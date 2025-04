Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Máshogy kell majd keresni a Netflixen, hamarosan akár már a hangulata alapján is válogathat a platform könyvtárában.","shortLead":"Máshogy kell majd keresni a Netflixen, hamarosan akár már a hangulata alapján is válogathat a platform könyvtárában.","id":"20250414_netflix-openai-keresomotor-tartalom-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"91d4d16a-7885-4f9d-a294-52ce4f50b89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_netflix-openai-keresomotor-tartalom-ajanlas","timestamp":"2025. április. 14. 11:03","title":"Beépítik a ChatGPT-t a Netflixbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64babe6c-2203-4bee-878c-62bd1fa1e429","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább emelkedik a romániai érdeklődés a kelet-magyarországi házak, lakások iránt.","shortLead":"Tovább emelkedik a romániai érdeklődés a kelet-magyarországi házak, lakások iránt.","id":"20250414_identitasvedelem-romaniaiak-ingatlanvasarlasa-Magyarorszagon-Navracsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64babe6c-2203-4bee-878c-62bd1fa1e429.jpg","index":0,"item":"67aba2f1-da4d-41ab-82a3-90e275a6c631","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_identitasvedelem-romaniaiak-ingatlanvasarlasa-Magyarorszagon-Navracsics","timestamp":"2025. április. 14. 09:08","title":"Nem csoda, hogy rohamoznak a román ingatlanvásárlók, ha nálunk 100 ezer, náluk 1,2 millió forintnyi a négyzetméterár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","shortLead":"Azt nem tudni, kap-e új megbízást, vagy ebben a három hónapban kimerült Peter Marocco kormányzati tevékenysége.","id":"20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ccde987-4c02-408f-a63c-442b3dd20d2e.jpg","index":0,"item":"f3e74fa4-9780-4456-80c2-1ae5494629b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_peter-marocco-usaid-laszlo-andras-orban-viktor-amerikai-kulugy-trump","timestamp":"2025. április. 14. 12:12","title":"Távozott hivatalából a USAID szétverését levezénylő politikai megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső eshet. ","shortLead":"Lehűlések jönnek-mennek az előrejelzések szerint, de egyik sem lesz számottevő. A szaharai por miatt viszont saras eső...","id":"20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8.jpg","index":0,"item":"f61936d1-2384-4c4b-8a91-7b897ac42ade","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Idojaras-aprilis-milyen-ido-lesz-husvetkor-szaharai-por","timestamp":"2025. április. 13. 11:31","title":"Jövő héten egy kicsit beköszön a nyár, és húsvétkor is kellemes lesz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","shortLead":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","id":"20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041.jpg","index":0,"item":"f0dc925b-db12-406d-b8ee-a64500629f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","timestamp":"2025. április. 14. 17:58","title":"Fizetési felszólítást küldött a TEK a Telexnek, miután az ellene zajlott intézkedés miatt panaszt tett a portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán megosztónak. De számít-e a szakpolitika és a morál, vagy csak a kormányváltás a fontos? Lesz-e többkulcsos adó, ha kormányra kerül a Tisza? És melyik kérdés eredménye lepte meg leginkább Magyar Pétert? Erre voltunk kíváncsiak a vasárnapi rendezvényen.","shortLead":"1,1 millióan adtak választ Magyar Péter népszavazási kezdeményezésére, a kérdések közül csak egy bizonyult igazán...","id":"20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a36ace-d17f-476a-82e7-690b1bfc3083.jpg","index":0,"item":"4941290d-a13e-47ab-9478-2e50d90eae3b","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Magyar-Peter-Nemzet-Hangja-nepszavazas-eredmenyvaro-Tisza-Part-video-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 10:30","title":"Nem is a kérdés a fontos, hanem hogy bukjon ez a rendszer – videóriport a Tisza eredményvárójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","shortLead":"A politikus jelenleg az intenzív osztályon lábadozik. ","id":"20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613b7fb3-dfc0-40fc-b5ae-ef7ec22c329f.jpg","index":0,"item":"3bea06a6-f953-4dd8-b0e4-9da291d6c4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Tizenket-oran-at-volt-a-mutoben-a-volt-brazil-elnok-Jair-Bolsonaro","timestamp":"2025. április. 14. 06:59","title":"Tizenkét órán át volt a műtőben a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt a legjobb, vagy melyik mátrai házikóba lehet menni kedvezménnyel – mondja Kovalcsik Kriszti, akinek több mint 41 ezres követői bázisa van Instagramon. Közösségi oldalán egyebek mellett őszintén beszél gyerekkorában kialakult evészavaráról, testi-lelki egészségről, gyereknevelésről, de nem tartja magát távol olyan „közügyektől” sem, mint a Pride betiltása vagy a kormány családpolitikájának visszásságai. Interjú.","shortLead":"Egy influenszer nem csak úgy lehet hatással mások életére, hogy segít kiválasztani, melyik kuponkódos gyümölcsjoghurt...","id":"20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779db9d-9546-4793-b955-efd5e831ae47.jpg","index":0,"item":"d4c8a26a-9be3-4dac-9b77-239e8416a41a","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Lustalany-Kovalcsik-Kriszti-Instagram-kozosseg-influenszer-politika-anyasag-eveszavar-testkep-lombik","timestamp":"2025. április. 13. 12:30","title":"Kovalcsik Kriszti, Lustalány: Volt, hogy a „nézeteimre” hivatkozva azt mondták, mégsem akarnak velem dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]