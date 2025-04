Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos emberek, vannak olyan európai országok, ahol tiltás helyett államilag támogatott terápiával küzdenek az obezitás ellen.","shortLead":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos...","id":"20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"2b554e1c-b827-49b9-8c9f-ae27fa1aa6e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","timestamp":"2025. április. 29. 11:36","title":"Magyarországon büntetik, az Európai Unióban segítik a túlsúlyosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","shortLead":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","id":"20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b.jpg","index":0,"item":"6aa02b34-9f12-43a7-a4b2-dbfbf5aa7f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","timestamp":"2025. április. 29. 20:20","title":"Közeleg az első villany-Ferrari, de előtte még itt van két új hibrid szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz felelősségéről. Téma volt még az Ukrajna EU-csatlakozása elleni kormányzati politikai akció is.","shortLead":"Kemény szavak az Ország Házában. Sok szó esett az MNB-s pénzekről és a Matolcsy-klánról, még több a kormány és a Fidesz...","id":"20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e929059c-6049-4744-800b-49be10d3ac53.jpg","index":0,"item":"4f278382-feb1-4e1d-8aa8-8f5013c2b08d","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Erosen-nyitja-a-hetet-a-Parlament-Poloskazas-hazaarulozas-es-a-Matolcsy-klan-bortonbuntetese-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 13:20","title":"Erősen nyitja a hetet a parlament: poloskázás, hazaárulózás és a Matolcsy-klán börtönbüntetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti „elérhetőként” a mesterséges intelligenciáját.","shortLead":"Egy amerikai reklámipari szervezet ajánlása nyomán az Apple finomított a reklámanyagain, és már nem hirdeti...","id":"20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f58fe73-d0f0-45a3-b04e-1b0c7845c85d.jpg","index":0,"item":"fb579902-7310-46b2-aad7-8ae8c8591a7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-intelligence-reklamok-allitas-mesterseges-intelligencia-funkciok-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 28. 14:03","title":"Törölni kellett egy mondatot az Apple weboldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","shortLead":"Nagy üzemzavar nem valószínű Magyarországon, de a véletlenek szerencsétlen összejátszása nem zárható ki.","id":"20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6078a08d-7b1c-47c1-b695-0366ed529f7f.jpg","index":0,"item":"113a130a-7769-4e4b-8add-6b48c4d0aa3c","keywords":null,"link":"/360/20250429_aramszunet-magyarorszag-spanyol-portugal-europai-villamoshalozat","timestamp":"2025. április. 29. 17:13","title":"Mi lesz, ha idehaza is áram nélkül maradunk, mint hétfőn a spanyolok és portugálok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai függetlenségi háború – állítják történészek. A csatákat elsősorban nem a szabadságért, hanem a globális hatalomért és a kereskedelmi haszonért vívták.","shortLead":"Világméretű, több mint száz éven át húzódó konfliktussorozat egyik állomása volt csupán a 250 éve kitört amerikai...","id":"20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acafd04e-859b-4bba-b351-e2ff076a8e72.jpg","index":0,"item":"1d04f245-02f9-4c45-bac2-07d38f79af95","keywords":null,"link":"/360/20250429_hvg-amerikai-fuggetlensegi-haboru-lexington-india-globalis-hatalom","timestamp":"2025. április. 29. 16:00","title":"A britek és a franciák évszázados háborújából az Egyesült Államok jött ki a világ uraként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott mértékűre nőtt az érdeklődés.","shortLead":"Ferenc pápa halála óta egyre többen kerestek rá Erdő Péter bíboros nevére, a temetés után pedig soha nem látott...","id":"20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35bd7592-db99-456f-b3f6-83e0a9b079b5.jpg","index":0,"item":"c24ddf78-8e48-4120-ae54-a2d00337d6bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_google-kereses-erdo-peter-papavalasztas-esely-katolikus-egyhaz-konklave","timestamp":"2025. április. 28. 12:27","title":"A Google-keresések is azt mutatják, hogy Erdő Pétert tartják a pápaválasztás egyik esélyesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]