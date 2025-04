Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65dc0bd-c803-4aee-a822-d6a0a3e45605","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mély vallásosságáról és a műveiben megjelenő keresztény szimbolikáról ismert spanyol művészt már régóta „Isten építészének” nevezik. Vannak, akik még imádkoznak is hozzá.","shortLead":"A mély vallásosságáról és a műveiben megjelenő keresztény szimbolikáról ismert spanyol művészt már régóta „Isten...","id":"20250415_Szentte-avathatjak-Gaudit-a-Sagrada-Familia-tervezojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f65dc0bd-c803-4aee-a822-d6a0a3e45605.jpg","index":0,"item":"4914e997-bbcc-45d0-9bae-9b64385c6427","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Szentte-avathatjak-Gaudit-a-Sagrada-Familia-tervezojet","timestamp":"2025. április. 15. 09:08","title":"Szentté avathatják Gaudít, a Sagrada Família tervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","shortLead":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","id":"20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511.jpg","index":0,"item":"e4caebf8-10af-4010-96d1-556c4857f448","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Trump 2017-ben kezdte kóstolgatni Kínát a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","shortLead":"Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tételesen cáfolta Schmidt Mária vádjait.","id":"20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8081d04-e543-4f86-9e2f-a09183acf19a.jpg","index":0,"item":"324de330-443c-4ede-b00b-3705488266e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Scmidt-Maria-MTA-Akademia-Freund-Tamas-sztalinizmus","timestamp":"2025. április. 15. 12:58","title":"Az MTA elnöke szerint alaptalan, történelmietlen és etikátlan, hogy Schmidt Mária a velünk élő sztálinizmusként hivatkozott az Akadémiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","shortLead":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","id":"20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612.jpg","index":0,"item":"3731cabb-b5a7-4485-8151-d08cf25c1d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","timestamp":"2025. április. 15. 20:13","title":"Büntetett az ukrán hadsereg, csapást mértek a Szumiban 35 civilt megölő egységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyártó jelentős kapacitásokat helyezne át Németországból Magyarországra.","shortLead":"Az autógyártó jelentős kapacitásokat helyezne át Németországból Magyarországra.","id":"20250415_mercedes-gyar-orban-viktor-ola-kallenius-targyalas-autogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2.jpg","index":0,"item":"10804aef-5370-4825-a03c-f73710b6fa14","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_mercedes-gyar-orban-viktor-ola-kallenius-targyalas-autogyartas","timestamp":"2025. április. 15. 11:06","title":"Nem veri nagydobra a Mercedes, hogy a vezére rendszeresen találkozik Orbánékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van a közvélemény-kutató cég vezetője.","shortLead":"Bár a márciusi felmérésük szerint toronymagasan vezetett a Fidesz, egy hónappal később már más véleményen van...","id":"20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a9302ca-e4ce-4849-853f-c9c879ad7954.jpg","index":0,"item":"cf6ff013-6388-4fe8-8046-516e0eaa8fed","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Nezopont-Magyar-Peter-Tisza-Part-Orban","timestamp":"2025. április. 15. 14:47","title":"Még a kormányközeli Nézőpont szerint is zárul az olló a Tisza Párt és a Fidesz között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","shortLead":"Kínai mérnökök a növények szárát tanulmányozva jutottak arra, hogy újfajta cementanyagot készítsenek.","id":"20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59795df3-6243-444c-a0d2-db7c6d8e1707.jpg","index":0,"item":"38add565-0d1c-47b7-84e2-dae1b4dbd172","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_cemenet-elektromos-aram-termelese-energiatarolas-akkumulator","timestamp":"2025. április. 15. 18:03","title":"Megcsinálták a cementet, ami áramot termel és akkumulátorként is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]