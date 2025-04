Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","shortLead":"Orbán Viktor pedig csokinyulat talált a kertben.","id":"20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22e8b702-67a3-47d6-876a-2f7583220c7d.jpg","index":0,"item":"4cdbf694-8b48-4f56-8d75-9903a55ca5b4","keywords":null,"link":"/elet/20250421_Magyar-Peter-baratnojerol-posztolt","timestamp":"2025. április. 21. 09:42","title":"Magyar Péter barátnőjéről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? – tették fel a kérdést kutatók, majd többféle populáción végeztek kutatásokat, hogy választ kapjanak. Máshogy hallanak a nők és a férfiak, az életkor mellett a nyelv is számít, a lakóhelyről már nem is beszélve.","shortLead":"Min múlik, hogy milyen jól vagy kevésbé jól hall valaki, ha kizárják az öregedés és a zajterhelés negatív hatását? –...","id":"20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c.jpg","index":0,"item":"e9f7a4cd-5b6d-4225-8831-863386371a30","keywords":null,"link":"/360/20250421_hvg-hallast-befolyasolo-tenyezok-kutatas","timestamp":"2025. április. 21. 10:45","title":"Elég meglepő dolgok derültek ki arról, kinek milyen a hallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","shortLead":"Budapest XV. kerületébe riasztották a tűzoltókat egy háztűzhöz.","id":"20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09b5fc96-3c96-4a89-a1f7-7017d0be26bd.jpg","index":0,"item":"6733e087-4d3d-4bb7-bd0f-a925100ff760","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Haz-tuz-Damjanich-utca-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. április. 20. 21:20","title":"Teljes terjedelmében ég egy családi ház tetője a Damjanich utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hosszúhétvége miatt.","shortLead":"A hosszúhétvége miatt.","id":"20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"2f10ff4c-6d82-4000-83a2-6c9ac324ef0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250420_Kesobb-erkezik-a-csaladi-potlek-majusban","timestamp":"2025. április. 20. 13:28","title":"Később érkezik a családi pótlék májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","shortLead":"Az orosz elnök ígérete szerint az orosz hadsereg vasárnap éjfélig minden katonai műveletet felfüggeszt.","id":"20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"d9deaab3-69a4-4c35-a52b-aef7825c6723","keywords":null,"link":"/vilag/20250419_oroszorszag-ukrajna-haboru-vlagyimir-putyin-husvet-tuzszunet","timestamp":"2025. április. 19. 16:15","title":"Putyin húsvéti fegyverszünetet jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is.","shortLead":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált...","id":"20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322.jpg","index":0,"item":"69aca711-d62b-4464-ba05-b9e72faa82b8","keywords":null,"link":"/360/20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 10:30","title":"Már majdnem megvolt az alku a TikTokról, de Trump saját magának tett keresztbe a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983caef9-689f-47e8-a582-abce2310a97d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az áldozatokra egy társasház előtt találtak rá. Helikopterrel kutatnak az elkövető után. ","shortLead":"Az áldozatokra egy társasház előtt találtak rá. Helikopterrel kutatnak az elkövető után. ","id":"20250420_Agyonlottek-ket-ferfit-egy-nemetorszagi-kisvarosban-az-elkoveto-szokesben-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983caef9-689f-47e8-a582-abce2310a97d.jpg","index":0,"item":"9d6aa5a8-0748-4b41-8bcb-92b3e74c320e","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_Agyonlottek-ket-ferfit-egy-nemetorszagi-kisvarosban-az-elkoveto-szokesben-van","timestamp":"2025. április. 20. 10:36","title":"Agyonlőttek két férfit egy németországi kisvárosban, az elkövető szökésben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd018083-210a-4e3a-b576-f30f260bd2d2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A modernitás és a technológia alapvetően szemben áll a hagyományossal és a természetessel. Ennek az évtizedes igazságnak a felszámolásában jelentős szerepe van a mesterséges intelligenciának, amely hatékonyan segítheti az embert az élővilág minden korábbinál jobban magával ragadó megismerésében.","shortLead":"A modernitás és a technológia alapvetően szemben áll a hagyományossal és a természetessel. Ennek az évtizedes...","id":"20250421_ai5-nepi-es-gepi-termeszetvedelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd018083-210a-4e3a-b576-f30f260bd2d2.jpg","index":0,"item":"4a504c5c-b4a8-4b13-bc5a-a5f4a89a6cee","keywords":null,"link":"/360/20250421_ai5-nepi-es-gepi-termeszetvedelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 21. 08:00","title":"A Fertő tónál azt csicsergik a madarak, hogy az ember már most elkezdte érteni az állatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]