ae64d1.jpg","index":0,"item":"2573d5f8-7ddd-464a-a03b-7826524df6e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lengyelorszagban-sem-egyszeru-az-elet-addig-vitaztak-a-vitarol-a-politikusok-mig-vegul-kettot-tartottak","timestamp":"2025. április. 12. 11:23","title":"Lengyelországban sem egyszerű az élet: addig vitáztak a vitáról a politikusok, míg végül inkább kettőt tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián közvélemény-kutatása reprezentatív felmérése ezzel éppen ellenkezőleg, minimális elutasítottságot mért nemrég, de erre van magyarázat.","shortLead":"A Tisza Párt szavazólapját kitöltők körében minimális többségben voltak az Ukrajna EU-tagságát támogatók. A Medián...","id":"20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a653b995-cfb2-4084-bd74-294f5e73812f.jpg","index":0,"item":"78cadcf7-120b-4059-b799-063deb9ad569","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Osszevetettuk-hogy-Ukrajna-EU-tagsagarol-mit-hozott-ki-a-Tisza-szavazasa-es-mit-mert-a-Median-kutatasa-ebx","timestamp":"2025. április. 13. 20:25","title":"Összevetettük, hogy Ukrajna EU-tagságáról mit hozott ki a Tisza szavazása és mit mért a Medián kutatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött jelenlétével is komoly kihívást állít a többi párttal szemben.","shortLead":"A parlamenti képviseletét csaknem megduplázó szélsőjobboldali német AfD a követeléseivel, de már magával a megerősödött...","id":"20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6359a3d-ae57-400a-b29d-26772e284b42.jpg","index":0,"item":"5510815a-d8a1-48df-a843-8f29c16c0e45","keywords":null,"link":"/360/20250412_hvg-teremvita-abundestagban-nemet-tortenelem-jovokep-helyigenylok","timestamp":"2025. április. 12. 12:30","title":"A német szélsőjobb mindenféle értelemben helyet követel magának a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte észrevétlenül zárul össze az ember körül – de van-e belőle kiút? Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte...","id":"20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7.jpg","index":0,"item":"4cfb2659-863d-41ff-9d35-c673b19ca32e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","timestamp":"2025. április. 13. 19:15","title":"Hogyan süllyed el valaki a tévhittölcsérben? Van-e kiút belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]