[{"available":true,"c_guid":"79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","shortLead":"A tárca 150-re bővíti az Orbán Viktor által bejelentett 100 új gyár programot.","id":"20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79aae86d-e222-4631-b2b4-fede4d8be8a1.jpg","index":0,"item":"554d2844-8a78-48ac-9ef4-9fb0418cd30c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_NGM-gyaszos-GDP-adat-Brusszel-haboru-150-uj-gyar","timestamp":"2025. április. 30. 09:50","title":"Az NGM szerint azért zuhan a magyar gazdaság, mert Ukrajnának adja a pénzt az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen, akkor nagyon is úgy kéne működnie, mint Milorad Dodikkal. Mindez tisztán jelzi előre, hogy az elvesztett 2026-os választás éjszakáján szlovák vagy szerb egységek lépik át a magyar határt, hogy kimenekítsék Orbánt. Vélemény.","shortLead":"Nem tudom, létezik-e valamiféle kölcsönös segítségnyújtási szerződés Európa korrupt politikusai között, de ha igen...","id":"20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d146e783-810c-4209-aab5-bda9d7e22f13.jpg","index":0,"item":"7715b3ae-5c6d-40b7-b1d2-9ff757b3b607","keywords":null,"link":"/360/20250501_Para-Kovacs-Imre-publicisztika-orban-dodik-korrupt-politikusok-kimenekites","timestamp":"2025. május. 01. 10:00","title":"Para-Kovács Imre: A haza nem lehet előzetesben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Súlyos politikai nyomás, per, méltatlan támadások és belső küzdelmek keserítik meg a legnagyobb presztízsű intézmény, az MTA 200. születésnapját, amit május 5-én ünnepel a testület.","shortLead":"Súlyos politikai nyomás, per, méltatlan támadások és belső küzdelmek keserítik meg a legnagyobb presztízsű intézmény...","id":"20250501_hvg-200-eves-mta-unnep-ingatlanok-tudosok-tureshataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d2ee93-9a9c-4fb3-8717-0297afe5f75e.jpg","index":0,"item":"2fb39f29-77e7-44de-8120-0d540ab48e2d","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-200-eves-mta-unnep-ingatlanok-tudosok-tureshataron","timestamp":"2025. május. 01. 07:00","title":"„Ez Putyin módszere” – pattanásig feszült a helyzet a hatalom és az Akadémia között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","shortLead":"Egyedül indult a tisztségért, 89 százalék rá szavazott.","id":"20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7472f17-39ac-42be-9a7d-a5be60dd2b4e.jpg","index":0,"item":"0fc95e10-d973-4672-b57d-d9e278b952fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_manfred-weber-europai-neppart-ujravalasztottak","timestamp":"2025. április. 29. 21:50","title":"Újabb három évre megválasztották Manfred Webert az Európai Néppárt élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva összeomlása alapozta meg a Fidesz teljhatalmát 2010-ben, és most, hogy feltápászkodik egy potens ellenjelölt, egyből meginog a rendszer, amely érdemi ellenzék nélkül működött mostanáig. Ám a külföldi politikai védelem megvásárlásáért, a hatalom megtartásáért semmi sem drága. Vélemény.","shortLead":"Az Orbán-rendszer nagyhatalmakkal seftel, de tizenöt év után sincs hosszú távú stratégiája. A politikai alternatíva...","id":"20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"69c8dd8f-1df8-4e3d-9b89-f201c1d87c53","keywords":null,"link":"/360/20250430_hvg-Papp-Reka-Kinga-Vilagpolitikai-szedelgok","timestamp":"2025. április. 30. 08:00","title":"Papp Réka Kinga: Az Orbán-rezsim veszélyes gyengesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03dcb90-ab65-413d-8ea0-d88329b0798b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Akár 2,6 milliárd forintot is adhatnak érte. ","shortLead":"Akár 2,6 milliárd forintot is adhatnak érte. ","id":"20250430_Rekordaron-kelhet-el-Ralph-Lauren-sarga-Ferrari-F50-ese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03dcb90-ab65-413d-8ea0-d88329b0798b.jpg","index":0,"item":"8f8df429-ef6d-4c02-b60c-90a502cc46bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Rekordaron-kelhet-el-Ralph-Lauren-sarga-Ferrari-F50-ese","timestamp":"2025. április. 30. 20:20","title":"Rekordáron kelhet el Ralph Lauren sárga Ferrari F50-ese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány régi vezetése ellen indult eljárás.","shortLead":"Csizmadia Attila Norbert Matolcsy György volt jegybankelnök embere volt, érintheti a Pallas Athéné Domus Meriti...","id":"20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1125edc5-976e-4e64-b47b-6bd90f8a55aa.jpg","index":0,"item":"23fee7f4-75f4-45e1-aef3-8f5871f5534c","keywords":null,"link":"/360/20250501_hvg-MNB-alapitvany-Bank-of-China-Csizmadia-Attila-Norbert","timestamp":"2025. május. 01. 10:45","title":"A MNB-s alapítványtól eltávolított kuratóriumi elnök távozott a Bank of China leánycégének igazgatóságából is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék aktiválását, amelynek révén a GDP 1,5 százalékának megfelelő arányban költhet az állam védelmi kiadásokra – értesült az EUrologus.","shortLead":"Tizenkét uniós tagállam – közöttük Magyarország – kéri az úgynevezett nemzeti mentesítési záradék...","id":"20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e.jpg","index":0,"item":"2b674f1e-97eb-4747-b112-8582b10545e8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250430_fegyverkezes_eu_vedelem_magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 22:21","title":"Magyarország fegyverkezik: az Orbán-kormány is csatlakozik az uniós programhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]