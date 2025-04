Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban; hogy miért, az csak most derült ki.","shortLead":"A Gossip Girl és a Buffy, a vámpírok réme sztárja, Michelle Trachtenberg 39 éves korában halt meg idén februárban...","id":"20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dffa4373-7c10-4b35-a111-c777460c0653.jpg","index":0,"item":"6ebbcc86-3a76-407d-8fdc-287838128d58","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Kiderult-mi-okozta-Michelle-Trachtenberg-halalat","timestamp":"2025. április. 17. 08:23","title":"Kiderült, mi okozta Michelle Trachtenberg halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","shortLead":"Ez azért tekinthető különleges lépésnek, mert eddig az ukrajnai és a kínai utaknál volt érvényes ez a protokoll.","id":"20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28eb9724-1e9b-4ec7-9160-eecab9344de7.jpg","index":0,"item":"5334462e-be6a-4d80-bbd7-8548b887606c","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_europai-bizottsag-kemkedes-eldobhato-telefonok-usa","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Eldobható telefonokkal védené a kémkedéstől az Európai Bizottság az Amerikába utazó munkatársait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","shortLead":"Szerinte közszereplőként és anyaként is kötelessége most felszólalni. ","id":"20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36918361-4cc6-4c5d-b2d1-62107d4362b7.jpg","index":0,"item":"c6b2c404-3dad-489f-beab-f49f24db8a5d","keywords":null,"link":"/elet/20250416_Lakatos-Mark-ugy-Toth-Gabi-tuntetes-Kossuth-ter-Abraham-Robert","timestamp":"2025. április. 16. 08:51","title":"Tóth Gabi is ott lesz a Lakatos Márk elleni, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy a patrióták lehetnek sikeresek. ","shortLead":"A miniszter szerint Brüsszelben nem tudják megemészteni, hogy a patrióták lehetnek sikeresek. ","id":"20250415_szijjarto-peter-donald-trump-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"cb3ac211-4ed5-4066-adbf-9dadfe243a27","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_szijjarto-peter-donald-trump-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 16:59","title":"Szijjártó szerint a siker receptje az, hogy „a jövőben is legyünk Donald Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már múlt héten megszülethetett volna a döntés, de ekkor még egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól a többséget.","shortLead":"Már múlt héten megszülethetett volna a döntés, de ekkor még egyik jelölt sem kapta meg a 22 tagú szenátustól...","id":"20250415_Farkas-Gabor-zongoramuveszt-valasztottak-a-Zeneakademia-rektoranak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9eb85f0-2f0c-4e38-adbb-7d019a80a69d.jpg","index":0,"item":"44b85dfd-1100-45d0-a36c-85df29cf48fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Farkas-Gabor-zongoramuveszt-valasztottak-a-Zeneakademia-rektoranak","timestamp":"2025. április. 15. 16:23","title":"Farkas Gábor zongoraművészt választották a Zeneakadémia rektorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","shortLead":"A sofőrök maximum 12 órát vezethetnek egyhuzamban, utána legalább 6 órára lekapcsolja őket a rendszer.","id":"20250417_uber-vezetesi-idokorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/804081b9-001e-4b5b-a1a9-07b1fe2fe8d0.jpg","index":0,"item":"32016dea-868f-4818-87ce-7f943d3a592d","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_uber-vezetesi-idokorlat","timestamp":"2025. április. 17. 11:12","title":"Az Uber vezetési időkorlátot vezet be Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány szabályozásához. Akkor viszont csak véleményezett, ráadásul nem is negatívan.","shortLead":"Az EKB-nak csak a 2024 eleji fideszes törvénytervezet jut eszébe, amikor látótávolságban volt az MNB-alapítvány...","id":"20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1541e93f-7675-4f53-b54c-a9612945c94a.jpg","index":0,"item":"b8af4de1-8aa2-4dcc-ab00-4c026c4e2202","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_MNB-EKB-ECB-alapitvany-botrany-Kosa-Lajos-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 13:30","title":"Válaszolt az EKB a HVG-nek: csak tippelni tudnak, miért őket vádolja Kósa Lajos az MNB-alapítványok vizsgálatának akadályozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért Várkonyi Andrea cége.","shortLead":"Kríziskommunikációt, kockázatfeltárást, sajtóelemzést és az újságírók listázását is vállalta 5,1 millió forintért...","id":"20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4223e631-111e-40cb-91cf-573981431052.jpg","index":0,"item":"ade484ed-802e-4707-a524-d9102f31563e","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_Kozbeszerzes-Varkonyi-Andrea-ujsagirok-lista","timestamp":"2025. április. 16. 12:31","title":"Várkonyi Andrea cége az újságírók listázására nyert el egy közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]