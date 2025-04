Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter bíboros is szerepel a listán.","shortLead":"Öt jelöltről mondta meg a mesterséges intelligencia, hogy mekkora eséllyel lehetnek Ferenc pápa utódai. Erdő Péter...","id":"20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32fd7c13-b5e0-442e-aa8d-293ee8a8a9ca.jpg","index":0,"item":"59c57a43-4bf0-49a1-adc2-fcd0ad7a88b1","keywords":null,"link":"/elet/20250423_ChatGPT-mesterseges-intelligencia-konklave-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 23. 13:22","title":"A ChatGPT megmondta, szerinte ki lehet az új pápa, és hogy milyen esetben győzhet Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte az önkormányzati köztisztviselők megmozdulását.","shortLead":"Navracsics Tibor Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma politikailag átlátszónak és kudarcosnak nevezte...","id":"20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"3e1f01ac-ae12-43d1-8d5b-eba2814795a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_navracsics-tibor-kozigazgatasi-es-teruletfejlesztesi-miniszterium-kozalkalmazottak-mkksz-sztrajk","timestamp":"2025. április. 23. 18:17","title":"Navracsicsék szerint jogellenes a közalkalmazottak szerdai sztrájkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött informatikai rendszerekre. Hiába érhetők el ugyanis digitális formában a kórházi adatok, döntő többségük szöveges, így csak rettentő sok munkával és csak részben feldolgozható. Az ellátást színvonalasabbá, egyben költséghatékonyabbá tenné a Transzlációs Idegtudományi Nemzeti Laboratórium fejlesztése, amiről Dóczi Tamás idegsebész professzor beszélt a HVG-nek.","shortLead":"Égető szükség lenne az egészségügyben strukturált adatokat tartalmazó betegfelvételi űrlapokra és összekötött...","id":"20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad59e3c6-c565-48bf-b95c-3c2639e49d20.jpg","index":0,"item":"0e1edaf8-1d66-485d-9155-c0b5333f9d26","keywords":null,"link":"/360/20250425_egeszsegugy-adatok-egysegesites-transzlacios-laboratorium-ideggyogyaszat-kutatas-urlap-fejlesztes-laboratorium","timestamp":"2025. április. 25. 11:53","title":"Hihetetlen, de jelenleg nem tudjuk, hányan és milyen betegségtől szenvednek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","shortLead":"Putyinnak üzent az amerikai elnök a kijevi rakétatámadás után.","id":"20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05e214c-9f25-4f05-a411-ab8bc36f4500.jpg","index":0,"item":"266ee982-d73f-4124-a296-c5524b2994d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-kijev-tamadas-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. április. 24. 15:40","title":"Trump: Vlagyimir, ÁLLJ!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","shortLead":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","id":"20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405.jpg","index":0,"item":"c54437fb-77f6-4988-9738-670bb152e424","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","timestamp":"2025. április. 25. 08:02","title":"Továbbra is válságban a Nissan, rekordmértékű veszteséget várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","shortLead":"Vilnius lakóinak 150 menekülési útvonal áll a rendelkezésére, ha a város elesik.","id":"20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35a8e913-df3a-4502-b37a-12d7f463774c.jpg","index":0,"item":"63e70879-c6df-4a5a-96bc-dcb7612ace18","keywords":null,"link":"/elet/20250423_litvania-vilnius-oroszorszag-invazio-evakuacio","timestamp":"2025. április. 23. 20:13","title":"A litvánok bemutatták, hogyan evakuálnának félmillió embert egy orosz támadás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","shortLead":"A baloldali-liberális beállítottságú egyetemi sokszínűségi programok elleni fellépés jegyében.","id":"20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/115a5f26-697b-4d41-b3f5-4f7d410d5c57.jpg","index":0,"item":"e7296616-0c21-4463-b155-2833f1ca8c3e","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Rendeletben-kotelezi-Trump-az-egyetemeket-a-kulfoldi-finanszirozasok-kozzetetelere","timestamp":"2025. április. 24. 06:43","title":"Rendeletben kötelezi Trump az egyetemeket a külföldi finanszírozások közzétételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]