[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","shortLead":"Áprilisban támogatókat veszített a Momentum és a Kutya Párt is, a DK-t pedig leszorította a dobogóról a Mi Hazánk.","id":"20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"862636ef-285b-4bbc-a1fd-7a1f9c64b9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_Republikon-Intezet-aprilis-negy-szazalek-elony-Tisza-Fidesz-Mi-Hazank-kozvelemeny-kutatas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 10:42","title":"Republikon: Négy százalékkal előzi a Tisza a Fideszt, erősödött a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fface0-eb28-41ca-8e7d-c63cb5cdb967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez lett volna a fénypontja a közös hadgyakorlatnak. ","shortLead":"Ez lett volna a fénypontja a közös hadgyakorlatnak. ","id":"20250505_elmerult-egy-hajo-amelyet-egy-amerikai-fulop-szigeteki-hadgyakorlaton-akartak-elsullyeszteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fface0-eb28-41ca-8e7d-c63cb5cdb967.jpg","index":0,"item":"93ee862c-7924-4541-aa83-f34e4b4e2379","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_elmerult-egy-hajo-amelyet-egy-amerikai-fulop-szigeteki-hadgyakorlaton-akartak-elsullyeszteni","timestamp":"2025. május. 05. 13:46","title":"Magától merült el egy hadihajó, amelyet az USA és a Fülöp-szigetek közösen akart elsüllyeszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad az eddigi cégstruktúra.","shortLead":"Minden fronton ellenállásba ütközött az OpenAI átalakulása profitorientált vállalattá, így egy ideig még biztosan marad...","id":"20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"4a7d83de-5580-4752-a86e-61fdd8de044e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_openai-chatgpt-nonprofit-profitorientalt-atalakulas-felfuggesztes","timestamp":"2025. május. 06. 12:03","title":"Visszavonulót fújt az OpenAI, egyelőre marad nonprofit a ChatGPT fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok sorsára jutni.","shortLead":"A kétszeres Oscar-díjas színész-rendező szerint az amerikaiaknak jobban oda kell figyelniük, ha nem akarnak az oroszok...","id":"20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8975ab5e-3f53-4f04-8c1a-f2904c1c9c5d.jpg","index":0,"item":"5b68a4f5-7dbb-4fbf-bf96-eb8d60da2739","keywords":null,"link":"/kultura/20250505_Sean-Penn-Donald-Trump-megprobalhatja-elpusztitani-a-vilagot","timestamp":"2025. május. 05. 12:13","title":"Sean Penn: Donald Trump megpróbálhatja elpusztítani a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges megfigyelési kísérletről.","shortLead":"Bejeleztek az Apple rendszerei, a cég már meg is kezdte az érintett iPhone-felhasználók tájékoztatását egy lehetséges...","id":"20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"0c46701a-c341-40b5-b94d-d1c700681b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250505_apple-iphone-figyelmeztetes-kemprogram-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 05. 18:03","title":"100 országba küldték ki a figyelmeztetést – aki kapott ilyen értesítést, bajban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","shortLead":"Bárki is tette, tudta, mit csinál – mondta Óscar Puente.","id":"20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88a37a6a-5d79-48cd-8374-fd6856ae7510.jpg","index":0,"item":"ac95fea3-d421-4333-83c2-5c60d9e542ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_spanyolorszag-kabellopas-vasuti-kozlekedes-szabotazs","timestamp":"2025. május. 05. 15:32","title":"Kábellopás miatt volt vasúti káosz Spanyolországban, a közlekedési miniszter szerint szabotázs történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Feltehetően rossz emlékeket ébreszt a Microsoft és az egyik számítógépgyártó cég szakembereiben, ha meghallják Janet Jackson Rythm Nation című számát. Ez a dal ugyanis meglehetősen sok Windows XP-t futtató számítógépet tett tönkre. Most kiderült a történet minden apró részlete, illetve az is, mit tett azért a Microsoft, hogy ez többé ne fordulhasson elő.","shortLead":"Feltehetően rossz emlékeket ébreszt a Microsoft és az egyik számítógépgyártó cég szakembereiben, ha meghallják Janet...","id":"20250507_janet-jackson-rhythm-nation-merevlemez-tonkretetel-windows-pc-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"5aadb520-f0d1-4652-8f37-0d1da1a113a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_janet-jackson-rhythm-nation-merevlemez-tonkretetel-windows-pc-microsoft","timestamp":"2025. május. 07. 10:03","title":"Itt a teljes igazság arról, hogyan tehetett tönkre számítógépeket egyetlen dal lejátszása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ebfb00-e64e-49b2-b809-9fb62ed3094e","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A miniszterelnök azután osztotta meg gondolatait, hogy a felcsúti akadémia az utolsó helyen zárta az U17-es Puskás-Suzuki Kupát. 